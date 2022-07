Vestuvėse žaibiškai populiarėja nauja pramoga: nusidriekė norinčiųjų eilės

Būtent dėl to pastaraisiais metais išpopuliarėjo vestuvių knygos, o jas kurianti klaipėdietė dizainerė Viktorija Kiseliova teigia, kad jų būsimi jaunavedžiai pasiryžę laukti net daugiau nei pusę metų.

Alytuje gimusi Viktorija Kiseliova savo meninį polėkį Klaipėdoje puoselėja vos nuo 7-erių. Iš pradžių, būdama vaikas, ji lankė įvairius dailės būrelius, vėliau įstojo mokytis į dailės mokyklą, o baigusi progimnaziją, į 9-ą klasę žengė Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje.

„Vėliau viskas tęsėsi Vilniaus dailės akademijoje, kur įgijau baldų dizaino bakalaurą. Pabijojau magistrantūrą studijuoti Vilniuje, todėl nusprendžiau, kad interjero dizaino magistrą studijuosiu čia, Klaipėdoje“, – nusišypso moteris.

REKLAMA

Klaipėdietė garsėja kurdama populiaras vestuvių knygas (11 nuotr.) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriami vestuvių aksesuarai (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietė Viktorija Kiseliova (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) +7 Klaipėdietė Viktorija Kiseliova (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriami vestuvių aksesuarai (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo) Klaipėdietės Viktorijos Kiseliovos kuriamos vestuvių knygos (nuotr. asm. archyvo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Klaipėdietė garsėja kurdama populiaras vestuvių knygas

Studijų metais ir po jų Viktorija taip pat įnirtingai dirbo ne tik dizaino, tačiau ir reklamos srityje. Klaipėdietė pasakoja, kad pritrūkusi veiklų samdomame darbe, ji kūrybos ėmėsi ir laisvalaikiu:

„Papildomai pradėjau kurti įvairius aksesuarus, o vėliau, kuomet prasidėjo draugių vestuvių metas, jos vis prašydavo, kad jeigu moku maketuoti, galiu ir joms kažką sukurti. Taip prasidėjo vestuvinių kvietimų gamyba vienai, kitai draugei, o vėliau užsakymai pradėjo ateiti ir iš interneto.

REKLAMA

REKLAMA

Galiausiai, viena draugė, kuri buvo tik pradėjusi dirbti vestuvių koordinatore, paprašė, kad padėčiau jai dirbti su spauda, kurdama kvietimus, planus, pranešimus ir panašiai. Taip po truputėlį ir įsidirbome. Na, o kadangi įvairūs papuošalai mane visada lydėjo ir tuo metu kaip tik buvo madoje, pradėjau kurti rankų darbo sages, kurias kaip ir kvietimus vestuvėms kūriau savo draugių ratui.“

Dabar V. Kiseliova juokiasi, kad darbų buvo tiek, jog teko jiems sukurti atskirą puslapį, kuriame ji galėtų dalintis savo kūrybos nuotraukomis. Būtent taip ir atsirado „Vic Art“ studija.

Populiariosios vestuvių knygos

Kūrybos kelyje į Viktoriją kreiptis pradėjo ir būsimi jaunavedžiai, kurie moters vis klausdavo, galbūt ji galėtų sukurti knygelę, skirtą svečių palinkėjimams.

„Būdavo, kad nusiperku nuotraukų albumą ir savaip padekoruoju viršelį. Iš pradžių dekoruoti pradėjau vienaip, o įsidrąsinusi viršelius ėmiau aptraukinėti ir audiniais. Taip bėgant laikui vis norėjosi kažko naujo, tad pradėjau kurti vestuvių knygas su personalizuotais lapais, spauda. Nuo to laiko taip ir dirbame. Ypatingai daug darbo yra šiais mėnesiais, kadangi vasara – vestuvių sezonas“, – nusijuokia dizainerė.

REKLAMA

REKLAMA

Klaipėdietė atvira – tokios knygos iš tiesų yra labai populiarios. Dauguma jaunavedžių nori turėti savo šventės dieną vestuvines knygas tam, kad svečiai galėtų ne tik parašyti palinkėjimą, tačiau ir su momentiniu fotoaparatu nusifotografavę įklijuoti savo nuotrauką.

