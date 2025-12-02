Vien dėl grožio procedūrų į Kauną atskridusi škotė liko pakraupusi, ką gavo: „Aš nebeišeinu iš namų“

Moteris sako, kad dabar turės susimokėti daugiau nei 7 tūkst. svarų (apie 8 tūkst. eurų) už likusių pasekmių taisymą, rašo dailyrecord.co.uk.
Po operacijų – randai ir klausos praradimas
Angela Paterson iš Kilmarnoko dvejus metus taupė ir išleido daugiau nei 8 tūkst. svarų (virš 9 tūkst. eurų) veido patempimui, kaklo patempimui ir viršutinei blefaroplastikai (akių vokų operacijai) Kaune – į kainą įėjo ir skrydžiai, apgyvendinimas ir augintinių priežiūra.
Tačiau po procedūrų 49 metų moteris teigia patyrusi klausos praradimą ir pastebėjusi, kad jos burna atrodo „kreiva“. Praėjus 14 mėnesių po procedūrų ir gijimo, Angela sako vis dar turinti randų aplink kaklą, „sukritusią akį“ dėl per stipriai sutrauktų siūlių ir ilgalaikį klausos praradimą vienoje ausyje.
Tatuiruočių meistrė kitą mėnesį ketina skristi į Turkiją pakartotinei operacijai kaklui ir akiai pataisyti – ir teigia, kad operacija ir kelionė kainuos daugiau nei 7 tūkst. svarų (apie 8 tūkst. eurų(.
„Dėl viso to mano pasitikėjimas savimi ir psichinė sveikata smarkiai pablogėjo. Tai tikrai traumuojanti patirtis. Aš nebeišeinu iš namų.
Norėjau tai pasidaryti, kad jausčiausi labiau pasitikinti savimi, jaunesnė ir geriau dėl savęs. O dabar žiūriu į save ir sakau: „Man tai nepatinka.“ Tai smarkiai paveikė mano psichinę sveikatą“, – kalbėjo moteris.
Angela išskrido į Kauną ir 2024 m. „Nordesthetics“ klinikoje jai buvo atliktas veido patempimas, kaklo patempimas ir viršutinė befaroplastika.
Paskaičiusi teigiamus atsiliepimus ir anksčiau sėkmingai pasidariusi operacijas Turkijoje, ji manė esanti gerose rankose.
„Mėgstu Turkiją operacijoms, bet girdėjau daug gerų dalykų apie Lietuvą, o skrydis truko tik dvi su puse valandos, tai atrodė paprasčiau pooperaciniu laikotarpiu. Tuo metu visiškai nesijaudinau. Maniau, kad vykstu į patikimą kliniką“, – sakė ji.
Praėjus keliems mėnesiams – nerimas dėl ilgalaikių pasekmių
Kaip teigė moteris iš Kilmarnoko, po operacijos jai ėmė prastėti klausa ir pastebėjo, kad burna yra kreiva.
„Dešinė mano burnos pusė buvo smarkiai pakelta, o kairė sukritusi žemyn“, – paaiškino ji.
Angela sako išsakiusi šiuos nuogąstavimus „kitą rytą po operacijos“, tačiau klinika teigia neturinti jokio šį faktą patvirtinančio įrašo.
Lietuvoje Angela liko dar šešias dienas ir tik tada grįžo į Škotiją. Po mėnesio ji parašė klinikai, kad gijimas vyksta „gerai“, bet atkreipė dėmesį į nelygumus aplink smakrą ir šveplavimą dėl netolygios burnos, tačiau klinika ją patikino, kad šie dalykai tokiame gijimo etape yra normalūs.
Ji taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimos infekcijos pjūvio vietoje, bet buvo patikinta, kad žaizdoje nematyti užkrato.
Praėjus keliems mėnesiams ir vis dar likus ryškiam randui po smakru, matomam, kai ji kalba, Angela pradėjo „labai nerimauti“ dėl ilgalaikių pasekmių.
Ji taip pat pranešė apie randus aplink kaklą, sukritusią akį, ką, kaip sako, sukėlė per stipriai sutvirtintos siūlės, nuolatinį klausos praradimą vienoje ausyje ir matomas platizmos juostas. Situacija dėl burnos kreivumo kiek pagerėjo, bet vis dar pastebima, kai ji kalba, pridūrė moteris.
„Turiu gumulų ir nelygumų visame kakle. Turiu didelį randą po smakru, kuris labai pastebimas, kai kalbu. Nešioju perukus, kad paslėpčiau žalą“, – tęsį ji.
Taisyti padarinius vyks į Turkiją
Po šešių mėnesių klinika pasiūlė Angelai pakartotinę randų taisymo operaciją už 600 svarų (apie 680 eurų). Tačiau ji teigia, kad chirurgai Jungtinėje Karalystėje ir Turkijoje nurodė, kad ji turi per mažai odos pakartotinei operacijai ir kad vietoje tu reikėtų steroidų injekcijų ir CO₂ lazerio terapijos, kurios kainuotų mažiausiai 3 tūkst. svarų (apie 3,4 tūkst. eurų) už vieną seansą.
2025 m. liepą ji pateikė oficialų skundą klinikai Lietuvoje – tačiau klinika atsakė, kad ji nepateikė „jokių naujų įrodymų“ savo teiginiams pagrįsti.
Kitas pakartotinės operacijos pasiūlymas už 600 svarų (apie 680 eurų) buvo pateiktas po trijų mėnesių, bet ji teigė nebegalinti sau leisti kelionės išlaidų, nes jos draudimas jau buvo pasibaigęs.
Angela sakė ieškojusi teisinės pagalbos, tačiau teigia, kad Jungtinės Karalystės teisininkai atsisakė imtis jos bylos, nes operacija atlikta Lietuvoje.
„Kai ieškai informacijos apie medicininį aplaidumą užsienyje, randi daug advokatų, bet kai jiems paskambini ir pasakai „Lietuva“, jie atsako, kad tai ne jų jurisdikcija. Taip, aš pati nusprendžiau vykti į užsienį. Suprantu, ir žmonės sakys, kad tai buvo mano pasirinkimas.
Bet žmonėms turiu pasakyti, kad teismai Lietuvoje jūsų neatstovaus. Turkijoje – taip. To nežinojau, kai skridau. (Kad galėčiau kovoti teisme) turėčiau sumokėti daug, daug tūkstančių iš anksto advokatui Lietuvoje – tikriausiai daugiau, nei kainavo pati operacija“, – pasakojo A. Paterson.
Po penkių savaičių ji vyks į Turkiją taisyti platizmos juostų, atlikti laikiną patempimą akiai ir „išlyginti“ randus bei nelygumus ant kaklo.
Pati operacija kainuos 6,5 tūkst. svarų (apie 7,4 tūkst. eurų), be to, ji sumokėjo 443 svarus (kiek daugiau nei 500 eurų) už skrydžius ir 350 svarų (apie 400 eurų) už augintinių priežiūrą.
Klinika pateikė komentarą
Komentarą apie šią situaciją pateikė ir klinikos Kaune atstovai.
„Visi pacientai, įskaitant ponią Paterson, yra informuojami apie riziką ir galimas komplikacijas prieš operaciją ir raštu patvirtina, kad šias rizikas supranta.
Pooperaciniai randai yra viena iš komplikacijų, apie kurias poniai Paterson buvo pranešta prieš operaciją“, – komentavo „Nordesthetics“ atstovė.
