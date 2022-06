Užfiksavo bauginantį gamtos reiškinį Trakų rajone: pamačius nueina šiurpai

Be to, debesies forma itin panaši į grybą, susidarantį po atominės elektrinės sprogimo, tačiau „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skubėjo raminti žmones ir paaiškino, kas tai per reiškinys.

Puolė raminti

Savo „Facebook“ puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ Justinos nuotrauka pasidalinę specialistai rašė:

„BŪKIT RAMŪS. ASTRAVAS NESPROGO.

Tai tėra tik labai gražus, su labai aukšta debesies viršūne kamuolinis lietaus (Cb) debesis. Šio audros debesies viršūnėje oro temperatūra siekia net -64 °C.

Prie žemės labai šilta, tad susiformavęs didelis temperatūros kontrastas. Puikios sąlygos formuotis liūtims, krušos ledėkams ir škvalui.

Beje nuotraukoje matomas grybas susiformavo labai greitai, maždaug per valandą (~17:00 val. dar nieko net nebuvo). Stebint iš palydovo labai gerai matyti, kad blynelis (Cb debesies viršūnė) toliau plečiasi.“