Vaizdas prie „Kalnapilio“ arenos šokiravo panevėžiečius: kentė 200 žmonių eilę

Už automobilio stovėjimą ne daugiau kaip valandą, rinkliavos dydis – 30 ct. Už kiekvieną papildomą dvidešimt minučių teks primokėti 10 ct.

Pastatytas tik vienas parkomatas

Tokiais apmokestinimais panevėžiečiai nesidžiaugia. Ypatingai pasipiktino tie, kurie balandžio pradžioje atvyko į koncertą „Kalnapilio“ arenoje ir bandė sumokėti automobilio parkavimo mokestį.

„Automobilių parkavimo aikštelė nemaža, bet parkomatas – tik vienas. Prie jo nusidriekė kone 200 žmonių eilė. Parkomatas neatlaikė tokio antplūdžio ir „užlūžo“. Susimokėti nebebuvo įmanoma.

Žmonės skundėsi – ne visi turėjo galimybę sumokėti mokesčio internetu, o „Kalnapilio“ arenos kasoje irgi nebuvo galima sumokėti automobilio parkavimo mokesčio.

Labai keista, kai tokiai nemažai automobilių parkavimo aikštelei skirtas tik vienas parkomatas“, – nauja tvarka stebėjosi panevėžietė Jovita M.

Gali pastatyti antrą parkomatą

Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Ina Urbonavičienė aiškino, kad galimai „Kalnapilio“ arenos aikštelėje bus pastatytas antras parkomatas.

„Yra įvairių pamąstymų dėl šios automobilių parkavimo aikštelės. Jeigu situacija bus panaši, kaip buvo per šį renginį „Kalnapilio“ arenoje, bus pastatytas ir antras parkomatas. Be to, planuojama, ko gero, nuo suteikti galimybę už parkavimą atsiskaityti bekontakte banko kortele“, – pasakojo I. Urbonavičienė.

Situaciją stebi

Pasak Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausios specialistės, nebuvo pagalvota apie tokią sudėtingą situaciją.

„Nepagalvojome, kad susidarys tokios eilės prie to vienintelio parkomato, o jis neatlaikys ir išeis iš rikiuotės nuo masinio mokėjimo. Kita vertus, šitoje aikštelėje yra nemažai žmonių, kurie stato automobilius ir turi išsipirkę metinius nuolatinius bilietus.

Šiuo metu stebime situacija, nes „Kalnapilio“ arenos aikštelėje už automobilių parkavimą reikia mokėti tik antrą mėnesį. Pagal poreikius bandysime spręsti problemą“, – aiškino I. Urbonavičienė.

Mokestis pats mažiausias

Specialistė įvardijo, kiek mieste yra laiko apskaitos ir mokėjimo automatų.

„Šiuo metu Panevėžyje yra įrengti 52 laiko apskaitos automatai ir apmokestintos 2078 automobilių stovėjimo vietos. Naujoji tvarka įsigaliojo tik nuo kovo 1 dienos, todėl atlikti vertinimus dar anksti. Be to, lyginant didžiuosius šalies miestus parkavimo mokestis Panevėžyje išlieka vienas mažiausių.

Pavyzdžiui Šiauliuose brangiausioje zonoje pastatyti automobilį valandai kainuoja 90 ct, pigiausioje – 30 ct“, – palygino kainas I. Urbonavičienė ir pridūrė, kad už automobilių stovėjimą sukauptos lėšos yra naudojamos miesto infrastruktūrai gerinti.

Gali sulaukti baudos

Automobilio vairuotojas (valdytojas), padaręs vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

Nusižengimas užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo 40 iki 100 eurų.

Autorius: Raimonda Mikučionytė