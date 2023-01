Vitulskienė prakalbo apie depresiją: 1 dalykas ypač skaudina

Simonas Urbonas, tėtis, tinklaidės „Tėvai paprastai“ vedėjas, kalbina dviejų berniukų mamą, verslininkę, vyro vadybininkę Eriką Vitulskienę ir psichologę Aušrą Ševčenko įdomia, aktualia tema, kuria iš tiesų kalbama per mažai arba per mažai mes, tėvai, esame susirūpinę: kaip tie IT ekranai?

Kiek duoda žalos, kiek – naudos, ir kaip apskritai mums sekasi gyventi šiuose – ekranų – laikuose?

Ekranų pavojus – augančios patyčios

Grįžti namo, ir patyčios jau tave persekioja, tik ne realioje, o interneto erdvėje. Jos sklinda žaibišku greičiu.

Patyčios internete nuolat auga, atsiduria įvairiuose kontekstuose. Ir jei nepastebėsi akimirkos, viskas išsklis, o tu net neturėsi teisės pasiteisinti. Apmaudu, kad tokio masto patyčių sklaidai nėra pasiruošusi nei valstybė, nei policija.

Apie depresiją kalba tik moterys?

Niekas nekalba apie patyčias. Tačiau patyčių burbulas jau yra sprogęs. Viską slepiame viduje, išsiskirdami liūdna – savižudybių – statistika.

Erika sako, jog instagrame palietus depresijos temą tarsi atsidarė Pandoros skrynia: išsigąsti privertė šimtai 16–20 ir 30–35 metų moterų laiškų. Tiesa, nebuvo nė vieno parašiusio vyro. Vyrai visai apie tai nekalba?

Žinomas žmogus turi kalbėti garsiau nei kiti

Anot Erikos, vieši žmonės, kurie turi „podiumą“, ant kurio gali stovėti ir būti labiau išgirsti, tokiomis – depresijos – temomis turi kalbėti ypač garsiai.

Tačiau, deja, viešas žmogus dažnai demonstruoja tobulą pasaulį: tobulą kasdienybę, tobulas atostogas, ir visai nekalba apie problemas.

„Tėvai paprastai“ – tai „Tėvų darželio“ ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.

Tinklalaidėje kalbame apie:

00:00 – pradžia

00:15 – pašnekovių ir temos pristatymas

01:22 – vaikystė ir pirmasis ekranas

04:01 – kada duoti vaikui ekraną ir kiek leisti naudotis

11:45 – taisyklės ir ribojimai šeimoje

16:55 – pasekmės vaikui, jei ekranas neribojamas

23:47 – vienodas auklėjimas, bet vaikai – skirtingi

28:28 – pasekmės vaikui ir paskatinimas

30:35 – vaikai nesidžiaugia ir nevertina daiktų

33:49 – mamos klausimas: kaip atimti ekraną iš vaiko

36:36 – detoksikacija nuo ekranų

40:30 – ekrano pavojus: patyčios

45:17 – visiškai priklausomas vaikas