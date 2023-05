Unikauskas atsakė į „Kviečiame daktarą“ žiūrovės klausimą: štai, kaip vartoti actą

REKLAMA

Kiek kartų per dieną galima vartoti obuolių actą?

Tokį klausimą laidos vedėjui uždavė Marija iš Kauno. A. Unikauskas atviras – actas turi daug naudingų savybių, vis dėlto, jį vertėtų vartoti atsakingai.

„Actas, tai ne vaistas, o maistas, todėl svarbu jo nepadauginti. Obuolių actą be problemų galima gerti ryte, per pietus ir vakare. Pagal mokslinius tyrimus, vienai porcijai rekomenduojama naudoti ne daugiau, kaip du arbatinius šaukštelius obuolių acto. Be to, dažnai manoma, kad jį reikia gerti su vandeniu, tačiau tikrai ne būtinai – actu galima tiesiog pašlakstyti maistą“, – sako profesorius.

