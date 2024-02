Užmiegate prie telefono ekrano? Turi jums blogų žinių

Kalbant apie bendrą sveikatą ir gerovę, labai svarbu gerai išsimiegoti. Nuolatinė miego stoka gali pakenkti mūsų gebėjimui normaliai funkcionuoti ir net sukelti sveikatos problemų.

Ne tik miego kokybė ir kiekybė gali turėti įtakos. Tyrimai atskleidė, kad svarbu ir tai, kaip miegame.

Kenkia sveikatai

Žurnale „The Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) paskelbto tyrimo išvadose teigiama, kad vienas dažnas įprotis gali sukelti pavojingų komplikacijų. Mokslininkai nustatė, kad snaudimas ar miegojimas prie veikiančio televizoriaus, nešiojamojo kompiuterio ar telefono gali padidinti širdies ligų ir diabeto riziką, rašo express.co.uk.

Tyrėjų komanda iš Čikagos Šiaurės vakarų universiteto nustatė, kad aplinkos apšvietimas, į kurį taip pat įeina ir šių ekranų skleidžiama šviesa, kenkia jūsų širdies bei kraujagyslių funkcijai ir sekantį rytą padidėja atsparumas insulinui. Visa tai savo ruožtu didina širdies ligų, diabeto ir metabolinio sindromo riziką.

„Šio tyrimo rezultatai rodo, kad vos vieną naktį miego metu veikiant vidutiniam kambario apšvietimui, gali pablogėti gliukozės ir širdies ir kraujagyslių sistemos reguliavimas, o tai yra širdies ligų, diabeto ir metabolinio sindromo rizikos veiksniai, – sakė tyrimo bendraautorė ir universiteto miego medicinos skyriaus vadovė Phyllis Zee. – Svarbu, kad žmonės vengtų arba iki minimumo sumažintų šviesos poveikį miego metu.“

Šie rezultatai taikytini ne tik miegant prie silpno apšvietimo, bet ir prie ryškesnės kambario šviesos. Todėl tyrimo autoriai rekomenduoja prieš gulant visiškai užtraukti užuolaidas ar žaliuzes ir prieš miegą išjungti visas šviesas bei užsidėti akių kaukę.

Padidėja širdies ritmas

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad miegant su įjungta šviesa padažnėja širdies ritmas ir padidėja budrumas.

„Nustatėme, kad miegant vidutiniškai apšviestame kambaryje padažnėja širdies ritmas, – sakė viena iš pirmųjų tyrimo autorių Daniela Grimaldi. – Nors miegate, jūsų autonominė nervų sistema suaktyvėja. Tai yra blogai. Paprastai jūsų širdies ritmas kartu su kitais širdies ir kraujagyslių sistemos parametrais naktį būna mažesnis, o dieną – didesnis.“

Kad sumažintumėte šviesos poveikį naktį, tyrėjų komanda rekomenduoja imtis šių veiksmų.

Išjunkite šviesą

Nelaikykite įjungtos šviesos, kai miegate. Jei šviesos reikia dėl saugumo, naudokite blausų apšvietimą, kad šviesos šaltinis būtų kuo arčiau grindų.

Venkite baltos arba mėlynos šviesos

Tyrėjų komandos teigimu, spalva yra svarbi.

„Jei būtina įjungti šviesą, rinkitės gintarinę, raudoną ar oranžinę šviesą, kuri mažiau stimuliuoja smegenis, – teigė jie. – Nenaudokite baltos ar mėlynos šviesos. Ir laikykite ją kuo toliau nuo savęs, kol miegate.“

Apsisaugokite nuo išorinės šviesos

Jei negalite apsaugoti kambario nuo lauko šviesos, naudokite tamsias naktines užuolaidas arba miegokite su akių kauke, arba perkelkite lovą taip, kad lauko šviesa nešviestų jums į veidą.

Panašios išvados buvo padarytos ir ankstesnių tyrimų metu. Viename 2019 m. atliktame tyrime, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 000 moterų, nustatyta, kad miegojimas prie įjungto televizoriaus didina riziką priaugti svorio ir nutukti, o tai susiję su širdies ligomis ir diabetu.