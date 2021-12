Valgydami mandarinus 1 klaidą daro beveik visi: nekartokite jos

„Lietuvos vartotojus pasiekiantys vaisiai yra saugūs. Dar pirminėje patikros stadijoje, juos įvežant į Lietuvą iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių, nuolat yra tikrinama, ar siuntos turi kokybės sertifikatą, pasienio postuose atliekamas visų siuntų dokumentų tikrinimas ir taip pat papildomai, nustatytu dažnumu pagal rizikos vertinimą paimami mėginiai ir tiriama, ar vaisiai neužteršti pesticidų ir kitų galimų teršalų likučiais.

REKLAMA

REKLAMA

Nustačius saugos pažeidimų, tokius vaisius draudžiama tiekti rinkai, o juos importuojančios įmonės nesaugias siuntas įpareigojamos sunaikinti arba grąžinti į kilmės šalis“, – sako VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas Egidijus Pumputis.

Nedarykite vienos klaidos – nevalgykite neplautų citrusinių vaisių

Importo kontrolės metu šiemet patikrinta daugiau kaip 100 vaisių siuntų (mandarinų, klementinų, apelsinų, citrinų, greipfrutų, arbūzų, melionų, vynuogių), arba daugiau kaip 23,3 tūkst. tonų, dėl atitikties saugos reikalavimams. Apie 6 proc. šių vaisių (apelsinams iš Egipto, citrinoms iš Turkijos bei greipfrutams iš Kinijos) buvo nustatyta pesticidų likučių, kurie viršijo teisės aktuose numatytą didžiausią leistiną normą (0,01 mg/kg), todėl šie vaisiai buvo sulaikyti ir rinkoje neišplatinti. VMVT įpareigojo vaisių siuntas saugiai sunaikinti ir išsiųsti iš ES, Skubiųjų pranešimų informacijos sistema informavo Europos Komisiją ir kitas ES valstybes nares. VMVT taip pat gauna informaciją iš kitų ES valstybių apie jose nustatomus neatitikimus ir atitinkamai koreguoja stebėsenos planą padidindama kontrolės dažnumą vaisiams, įvežamiems iš šalių, kuriose nustatoma neatitikimų.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, nepaisant vykdomos importo kontrolės, atliekama ir kontrolė rinkoje, atsižvelgiant į vaisių sezoniškumą atrenkami mėginiai tyrimams, kurie yra atliekami Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje.

Per 9 šių metų mėnesius iš 114 tyrimams atrinktų įvežtinių vaisių mėginių buvo nustatytas vienas atvejis, kuomet atrinktuose įvežtinių vaisių (bananų iš Ekvadoro) mėginiuose pesticidų likučiai viršijo teisės aktuose nustatytus leistinus kiekius. Šie vaisiai nedelsiant buvo išimti iš rinkos.

Nedideli pesticidų kiekiai žmonių sveikatai nepavojingi, tačiau neteisingas naudojimas arba nustatytus leistinus kiekius viršijančios koncentracijos maisto produktuose gali turėti neigiamos įtakos sveikatai, sukelti alergines reakcijas, dėl jų gali atsirasti neinfekcinių susirgimų. Citrusinius vaisius prieš vartojimą rekomenduojama itin kruopščiai nuplauti po tekančiu vandeniu, galima perlieti karštu vandeniu. Dėl to vaisių maistingosios savybės bei skonis nenukentės.

REKLAMA

REKLAMA

Vaisių kokybės standartai

Renkantis vaisius reikėtų žinoti, kad prekiauti turinčiais akivaizdžių kokybės pažeidimų yra draudžiama. Vartotojams siūlomi vaisiai turi būti nepažeisti, nesugedę, nepradėję pūti, švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų, kenkėjų nepažeistu minkštimu, be vidinio džiūvimo požymių, neapšalę, be perteklinės išorinės drėgmės, pašalinio kvapo ir skonio.

Vaisiai skirstomi į kokybės klases, kurios nustatomos pagal vaisių dydžius. Ekstra klasės vaisius – aukščiausios kokybės. Pirmos klasės vaisius gali turėti minimalių mechaninių ar odelės pažeidimų. Dažniausi yra antros klasės vaisiai, atitinkantys būtiniausius kokybės reikalavimus, jiems leidžiami dydžio, formos ir spalvos nukrypimai bei tam tikri defektai.

Vaisių kainų etiketėje vartotojai turi matyti, iš kokių šalių atvežtais vaisiais prekiaujama. Prekiautojai etiketėje turi nurodyti ir produkto pavadinimą, kokybės klasę, tiekėją, veislę arba prekinį tipą, jei rūšiuojama pagal dydį – turi būti nurodomas ir jis.

REKLAMA

REKLAMA

Maisto saugos specialistų teigimu, vaisių spalva ir sulčių juose kiekis priklauso nuo to, kiek prinokę jie buvo nuskinti, kiek laiko buvo transportuoti, kurioje šalyje auginti, kokios veislės. Kraštuose, kur šiltas laikotarpis tęsiasi ilgiau, subrendę vaisiai būna kvapnesni, saldesni. Dauguma vaisių, kurių transportavimo kelias tolimas, skinami nevisiškai subrendę, kad nepernoktų vežant ir būtų pristatyti į paskirties vietą tinkamos kokybės.

Prekiautojams, siūlantiems citrusinių vaisių, taip pat privaloma turėti jų įsigijimą ir kilmės šalį patvirtinančius dokumentus, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Pagrindinės šalys, iš kurių į Lietuvą įvežami citrusiniai vaisiai, – Egiptas, Argentina, Pietų Afrikos Respublika, Marokas, Izraelis, Turkija, Kinija, Makedonija, Uzbekistanas, Peru, Čilė.