Pasak Viktorijos, jaunavedžiams po daug metų yra smagu atsiversti tokias knygas ir prisiminti, kas jose dalyvavo:

„Tokios knygos ne tik atsiminimas, tačiau tikrų tikriausia relikvija. Manau, kad daugumai smagu yra turėti tokį dalyką. Ypatingai žmonės vertina ir tai, kad knyga yra rankų darbo. Dėl šios priežasties jie pasiryžta laukti eilėje net apie pusę metų, kuomet pirmasis susitikimas ar pokalbis būna tik registracija, kurios metu bus numatoma tam tikram laikui gamyba.

Dėl to reikia dėkoti būsimiems jaunavedžiams, kad turi tiek daug kantrybės laukti toje eilėje. Suprantama, kuomet tu viską planuoji, nori žinoti, kada ir kaip viskas bus, o čia tenka sužinoti, kad vestuvių knyga bus pagaminta tik likus mėnesiui ar net kartais savaitę iki vestuvių.“

REKLAMA

REKLAMA

Pasiteiravus, kas suteikia kūrybinių idėjų, dizainerė nusišypso, kad įkvėpimas kūrybai ateina iš aplinkos. Pačioje pradžioje, vos tik pradėjusi kurti, Viktorija idėjų sėmėsi žiūrėdama į kitų kolegų darbus, naršydama internete, o kartais ir patys jaunieji nukreipdavo jų norus išpildančia linkme.

„Tačiau visuomet laikausi vieno principo. Kuomet jaunieji atsiunčia pavyzdį, kokios knygos norėtų ir aš matau, kad ji yra ne mano gaminta, nekopijuoju.

Gražiai atrašau, kad galime kažką pakeisti, nes gerbiu kitus kūrėjus, o ir pats kūrybinis procesas, kuomet kiekviena smulkmena yra aptariama su jaunaisiais, knygą padaro dar mielesnė, nes tai bendras kūrybos vaisius“, – sako V. Kiseliova.

Klaipėdietė taip pat priduria, kad ir pats kūrybinis procesas užima nemažai laiko. Viktorija stengiasi iki mažiausių smulkmenų išsiaiškinti, ko tikisi jos klientai, kaip atrodys vestuvių knygos viršelis, kokie bus nėriniai, ornamentai, spalvų gama, lapų vidus:

„Net ir tada, kai jaunieji paprašo pjaustytų raidžių ant viršelio, nusiunčiu jiems kelis variantus, kad šie turėtų iš ko pasirinkti.“

REKLAMA

REKLAMA

Vestuvių aksesuarai ir kita šventinė atributika

Naršant dizainerės interneto puslapį galima pastebėti ne tik vestuvių knygas, tačiau ir kitus šios šventės aksesuarus – keliaraiščius, taures. Taip pat galima matyti ir kitų švenčių atributikos, pavyzdžiui, krikštynų. Visgi, pastarosios šventės aksesuarams Viktorija atranda vis mažiau laiko, kadangi didžioji dalis darbų yra orientuota į vestuves.

„Krikštynoms taip pat gaminu knygeles, tačiau pastaruoju metu tokių užsakymų pasitaiko retai, nes visas dėmesys yra skiriamas jauniesiems, kurie pradeda planuoti vestuves labai anksti. Net ir šiemet su nuotaka turėsiu pirmąjį susitikimą rugpjūčio mėnesį, nors jos vestuvės tik kitais metais.

Iš tiesų, užsakymų sąrašai yra pradedami pildyti labai anksti, todėl krikštukams lieka vis mažiau laiko. Be to, visada stengiuosi pridaryti knygų į priekį, kad turėčiau ką pasiūlyti klientams studijoje ir taip jų nepalikti be nieko.

Vis noriu pradėti kurti vaikystės knygas, kuriose galima fiksuoti kiekvieną mažylio žingsnį, tačiau ir šią idėją šiuo metu vis tenka atidėti“, – atsidūsta nusišypsodama pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

Moteris taip pat kuria ir kvietimus, susėdimo planus, svečių ar stalo korteles, tačiau visa spauda taip pat lieka antrame plane po vestuvių knygų. Laisvu metu, kuomet leidžia sau atsipūsti nuo knygų dekoravimo, Viktorija taip pat kuria aksesuarus jaunosioms.

„Stengiamės viską plačiai aprėpti ir žiūrime, kiek dar galime nešti (juokiasi). Iš tiesų, šį sezoną darbuojamės įnirtingai. Turiu mergaitę, kuri padeda ir prisėda šalia manęs kartu padirbėti, paplušėti.

Žinoma, kartais norisi turėti ir sau laiko, todėl artimu metu planuoju apmažinti tempą ir skirti laiko šeimai, vaikui“, – baigdama pokalbį priduria dizainerė.