Vos 1 simptomas gali išduoti vėžį: pasitikrinkite, ar jo nejaučiate

Informuotumo apie krūties vėžį mėnuo yra svarbus priminimas moterims ir vyrams, kad jie turi atkreipti dėmesį į pagrindinius įspėjamuosius ligos požymius, rašoma express.co.uk.

Padidėjo susidomėjimas krūties vėžiu

Kadangi krūties vėžys yra labiausiai paplitęs vėžys tarp moterų, Higgs LLP klinikos specialistai naudojasi šia proga, kad padidintų visuomenės informuotumą apie ankstyvuosius vėžio ženklus, pabrėždami, kaip svarbu juos greitai aptikti ir imtis veiksmų.

Jie taip pat teikia rekomendacijas asmenims, nukentėjusiems nuo neteisingos diagnozės. Nerimą kelia tai, kad Higgs LLP teisininkų išanalizuotos internetinės paieškos tendencijos rodo didėjantį susidomėjimą šia liga.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jų, praėjusį mėnesį terminas „krūties vėžys“ „Google“ buvo ieškotas 1,4 mln. kartų, o „krūties vėžio simptomai“ – daugiau nei 85 000 kartų, be to, 200 proc. padaugėjo tokių užklausų kaip „ar gali būti krūties vėžys be jokių simptomų?“

REKLAMA

Medicinos specialistė Klerė Langford (Clare Langford) iš Higgs LLP įspėjo: „Kai kalbama apie vėžį ar bet kurią kitą gyvybei pavojingą ligą, ankstyvas jos nustatymas gali išgelbėti gyvybę.

Jei pacientai jaučia, kad kažkas negerai, jie niekada neturėtų delsti ir turėtų greitai kreiptis į gydytoją.

Simptomų niekada nereikėtų ignoruoti, todėl labai svarbu, kad tiek pacientai, tiek sveikatos priežiūros specialistai rimtai žiūrėtų į bet kokius susirūpinimą keliančius dalykus, kad būtų užtikrinta savalaikė diagnozė ir priežiūra.“

REKLAMA

REKLAMA

Krūties vėžio simptomai

Klerė paaiškino: „Krūties vėžio simptomai gali būti įvairūs, tačiau akivaizdesnis simptomas yra gumbas ar patinimas krūtyje, viršutinėje krūtinės dalyje ar pažastyje.

Pokyčiai taip pat yra signalas – odos tekstūros, krūties spalvos pakitimai arba spenelio apsisukimas. Taip pat nerimą gali kelti aplink spenelį esanti plutelė ar išskyros.“

Tada ji kalbėjo apie neteisingą diagnozę: „Krūties vėžys klaidingai diagnozuojamas dėl įvairių priežasčių, įskaitant neteisingą diagnostinių tyrimų interpretavimą, vėlavimą atlikti diagnostinius tyrimus, konsultacijų nesuteikimą ar vėlavimą arba netinkamą bendravimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Krūties vėžys taip pat gali būti klaidingai diagnozuojamas dėl to, kad gydytojai ir specialistai klaidingai interpretuoja vėžį kaip cistą ar mastitą. Deja, mamogramos nėra 100 proc. tikslios“.

Kalbėdama apie teisinius klausimus, susijusius su klaidinga diagnoze, Klara sakė: „Jei išgirdote klaidingą diagnozę, galite reikalauti kompensacijos.

Tai ypač aktualu, jei dėl neteisingos diagnozės pablogėjo esama sveikatos būklė, buvo atidėtas teisingas diagnozės nustatymas ir gydymas arba dėl to buvo padaryta žala ar mirtinai sutrikdyta sveikata.

REKLAMA

Gydytojai turi pareigą elgtis rūpestingai ir, jei jie pažeidžia šiuos standartus, tai gali būti laikoma aplaidumu. Jei manote, kad dėl neteisingos diagnozės galėjote tapti medicininio aplaidumo auka, kreipkitės į advokatų kontorą, kuri specializuojasi medicininio aplaidumo srityje ir galės jums suteikti teisinę konsultaciją.

Turėsite pateikti įrodymų, kad gydytojas pažeidė savo pareigas, padarė jums žalos ir kad dėl to patyrėte išmatuojamų nuostolių.“

REKLAMA

Neteisingai diagnozuoto krūties vėžio pavyzdys

Moterį, kuri iš pradžių įveikė krūties vėžį, nuvylė medicinos sistema ir tai lėmė tragišką baigtį.

Klara paaiškino: „Devintojo dešimtmečio pabaigoje pacientei buvo diagnozuotas krūties vėžys ir ji buvo sėkmingai gydoma.

Tačiau 2003 m. jos krūtyje buvo rastas naujas guzelis, todėl jos šeimos gydytojas skubiai nukreipė ją į krūties kliniką.“

Toliau ji išsamiai pasakojo apie netinkamą gydymą: „Nepaisant to, kad jai buvo pašalintas mazgas, ji ir toliau kentė nuolatinius nugaros ir kaklo skausmus, tačiau vėlesni tyrimai, įskaitant magnetinio rezonanso tomografiją ir kaulų skenavimą, nerodė jokių vėžio išplitimo požymių.

Po metų pacientė vėl kreipėsi į savo šeimos gydytoją dėl nugaros skausmų ir jai buvo diagnozuota ikivėžinė sritis krūtyje, todėl jai buvo atlikta mastektomija.“