Vartojo vitaminus, o plaukai vis tiek slinko: pataria, į ką derėtų atkreipti dėmesį

„Žmogus per dieną gali netekti nuo 50 iki 100 plaukų ir to pavadinti slinkimu dar nebūtų galima“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė. Plaukų slinkimo priežasčių gali būti pačių įvairiausių, o kartais gali nepadėti netgi vartojami vitaminai. Anot vaistininkės, dažniausiai taip nutinka dėl to, kad žmonės neteisingai pasirenka, kokius vitaminus ir maisto papildus vartoti.