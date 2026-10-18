Venkite šio gėrimo: padidina riziką susirgti širdies ligomis ar net vėžiu

Informacinio sveikatos portalo „BetterHealth“ ekspertai paaiškino, kad alkoholis „trukdo jūsų kūnui deginti riebalus, jis yra kaloringas, dėl jo vartojimo galite jaustis alkani, o dėl to galimai netinkamai pasirenkate maistą“.
Nors vartojant alkoholį galima priaugti svorio, tačiau tai nėra neišvengiama. Jei alkoholį vartojate per dideliais kiekiais, jis gali tiesiogiai paveikti kraujospūdį.
Alkoholis neigiamai veikia kraujospūdį ir cholesterolio kiekį
„DrinkAware“ portale nurodoma, kad „alkoholis gali turėti rimtą ilgalaikį poveikį kraujospūdžiui“. Reguliarus alkoholio vartojimas, viršijantis NHS nustatytas mažos rizikos gaires (14 vienetų per savaitę), gali sukelti hipertenziją.
Alkoholio vartojimo mažinimas laikomas vienu iš pagrindinių būdų, padedančių sumažinti kraujospūdžio rodmenis. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) alkoholį laiko „toksišku“.
Tiesą sakant, teigiama, kad alkoholio vartojimas „kasmet visame pasaulyje sukelia tris milijonus mirčių“. Labdaros organizacija „Heart UK“ pridūrė, kad alkoholio vartojimas taip pat gali tiesiogiai paveikti cholesterolio kiekį, rašo express.co.uk.
„Kai geriate alkoholį, jis suskaidomas ir kepenyse vėl virsta trigliceridais ir cholesteroliu“, – aiškino labdaros organizacija.
Prisideda prie kepenų suriebėjimo
Alkoholio vartojimas padidina trigliceridų ir cholesterolio kiekį kraujyje, o per didelis trigliceridų kiekis, kuris kaupiasi kepenyse, prisideda prie kepenų suriebėjimo.
Be to, trigliceridų perteklius kepenyse sustabdo optimalų organo funkcionavimą, o tai reiškia, kad per didelis cholesterolio kiekis kraujyje negali būti pašalintas.
Taigi cholesterolio kiekis kraujyje ir toliau didėja, todėl padidėja širdies priepuolių ir insultų rizika. Ar ištiks širdies smūgis ar insultas, priklauso nuo to, kur kaupiasi cholesterolis, kuris blokuoja kraujotaką.
Alkoholio vartojimas taip pat gali sukelti kitų pavojų sveikatai, pavyzdžiui, vėžį. „Pastaraisiais metais atsirado naujų įrodymų apie reguliaraus gėrimo žalą sveikatai“, – pažymėjo NHS.
Anksčiau laikytasi nuomonės, kad tam tikras alkoholio kiekis gali būti naudingas širdžiai ‒ toks požiūris keičiasi. Šiandien specialistai vieningai sutaria, kad nėra saugios alkoholio dozės ir tai yra gėrimas, kurio būtina vengti.
„Jei išgeriate mažiau nei 14 vienetų per savaitę, tai laikoma mažos rizikos grupei priskiriamu alkoholio vartojimu“, – patikslino sveikatos įstaiga.
Kita vertus, didesnės rizikos grupei priskiriamas alkoholio vartojimas gali sukelti širdies ligas, smegenų pažeidimus ir kepenų ligas, neskaitant eilės kitų ligų.
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