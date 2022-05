V. Čmilytė-Nielsen: „Keliaujančio muziejaus idėja taps dar vienu postūmiu keisti ir transformuoti mūsų visuomenę“

„Šiandieną oras mums kužda, apie ką visas reikalas“, — pastebėjo renginio vedėjas Leonardas Pobedonoscevas, pristatydamas Klimato muziejų. Iš tiesų – tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje orai drastiškai keičiasi ir klimato krizei įgaunant pagreitį jaučiamas spaudimas vis garsiau šnekėti apie aplinkosaugos problemas.

Lietuvių organizuojamas keliaujantis Klimato muziejus — jau pirmąją projekto dieną susilaukė didelio lankytojo srauto. Šis inovatyvus ir interaktyvus įrankis yra skirtas siekti pozityvaus pokyčio klimato kaitos klausimais, tiek šviečiant visuomenę, tiek skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą. „Labai svarbu yra tai, kaip žmonės vertina šią problemą, kiek jie yra apie tai informuoti. Ir aš labai tikiu, kad ši puiki keliaujančio muziejaus idėja taps dar vienu postūmiu keisti ir transformuoti mūsų visuomenę“, – mintimis dalinosi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Nors Lietuvoje žmonėms dar sunku pastebėti akivaizdų klimato krizės poveikį, Klimato muziejuje įrengti eksponatai lankytojams pasakoja apie realius ir artimus ateities scenarijus Baltijos regione: 50 °C karštį vasaromis, „mirties zonas“ Baltijos jūroje, nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis.

Apie Lietuvoje vykstančius pokyčius perspėjo ir Aplinkos ministras Simonas Gentvilas: „Liūdna tiesa yra ta, kad mes greitai nebematysime eglių. Taip nutiks dėl dviejų priežasčių: dėl to, kad pas mus žiemos darosi per šiltos ir kenkėjų populiacija didėja, o vasaros per daug sausos ir spygliuočiai nebegamina sakų, naudojamų gintis prieš kenkėjus. Šis Klimato muziejus yra žinių bagažas, kuris važiuos aplinkui Lietuvą, edukuos ir užpildys tokių žinių trūkumą.“

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė klimato krizės akivaizdoje įžvelgia galimybę: „Mūsų kova su klimato kaita yra galimybė inovuoti, persitvarkyti, kurti naujas darbo vietas. Kviečiu matyti ne tik iššūkį klimato kaitoje, bet ir galimybę mums išsaugoti savo žemę ir sukurti dar daugiau įvairiausių dalykų, kurie pakeis mūsų visų gyvenimus.“

Klimato muziejų Katedros aikštėje vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami aplankyti iki gegužės 29 d. Vėliau muziejus keliaus per 16 Lietuvos miestų: Vilnių, Trakus, Kėdainius, Telšius, Gargždus, Uteną, Panevėžį, Šiaulius, Mažeikius, Palangą, Šakius, Marijampolę, Birštoną, Tauragę, Jonavą ir Kauną. 2023-aisiais muziejus tęs savo kelionę Latvijoje.

Keliaujančio muziejaus projektą įgyvendina asociacija „Aktyvus jaunimas“, finansuoja Europos klimato iniciatyva. Muziejaus kelione rūpinasi logistikos partneris Hoptrans. Informacinis projekto rėmėjas – TV3 žiniasklaidos grupė. Taip pat projekto idėją Lietuvoje remia Telia, IKI, Walk15 ir Mantinga. Sekti muziejaus naujienas bei įsigyti nemokamus bilietus galima Klimato muziejaus internetinėje svetainėje https://klimatomuziejus.lt.