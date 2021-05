Turbo greiti ir gardūs šaltibarščiai pagal Liuciją: išbandykite šį variantą

„Kiekvieno lietuvio namuose šaltibarščiai gaminami savaip, bet recepto esmė visada ta pati – kefyras (arba rūgpienis), burokėliai, agurkai, svogūnų laiškai ir krapai. Kas be ko, šaltibarščiai visada patiekiami su kietai virtu kiaušiniu ir karštomis bulvėmis (virtomis arba keptomis)“, – sako tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.