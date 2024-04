REKLAMA

Vitaminas D svarbus visam organizmui

Profesorius A. Unikauskas pasakoja, kad be vitamino D negali veikti žmogaus imuninė sistema, nukenčia kaulai ir psichika. Be to, moksliniai tyrimai įrodo autoimuninių ligų atsiradimo ir vitamino D trūkumo ryšį.

„Geriausi vitamino D šaltiniai yra maistas (žuvis ir kai kurie subproduktai) bei saulė“, – tikina laidos vedėjas.

