Vyno dėmes išvalykite turbo greičiu: ši gudrybė veikia 100 proc.

Žinoma, kad raudonojo vyno dėmes yra itin sunku pašalinti ne tik nuo kilimo, tačiau ir bet kokio kito paviršiaus, ant kuriuo gėrimas išsiliejo. Jei netyčia taip nutiko, kad išvertėte taurę gėrimo, turėtumėte veikti nedelsianti.

Patarimais, kaip greitai ir efektyviai pašalinti vyno dėmę iš paviršiaus dalinasi knygos „The 15 Minute Clean: the Quickest Way to a Sparkling Home“ autorė Lynsey Crombie, kuri socialiniuose tinkluose kitiems dar gali būti žinoma kaip „Lynsey Queen of Clean“ (@lynsey_queenofclean).

Laikraštis ir druska

Yra ir gerų, ir blogų žinių, kuomet kalba pasisuka apie vyno dėmių šalinimą. Pasak švaros ekspertės, blogoji yra ta, kad raudonojo vyno dėmių iš tam tikrų paviršių yra beveik neįmanoma pašalinti.

Tačiau, geroji žinia ta, kad yra keletas būdų, kurie tam tikromis aplinkybėmis padės užkirsti kelią gilesniam dėmės įsiskverbimui, pavyzdžiui, į kilimą.

Pavyzdžiui, vienas jų – laikraštis ir druska. Tai yra seniausias triukas, kurį pati moteris yra aprašiusi savo knygoje, kuris padeda pašalinti raudonojo vyno dėmes, rašoma express.co.uk.

„Šiai gudrybei prireikia šiek tiek laiko, tačiau ji paprastai nenuvilia ir suveikia“, – sakė Lynsey. „Padėkite laikraštį ant dėmės, tuomet ant jo užpilkite daug druskos, įsitikinkite, kad ji yra virš dėmės ir šiek tiek leiskite viskam pabūti. Druska po kurio laiko sugers vyną ir dėmė pamažu pradės nykti.“

Šaltas vanduo ir baltasis actas

Jei vynas išsiliejo neseniai, situaciją suvaldyti padės šaltas vanduo ir baltasis actas.

Lynsey sakė: „Jei spėsite sureaguoti laiku, dėme atsikratyti padės vanduo ir actas. Nuplaukite išsiliejusią vyno dėmę šaltu vandeniu iš abiejų paviršiaus pusių, kad vanduo išstumtų dėmę iš audinio pilnai.“

Tada, pasak Lynsey, dėmę reikėtų laikyti šaltai ir gausiai apipurkšti baltuoju actu.

„Palikite mirkti per naktį, o tuomet nuplaukite viską šiltesne vandens srove“, – pridūrė ji. Tokiai gudrybei prireiks laiko, tam, kad pamatytumėte rezultatus.

O jeigu tam neturite laiko ir norite ištikusią bėdą sutvarkyti skubiai – naudokite profesionalias rinkoje galimas rasti chemines priemones.