TV3 sporto žinių vedėjo Nalivaikos šeimai – dovana iš superžvaigždės: parodė visiems

Sveikinimai ir įspūdingos dovanos judviejų dukrelei atkeliavo iš paties Madrido. Siuntinyje buvo šviesus vaikiškas smėlinukas, pasirašytas paties Madrido „Real“ žvaigždės, Kroatijos futbolo legendos Lukos Modričiaus.

L. Modričius paskelbtas geriausiu 2018 m. futbolo žaidėju pasaulyje, nuo 2021 m. jis yra Madrido „Real“ komandos saugas.

Sulaukė neeilinės dovanos

Gražus sutapimas, kad ir garsaus futbolininko, ir sporto žinių vedėjo dukros vardai sutampa, tad ir ant smėlinuko su futbolo komandos simboliais puikavosi užrašas: „From Luka for Luka“ (liet. „Nuo Lukos – Lukai“).

Socialiniuose tinkluose S. Nalivaika pasidžiaugė neeiline dovana ir dėkojo žurnalistei Karina Kvašniovai.

„Iš Madrido sveikinimas mūsų Mažajai. „From Luka for Luka“. Modrič #10.

Absolutely stunning. Thank you Karina Kvašniova Yagüe Luka Modrić. The Best Player In The World #2018“, – dalinosi S. Nalivaika ir pasidalino įspūdingos dovanos nuotraukomis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Nalivaikų pirmagimė pasaulį išvydo šių metų vasario 22-ąją. Apie šeiminius pokyčius vyras tąkart paskelbė socialiniuose tinkluose.

„Breaking News: 3…2…1…eteris… Laba diena gerbiami žiūrovai, žinių šeimynoje pasaulį nušvietė naujoji narė ir būsima žiūrovė (ypač sporto) Luka Nalivaikaitė. Asta Žukaite-Nalivaikiene, Tu nuostabi. 2024 02 22“, – džiugiu įvykiu pasidalijo vyras.

Saulius ir Asta susituokė 2013 metų liepą. Amžiną meile prieš Dievą Nalivaikos prisiekė Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Pora susipažino darbe, kai kartu dirbo televizijoje – sporto kanale „Sport 1“.