Užfiksuotas vaizdas Lietuvos gamtoje nustebino net specialistus: negalėjo patikėti, ką mato

Tokios spalvos stirnos gamtoje pastebimos gerokai rečiau nei įprasto rusvo kailio gyvūnai, todėl jos pasirodymas sulaukė nemažai dėmesio.
Lietuvoje užfiksavo retai matomą baltą stirną
Parko atstovai pasidalijo užfiksuotais vaizdais ir dėkoja juos nufilmavusiems bei įrašu pasidalijusiems žmonėms.
„Neries regioniniame parke įvyko STEBUKLAS! Ar jūs galite patikėti tuo ką matote?
Parke nufilmuota... BALTA STIRNA!!! Tokį gamtos stebuklą pamatyti ir dar užfiksuoti – tikrai ypatingas atvejis.
Labai ačiū Andriui Mackevičiui ir Gabrielei Griciūtei už pasidalinimą šiuo ypatingu vaizdu!“ – rašoma įraše.
Albinosai gyvūnai – itin reti
Anksčiau TV3 Žinioms Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai pasakojo, kad albinosai gyvūnai pavieniui gimsta ypatingai retai. Taip pat ir žinių apie jų ypatumus bei elgseną – mažai, mat nėra kaip net atlikti tyrimų.
„Skaičiuojama, kad 1 iš 10 tūkstančių kažkurios rūšies žinduolių gali būti albinosas. Kai kuriose rūšyse yra žinomas vienas individas per visą pasaulį, tai kokie tyrimai gali būti“, – teigė Žemės ūkio akademijos dėstytoja Renata Špinkytė–Bačkaitienė.
Unikalių, baltut baltutėlės rūšiai nebūdingos spalvos gyvūnų pasitaiko tarp įvairiausių gyvių – plėšrūnų, paukščių, varliagyvių ar žuvų. Albinosų yra ir tarp žmonių. Taip nutinka dėl genų mutacijos organizme, kai sutrinka odos, plaukų, akių spalvą lemiančio pigmento melanino gamyba.
„Oda balta, kailis baltas, plunksnos baltos ir akys nebeturi rūšiai būdingos spalvos, jos yra rausvo atspalvio, nes kraujas matosi pro odą. Gali būti kartais žydros akys“, – kalbėjo R. Špinkytė–Bačkaitienė.
Mokslininkai irgi stebisi, nes įprastai albinosams tenka vienišių dalia. Gentainiai juos išveja iš bandos, mat likę be maskuojančios spalvos, šie puikiai slepiasi tik pasnigus, visu kitu metu kaip ant delno ir visiems prišaukia pavojų.
„Jis bus matomas iš toli ir jam bus vien dėl to sunku, iš kitos pusės gentainiai nelabai priima tokių į savo bandą ar pulką, jie veja juos ir jis praranda grupės teikiamus privalumus“, – pasakojo R. Špinkytė–Bačkaitienė.
Žmonės gyvūnus albinosus nuo seno garbino, kūrė apie juos mitus ir net laikė šventais, nes neturėjo žinių kodėl jie tokie tampa. Kolekcionieriai buvo pasirengę pakloti įspūdingas sumas, kad toks retas gyvūnas apsigyventų jų privačiuose zoologijos soduose.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt