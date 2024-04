Ūkininkas išdavė auksinius hortenzijų priežiūros patarimus: žydės įspūdingai

Ekspertas išdavė, kokios yra šio augalo priežiūros subtilybės ir kokius darbus atlikę galėsite tikėtis didžiausių žiedų.

Pagrindinės taisyklės

Pasak ūkininko, svarbiausia, ką reikia žinoti apie hortenzijas, – tai jų genėjimas. Anot jo, taip leisite krūmui nevaržomai ir laisvai augti bei sukrauti gausius žiedus.

„Svarbiausia yra nukirpti senas šakeles pavasarį, kad krūmas būtų kompaktiškas, žiedai nuo žemės eitų aukštyn, nes per eilę metų nekerpant hortenzijų, krūmas auga ir auga apačioje ir, pirmiausia, sprogsta šakų galai.

Tada gaunasi taip, kad pusmetrį augalo sudarys šakos, pusmetrį – lapai ir tik tada prasidės žiedai. O kai nukerpame, suformuojame krūmą, tada žiedai auga nuo žemės į viršų“, – aiškino ūkininkas.

„Genėti reiktų pradėti prieš sprogstant pumpurams. Įprastai apie kovo mėnesį. Bet mes medelyne kerpame jas rudenį, nes pavasarį nebėra laiko. O kur auginame visus pavyzdžius, kurie auga žemėje, tai genime ir vasario-kovo mėnesį.

O jeigu iki šiol negenėjote hortenzijų, tai padaryti vis dar galima. Išgenėti reikia menkavertes plonas šakeles, o palikti tvirtas ir stiprias.

Realiai tai mes 1,5 metro krūmą nukerpame iki kokių 40-ies centimetrų kiekvienais metais. Yra net krūmų, kuriems po 15 metų, ir mes juos vis tiek apkerpame, kad būtų žemiau kelių“, – tvirtino jis.

Taip pat D. Venckevičius pridėjo, kad laistyti augalų dažnai nereikia, o patręšti pakanka vos kartą metuose:

„Jeigu augalas auga ne pirmus metus, tai patręškite jį pavasarį. O bus išvis super, jei patręšite ir rudenį, rudeninėmis trąšomis.

O laistymas pirmus metus reikalingas 2-3 kartus per mėnesį. Per karščius – kartą per savaitę. O paskui nebent užeitų totali sausra. Bet laistymo sistemos tikrai nereikia, nebent hortenzija auga smėlynuose ar miškuose.“

Hortenzijų sodinimas

Anksčiau interneto svetainėje derlingas.lt buvo rašoma, kad svarbu žinoti ir kaip taisyklingai sodinti hortenzijas. Hortenzijos sodinamos pavieniui arba formuojamos grupės iš kelių skirtingų jų rūšių. Gerai atrodo gėlyne tarp daugiamečių žydinčių, lapinių augalų.

Hortenzijos derinamos su rododendrais, rožėmis, melsvėmis, paparčiais, gerai atrodo aukštų medžių fone. Auginamos jos ir gyvatvorėse.

Hortenzijų auginimo vieta. Hortenzijos geriausiai auga atvirose, saulėtose, nuo vėjų apsaugotose vietose. Prastai auga po medžiais ir visiškame pavėsyje. Laipiojančiajai hortenzijai, skirtingai nuo kitų rūšių, geriau parinkti nekarštą, neilgai saulės apšviečiamą vietą arba pusiau pavėsį.

Žemė hortenzijoms. Šiam krūmui tinka rūgštus, derlingas, lengvas, vandeniui laidus dirvožemis. Šviesioji hortenzija gali būti sodinama ir į vidutinio derlingumo, neutralų dirvožemį. Nuo dirvos rūgštingumo priklauso hortenzijų žiedų spalva.

Šarmingame dirvožemyje spalvotųjų hortenzijos veislių žiedai bus rožiniai, alyviniai, rūgščiame – mėlyni, neutraliame – blyškiai kreminės spalvos.

