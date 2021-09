Už aukštą cholesterolį atsakingas ne tik maistas: tai žinoti būtina

Aukštas cholesterolis yra rimtų sveikatos problemų – infarktų ir insultų – pranašas. Apie aukštą cholesterolį ir maistą kalbama daug, bet retai prisimenama, kad cholesteroliui įtaką daro ir tai, kaip miegame. Pasak įvairių tyrimų ir sveikatos ekspertų, miegas ir jo trūkumas gali būti vienas iš priežasčių, dėl kurių pakyla cholesterolis ir ima grėsti įvairios ligos. Kodėl?

„Sleep“ publikuotame tyrime mokslininkai išsiaiškino, kad tiek per daug, tiek per mažai miego gali neigiamai paveikti žmogaus lipidų lygį. Tyrime dalyvavo 1 666 vyrai ir 2 329 moterys virš 20 metų amžiaus. Paaiškėjo, kad miegant trumpiau nei penkias valandas per parą pakyla aukšto trigliceridų lygio bei žemo HDL lygio rizika moterims. Taip pat pastebėta, kad panašus rezultatas gaunamas, jei miegama daugiau nei aštuonias valandas per parą, rašoma express.co.uk.

Miego ir aukšto cholesterolio sąsaja

Kitas „National Library of Health“ tyrimas parodė, kad miego trukmė ir knarkimas taip pat daro įtaką širdies ir kraujagyslių ligų tikimybei. Buvo stebima šio tyrimo dalyvių širdies ir kraujagyslių sistemos sveikata, Niujorke jie taip pat dalyvavo edukacinėje programoje. Tyrimo dalyviams buvo reguliariai vertinama širdies ir kraujagyslių ligų rizika (įskaitant tradicinius, gyvenimo būdo ir psichosocialinius rizikos faktorius), jie taip pat pildė standartinį klausimyną apie savo miego įpročius (įskaitant miego trukmę ir knarkimą).

Lipidai buvo analizuojami siejant jų lygį su dalyvių miego įpročiais ir kardiovaskuliarinių ligų rizikos faktoriais, o taip pat buvo vertinami demografiniai faktoriai, taikant daugialypių kintamųjų loginės regresijos modelį. Tyrimas parodė, kad trumpesnis nei šešių valandų per naktį miegas ženkliai paveikia žemo tankumo lipobaltymų cholesterolio (LDL–C) lygį. Taip pat ir knarkimo sąryšis su žemo tankumo lipobaltymų cholesteroliu buvo ženklus. Tyrėjai padarė išvadą, kad miego trūkumas yra siejamas su didesne kardiovaskuliarinių ligų (KVL) rizika ir bendru mirtingumu.

„Dažnai sunkiai užmiegantys ar sunkiai naktį išmiegantys dalyviai buvo linkę į aukštesnį cholesterolio lygį“, – sakė dr. Michaelis Grandneris, psichiatrijos dėstytojas ir Perelmano medicinos mokyklos Miego ir cirkadinės neurobiologijos centro narys. – „Nežinome, ar tai priežastis, ar pasekmė, nes nėra tyrimų, kurie būtų konkrečiai tyrę tai, ar miego pokyčiai gali paveikti cholesterolio lygį, ar šis sąryšis yra tik atsitiktinumas.“

Žmonėms miegant ilgiau, rizikos faktoriaus profilis gerėjo, pastebi dr. M. Grandneris su savo komanda. Savo tyrimo rezultatus jie publikavo 2014 metais, žurnale „Sleep Medicine“.