Užfiksavo pikantišką princo Williamo akimirką: iš gėdos net nuraudo

Williamas mandagiai atsitraukė nuo vyresnio amžiaus gerbėjos, juokaudamas, kad ji verčia jį raudonuoti.

Škotijoje princas lankėsi todėl, kad buvo paskirtas Škotijos bažnyčios generalinio susirinkimo vadovu. „Queen Bay Lodge“ senelių namų gyventojai princo Williamo vizito metu užkandžiavo ledais ir gurkšnojo arbatą, rašoma mirror.co.uk. Tačiau svečio dėmesį patraukė buvusi kariškė, o dabar jau prosenele tapusi Batty Magee (96).

Jam prisėdus prie jos stalelio šalia senelių namų įrengtoje pavėsinėje, ji pasakė: „Šiuose kraštuose priimta ledi pabučiuoti į skruostą.“

Williamas atsakė: „O, kokia jūs miela. Jūs verčiate mane raudonuoti.“

Betty nepasidavė ir toliau reikalavo bučinuko į skruostą, o Williamas juokėsi ir susidrovėjęs net užsidengė veidą rankomis. Jis pridūrė: „Kai taisyklės nebebus tokios griežtos, aš sugrįšiu ir pabučiuosiu jus į skruostą, Betty.“

Pasikalbėjęs su kitais senelių namų gyventojais ir jų šeimomis, jis vėliau dar kartą sugrįžo prie vyriausios savo gerbėjos stalelio, o ji nusprendė dar kartą pabandyti savo laimę. Viljamas sakė: „Betty, aš nebežinau, kas flirtuoja – jūs ar aš. Kalbėdamas su jumis aš nuraustu. Gal jūsų arbatoje yra viskio, Betty?“

