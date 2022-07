Valdas Adamkus prakalbo apie žmonos būklę: namuose sulaukė netikėto svečio

Praėjusią savaitę naujienų portalas tv3.lt skelbė, kad ponia Alma Adamkienė, atsidūrusi antrą kartą ligoninėje kol kas neketina grįžti namo. Į Santaros klinikas A. Adamkienė pakliuvo dėl neaiškios kilmės viruso. Kiek anksčiau 95-erių Valdo Adamkaus žmona buvo gydytojų prižiūrima po to, kai nukritusi patyrė galvos traumą.

Sulaukė netikėto svečio

Šiandien susisiekus su kadenciją baigusiu prezidentu V. Adamkumi paaiškėjo, kad ponia Alma toliau gydytis grįžo į savo namus, jos sveikata gerėja. Valdas Adamkus taip pat neslėpė džiaugsmo ir dėl netikėtai sulaukto svečio.

„Turiu malonią žinią, kad Alma jaučiasi geriau. Turime pagalbos iš Santariškių ligoninės, o svarbiausia, kad mums kalbant su Čikaga, apie Almos sveikatą išsitariau jos pusseserei.

Ir štai staiga, liepos 9 dieną, girdžiu duryse skambutį, praveriu duris ir netikiu – ji stovi. Ji (aut. past. – ponios Almos pusseserė) gydytoja, daugiau nei 20 metų dirbanti Čikagos ligoninėje reanimacijos skyriuje. Tai pastarąsias dvi dienas ji tikrai labai daug darbuojasi su Alma, kaip sakant, nuo ryto iki vakaro.

Matau žymią pažangą, todėl be galo džiaugiuosi. Tikiuosi, kad su laiku, ne per dieną, ne per savaitę, bet atsistatysime. Dabar jau pradedu tikėti, kad Alma pastatysime ant kojų“, – telefonu pasakojo V. Adamkus.

Jo ekscelencija taip pat pridūrė, kad po mažu žmonos sveikata eina geru keliu, todėl tai jam kelia didžiausią džiaugsmą bei teikia viltį.

Mato viltį teikiančią šviesą

Praėjusią savaitę V. Adamkus tv3.lt naujienų portalo žurnalistams pasakojo, kad kiekvieną dieną stengiasi poniai Almai papasakoti, kas darosi gyvenime, atpasakoja kiekvienos dienos televizijos žinias. Tada prezidentas tikino, kad jo žmona labai akylai seka žinias tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Visgi, tą kartą paklaustas, kaip jaučiasi pats, V. Adamkus buvo susigraudinęs: „Kaip galite įsivaizduoti, kaip aš galiu jaustis, kiekvieną dieną visur, ką begalvoju, ką bedarau, ji yra mano mintyse ir maldose.“

Šiandieną kalbėdamas telefonu, Valdas Adamkus patikino, kad buvusi įtampa dėl žmonos sveikatos atslūgo, tad matydamas progresą vis labiau pradeda šviesiau žiūrėti į ateiti.

Paklaustas, kokia yra jo ekscelencijos paties sveikata, V. Adamkus džiaugėsi, kad neturi kuo skųstis.

„Kaip sakant, nejaučiu jokių sunkumų, tad ačiū labai. Manau, galiu sakyti, kad viskas su sveikata yra gerai, todėl laikomės toliau, ypatingai dabar“, – pridūrė jis.