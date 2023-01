Erika Vitulskienė atskleidė, kokios taisyklės laikosi namie: Merūną tai veda iš proto

Simonas Urbonas, tėtis, tinklaidės „Tėvai paprastai“ vedėjas, kalbina dviejų berniukų mamą, verslininkę, vyro vadybininkę Eriką Vitulskienę ir psichologę Aušrą Ševčenko įdomia, aktualia tema, kuria iš tiesų kalbama per mažai arba per mažai mes, tėvai, esame susirūpinę: kaip tie IT ekranai?

Kiek duoda žalos, kiek – naudos, ir kaip apskritai mums sekasi gyventi šiuose – ekranų – laikuose?

E.Vitulskienės taisyklės

Erika šypsosi sakydama, kad vyras, Merūnas, nepripažįsta taisyklių ir nuolat sako, kad reikia mėgautis laisve, o ji pati be taisyklių negalinti gyventi, ir jos šeimoje – griežtos.

Erika sako, kad namuose aiškiai suskirstytos darbo ir pramogų valandos: „Savaitgaliais yra 2 valandos, valanda ryte ir valanda vakare prie ekranų, o darbo dienomis – viena valanda.

Anot psichologės Aušros Ševčenko, taisyklės suteikia saugumą. „Jeigu vieną diena leidžiame vaikui ekranais naudotis 5 valandas, o kitą dieną neduodame visai, vaiką užplūsta nepasitenkinimas ir nemalonūs jausmai.“

Kokios pasekmės laukia vaiko, jei laikas prie ekrano neribojamas?

Psichologė A. Ševčenko sako būtina atsižvelgti į tai, ką, turėdamas ekraną, vaikas veikia. Jeigu žaidimai tik „šaudo gaudo“ – prastai: jie pernelyg stimuliuoja vaiko smegenis ir tokia stimuliacija išbalansuoja, išdirgina.

Vaikas tokiu atveju gali tapti dirglus, jam gali būti per sunku reaguoti tam tikrose situacijose. Be to, tai gali lemti rimtus emocinius ir elgesio sutrikimus,

Pagrindiniai priklausomybės požymiai: sutrikęs miegas, sutrikusi mityba, mokymosi problemos, vaikas nebegali atlikti savo kasdienių funkcijų, nebesirūpina savo higiena, jam sunku bendrauti realioje erdvėje, viskas lieka tik kompiuteryje,

Nepadarei – nėra ekrano

Vienintelis dalykas, anot Erikos, kuris veikia namie, tai sėdėjimas prie planšečių tik tada, kai viskas pasiruošta mokyklai.

Erika specialiai netikrina vaikų kuprinių. Jei paaiškėja, kad nebuvo įdėta sportinė apranga ar kažko mokykloje trūko – minus pusvalandis nuo sėdėjimo prie planšetės. Erika sako, kad šis metodas labai gerai veikia.

Ekranas – kaip paskatinimas ir apdovanojimas vaikui

Anot psichologės A. Ševčenko, paskatinimai stiprina vaikų ir tėvų tarpusavio santykius. Tačiau jeigu šeimoje ekranas nėra vertybė – tai jo ir nereikėtų pozicionuoti kaip apdovanojimo.

„Geriausias apdovanojimas vaikui – tiesioginis, individualus ir nedalomas tėvų dėmesys“, – akcentuoja psichologė.

