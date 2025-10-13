Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveiki dantys

Trys netikėti dantims kenkiantys veiksniai

REKLAMA / 2025-10-13 08:00 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ar kada nors susimąstėte, kiek daug kasdienio darbo tenka mūsų dantims? Dažnas mūsų pamiršta, kaip svarbu dantų sveikata rūpintis kasdien – be jokių išeiginių ir išimčių. Deja, bet apie dantų svarbą neretai atsimenama tik tada, kai pradeda skaudėti – o skausmas gali būti toks stiprus, kad tenka sunku ir dirbti, ir ilsėtis. Dantų skausmas gali būti viena nemaloniausių patirčių, tad geriausia būtų jos tiesiog išvengti, tiesa? Siūlome pasidomėti trimis dantims kenkiantiems veiksniams, apie kuriuos, tikėtina, niekada nesusimąstėte. Kokie jie ir kaip jų išvengti? Ir ką daryti, jei jau skauda? Kaip padėti sau, jei gydytojo odontologo vizito tenka šiek tiek palaukti? 

Trys netikėti dantims kenkiantys veiksniai (nuotr. Shutterstock.com)

Ar kada nors susimąstėte, kiek daug kasdienio darbo tenka mūsų dantims? Dažnas mūsų pamiršta, kaip svarbu dantų sveikata rūpintis kasdien – be jokių išeiginių ir išimčių. Deja, bet apie dantų svarbą neretai atsimenama tik tada, kai pradeda skaudėti – o skausmas gali būti toks stiprus, kad tenka sunku ir dirbti, ir ilsėtis. Dantų skausmas gali būti viena nemaloniausių patirčių, tad geriausia būtų jos tiesiog išvengti, tiesa? Siūlome pasidomėti trimis dantims kenkiantiems veiksniams, apie kuriuos, tikėtina, niekada nesusimąstėte. Kokie jie ir kaip jų išvengti? Ir ką daryti, jei jau skauda? Kaip padėti sau, jei gydytojo odontologo vizito tenka šiek tiek palaukti? 

0
1. Netinkami mitybos įpročiai

Dantims kenkia ne tik labai saldus arba labai rūgštus maistas, kurie maitina rūgštis išskiriančias burnos ertmės bakterijas arba tiesiogiai dėl rūgštinio poveikio ardo dantų emalį. Labai kenkia ir dažnas dieninis, dar blogiau - naktinis užkandžiavimas. Ypatingai nenaudingas yra dažnas užkandžiavimas saldžiais bei krakmolingais maisto produktais. Užkandžiaujant saldžiais ir krakmolingais užkandžiais nuolat palaikomas burnose esančių bakterijų „maitinimasis“ ir aktyvumas. Kaupiasi daugiau minkštųjų apnašų, kuriose rūgštis išskiriančios bakterijos gali „surengti niekada nenutrūkstantį vakarėlį“. 

Kaip tai pakeisti? Pirmiausiai – vietoje saldžių ir krakmolingų užkandžių rinktis baltymingus, sveikesnius pasirinkimus, pavyzdžiui, riešutus ar valgomąsias sėklas, daržoves ir pan. Per dieną geriausia būtų apsiriboti vos keliais užkandžiais ir vietoje kitų atsitiktinių paskanavimų šokoladiniais saldainiais ar saldžiais sausainiais geriau išgerti vandens ar šiltos žolelių arbatos. Jei užkandžiavimo saldžiais ar krakmolingais produktais išvengti nepavyko, po to rekomenduojama bent jau praskalauti burną vandeniu – taip burnoje liks mažiau angliavandenių, kuriais sėkmingai maitinasi rūgštis išskiriančios ir emalį ardančios bakterijos. 

2. Burnos sausumas

Burnos sausumas, dar vadinamas kserostomija, sukuria puikias sąlygas didesniam dantų pažeidžiamumui, mat nuolat išsiskiriančios seilės padeda drėkinti audinius bei neutralizuoti rūgštis ir mažinti bakterijų koncentraciją burnos ertmėje. Vadinasi, esant per dideliam burnos sausumui, išsiskiria mažesnis kiekis seilių ir sutrinka rūgščių balansas – lengviau gali būti pažeidžiamas dantų emalis. 

Burnos sausumas gali atsirasti dėl pačių įvairiausių priežasčių – vartojamų vaistinių preparatų, įvairių lėtinių ligų bei tiesiog senėjimo proceso. Kenčiant nuo kserostomijos gali padėti dažnas vandens vartojimas, becukrės kramtomosios gumos kramtymas, įvairių burną džiovinančių medžiagų vengimas (vertėtų paminėti kavą ir alkoholį bei agresyvias burnos priežiūros priemones), specialių burnos drėkiklių naudojimas, patalpų oro drėkinimas, geros burnos higienos taisyklių laikymasis ir t.t. Jei problema ryški, geriausia nedelsiant pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu. 

3. Griežimas dantimis

Dantų griežimas (dar vadinamas bruksizmu) – didelis tvirtų ir sveikų dantų priešas. Bruksizmas sukelia ne tik dantų emalio jautrumą, dilimą bei erozijas, bet ir dantų įtrūkimus ar net nuskilimus. Kenčiant nuo itin intensyvaus griežimo dantimis gali skaudėti žandikaulį, o kartais – net ir visą galvą. 

Kenčiant nuo dantų griežimo ar pernelyg stipraus žandikaulio sukandimo rekomenduojama kontroliuoti nervinę įtampą, gerinti miego kokybę, vartoti magnį ir raminantį poveikį sukeliančius augalinius maisto papildus, rinktis apsaugines dantų kapas, kartais – išmėginti botulino injekcijas, leidžiamas į konkrečius raumenis ir tokiu būdu juos atpalaiduojančias. Jei problema ryški, geriausia nedelsiant pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu.

Jei jau skauda...

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo gali padėti malšinti skausmą bei uždegimą ir tokiu būdu lengviau sulaukti vizito pas gydytoją odontologą, išlikti darbingiems, kokybiškai miegoti. Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