Hortenzijų sodinimas ir dauginimas. Hortenziją galima užsiauginti iš pusiau sumedėjusio auginio arba nusipirkti jau paaugintą sodinuką medelyne.

Hortenzijos sodinamos pavasarį arba rudenį į drėgną, tačiau gerai drenuojamą dirvą. Hortenzijos sodinukus sodinkite iškart po įsigijimo.

Jei sodinukas vazone, jį persodinti į lauką galima per visą šiltąjį sezoną. Hortenzijų sodinimas rudenį turi būti atliktas, kol dirva neįšalusi. Prieš sodinant hortenzijos sodinukas gerai palaistomas, o pasodinus mulčiuojamas, patręšiamas.

Dauginant hortenziją auginiais, jie ruošiami pirmąją birželio pusę. Prisipjaunama metinių pusiau sumedėjusių hortenzijos ūglių. Tokie ūgliai supjaustomi į maždaug 20 cm ilgio dalis, tada susmeigiami į durpių ir smėlio mišinį inspektuose arba nešildomuose šiltnamiuose, uždengiami polietileno plėvele ar stiklainiais.

Kai auginiai įsišaknija, jie persodinami į nuolatinę augimo vietą, kur iki rudens suspėja įsitvirtinti. Hortenzija, išauginta iš auginio, turėtų žydėti jau po 2-3 metų.

Nuolatinė priežiūra

Taip pat svarbu žinoti, kokia priežiūra hortenzijoms yra reikalinga nuolatos. Puslapyje buvo įvardinti 4 svarbūs punktai, reikalingi hortenzijų priežiūrai.

Hortenzijų laistymas. Naujai pasodinti hortenzijų krūmeliai reguliariai laistomi pirmąjį augimo sezoną, kai 7-10 dienų užsilaiko sausi orai. Suaugusios hortenzijos taip pat mėgsta drėgmę, tad jei sausu oru jas laistysite, hortenzijos vešės labiau.

Hortenzijų tręšimas. Suaugusių hortenzijų reguliariai tręšti nereikia. Per daug trąšų skatins vystytis lapiją, o žiedų tokiu atveju augalas kraus mažiau.

Hortenzijų genėjimas. Daugelis hortenzijų rūšių genimos anksti pavasarį. Šviesioji hortenzija, kitaip nei dauguma rūšių, genima rudenį. Pavasarį jos genėti nereikia, nes ši hortenzija žiedus krauna ant šiemetinių ūglių.

Nužydėjusių hortenzijų žiedų nereikia iš karto pašalinti, nes jie padeda jauniems ūgliukams apsisaugoti nuo žiemos šalčių. Geriau tai atlikti pavasarį.

Hortenzijų priežiūra. Dideli hortenzijų žiedynai lenkia jų šakas prie žemės, todėl hortenzijos aptveriamos arba sodinamos grupėmis. Pavasarį hortenzijas rekomenduojama mulčiuoti, kad dirvos paviršius per greitai neišdžiūtų.

Hortenzijų ligos ir kenkėjai

Hortenzija yra gana atspari kenkėjams, tačiau ir jos neaplenkia kai kurios ligos bei parazituojantys vabzdžiai.

Viena iš labiausiai paplitusių hortenzijų ligų yra miltligė. Kovoti su ja padės fungicidinės priemonės, Bordo mišinio tirpalas.

Dažnas hortenzijų kenkėjas – amarai. Gera priemonė nuo šių vabzdžių yra česnako užpilas: 250 gramų susmulkinto česnako užpilama 10 l vandens.

Prieš naudojimą, šiam užpilui dvi paras leidžiama nusistovėti, tada į jį įdedama 50 g tarkuoto ūkinio muilo. Užpilas gerai išmaišomas. Amarų pažeistas krūmas purškiamas česnako užpilu 1 kartą per 7 dienas, kol kenkėjai išnyks.

Šaltinis: derlingas.lt