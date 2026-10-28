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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Trečiadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-28 06:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 06:00
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Spalio 28 d. horoskopas: ramūs sprendimai atneš geresnių rezultatų.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Spalio 28 d. horoskopas: ramūs sprendimai atneš geresnių rezultatų.

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Šiandien gali sustiprėti stabilumo, finansinio saugumo ir aiškumo poreikis, todėl žmonės daugiau dėmesio skirs praktiniams klausimams, darbui bei ateities planams. Nors diena palanki nuosekliai veiklai ir kūrybai, visuomenėje bei darbo aplinkoje gali išryškėti ankstesnių susitarimų netikslumai, todėl svarbu neskubėti priimti naujų įsipareigojimų. Lengviau šiandien gali būti Jaučiams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Svarstyklėms ir Šauliams.

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Jeigu naktį sapnavote žydintį sodą, vaismedžius, gražų namą ar derlių, tai gali simbolizuoti norą kurti stabilesnį gyvenimą ir sulaukti ankstesnių pastangų rezultatų.

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Palanku tvarkyti finansinius reikalus, peržiūrėti biudžetą, tikslinti dokumentus, užbaigti pradėtus darbus ir ieškoti praktiškų sprendimų. Taip pat verta skirti dėmesio mokymuisi, kūrybai, namų jaukumui, santykių stiprinimui ir ilgalaikių planų peržiūrai, tačiau svarbias naujas pradžias geriau atidėti.

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Šiandien palanki spalva yra švelniai žalia.

Palankus aksesuaras – sidabrinė apyrankė.

AVINAS

Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti pinigai, asmeniniai poreikiai ir materialinio saugumo klausimai. Gali atsirasti noras įsigyti seniai planuotą daiktą arba peržiūrėti šeimos biudžetą. Darbe naudinga įvertinti, ar dabartinės pastangos duoda tokią naudą, kokios tikitės. Jeigu laukiate atsakymo dėl atlygio ar mokėjimo, verta patikslinti informaciją, tačiau neskubėti daryti išvadų. Artimuose santykiuose gali išryškėti skirtingas požiūris į išlaidas ir bendrus poreikius. Užuot bandę įtikinti kitus savo teisumu, ramiai aptarkite, kas kiekvienam svarbiausia. Dienos pabaigoje daugiau pasitikėjimo suteiks aiškus finansinis planas ir gebėjimas atsisakyti nebūtinų pirkinių.

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