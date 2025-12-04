Tragiška 19-mečio Nojaus mirtis sukrėtė visą Lietuvą: paaiškėjo, kas dėl to kaltas

Atgarsiai apie tragiškai žuvusį 19-metį tuo laiku nuaidėjo per visą Lietuvą. Į motociklininko laidotuves palaikyti žuvusiojo artimųjų tąkart buvo susirinkusi visa motociklininkų bendruomenė.
Ši istorija tapo rimtu priminimu apie žmogaus trapumą. Prokuratūros pranešime buvo teigiama, kad žuvusysis neturėjo atitinkamos vairuotojo kategorijos vairuoti tokio galingumo motociklui, taip pat viršijo leistiną greitį, važiavo pavojingai manevruodamas ir dėl šios priežasties susidūrė su į sankryžą iš dešinės tąkart išsukusiu „Toyota Yaris“ automobiliu.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie pagrindines motociklininkų daromas klaidas kelyje ir saugų vairavimą pasakojo „NRC Racing School“ bei „Navas Racing Club“ vadovas Linas Navickas.
Tvarkinga technika ir apranga
Pokalbio metu L. Navickas akcentavo, kad norint saugiai išvažiuoti į gatves, motociklistas pirmiausia turėtų pasirūpinti savo transporto priemone ir apranga.
„Saugiai vairuojant motociklą, visų pirma, turi būti tvarkingas motociklas, tvarkingos padangos ir, žinoma, tvarkinga apranga. Visko nutinka, o ypač pavasarį, kai kelias dulkėtas, gatvėj slidūs šuliniai. Netgi ir mokantys vairuoti padaro klaidų, tad apranga yra labai svarbus elementas“, – pasakojo L. Navickas.
Tuo metu pasiteiravus apie motociklininkų aprangas, specialistas pasakojo, kad jos gali būti įvairios, motociklų sportu užsiimantys asmenys neretai renkasi odines aprangas.
Vis tik L. Navickas pridūrė, kad Lietuvoje kelią pradeda skintis ypatingą saugumą turinčios aprangos. Jos turi vadinamąją „airbag“ (liet. oro pagalvių) sistemą, kuri įvykio metu kur kas labiau apsaugo vairuotoją.
„Šiai dienai pasaulį jau pasiekė, o į Lietuvą šiek tiek lėčiau ateina labai gera naujovė. Pas mus renginiuose, sporto varžybose jau didžioji dauguma važiuoja su „airbag“ sistema.
Jos šiandien dienai yra integruotos į aprangą arba su jomis nusiperkamos atskiros liemenės. Pavyzdžiui, vairuojant kelioninį motociklą galima nusipirkti išorinę liemenę, kuri prisijungia su laidu prie motociklo rakto ir nuo jo nukritus iššauna „airbag“. Tai ženkliai sumažina lūžių, traumų tikimybę.
Po truputį ši naujovė ateina į motociklų pasaulį, kaip ir anksčiau atėjo į automobilius. Šiuos dalykus tikrai rekomenduoju, nes patys matome, kaip tai veikia. Pas mus varžybų metu, kai nutinka kritimai, jos gali tikrai padėti“, – pastebėjimais dalijosi jis.
Oro sąlygų keliami iššūkiai
Dar vienas aspektas, kuris buvo aptartas pokalbio metu, – oro sąlygos. L. Navickas pasakojo, kad tokiose situacijose, kuomet oro sąlygos yra sudėtingos, kaip ir vairuojant automobilį, praverčia įgūdžiai.
„Manau, kad šioje vietoje viską lemia įgūdžiai. Kažkada vienos vairavimo mokyklos instruktorius pasakė, kad nėra blogo oro, bet yra bloga apranga. Čia – lygiai taip pat.
Jeigu yra baimė, žmogus niekad nevažiavęs šlapia danga, jis susikausto, o tada automatiškai daro klaidas. Čia galioja visiems – tiek vairuojant automobilį, tiek motociklą. Patys žinote, kad Lietuvoje nukrenta dvi snaigės ir visas eismas sustoja“, – pasakojo vadovas.
Vis tik jis atkreipė dėmesį į šlapią asfalto dangą. L. Navicko teigimu, kuomet neseniai būna palijęs lietus, asfalto danga sušlampa ir stabdymo kelias prailgėja.
Tuomet motociklininkai ir automobilių vairuotojai turėtų tai prisiminti, nes tokiu būdu galima sumažinti eismo įvykių tikimybę.
„Tie, kas moka važiuoti, jie važiuoja ir ant šlapio asfalto, tik reikia tai daryti atsargiai. Pavojingiausias dalykas mieste – kaišiojimas į tuščius tarpus, nes kartais, atrodo, pasilieki normalų stabdymo tarpą, o į jį kažkas įkiša savo automobilį.
Vairuojant motociklą ant šlapios dangos stabdymo kelias pailgėja, tuomet negali pasilikti pakankamo atstumo stabdymui“, – pranešė L. Navickas.
Tarpusavio supratimas kelyje
Tąkart pasiteiravus, ar yra tam tikri būdai, kuriais ne tik motociklų vairuotojai, bet ir automobilių vairuotojai galėtų parodyti vieni kitiems didesnę pagarbą kelyje, L. Navickas tikino, kad taip.
Jis pasidalijo atvejais iš savo patirties, kurie, anot jo, yra dažni ir gali sukelti autoįvykius. Pasak jo, toks nesąmoningumas neretai lydi prie nelaimių.
„Aš galiu pasakyti, kas mane labiausiai erzina kaip eismo dalyvį. Kartais, kai yra važiuojama su automobiliu, tai labai dažnas reiškinys, kai važiuojame antra juosta ir automobilis ruošiasi sukti į kairę.
Pagal taisykles, nepaskysiu prieš kiek metrų, bet prieš manevrą reikia parodyti posūkį. Pas mus dažnai pasitaiko, kad automobilis paspaudžia stabdį ir tik po 15 metrų parodo posūkį. Tai viena dažniausių nelaimingų atsitikimų priežasčių, nes paskui jį tada stabdo visi kiti ir prasideda grandininė reakcija“, – pirmąja situacija dalijosi jis.
Pasak specialisto, taip pat pasitaiko dar blogesnių atvejų, kuomet vairuotojai pirmiausia sustoja, tuomet apsidairo ir tik tada pradeda rodyti posūkį. Anot jo, tokiose situacijose trūksta pagarbos kitiems, vairuotojai pamiršta, kad yra ne vieni kelyje.
Pašnekovas pasidalijo, kaip tokios situacijos atrodo iš motociklininko pusės. Anot jo, vos vienas posūkio ženklas prieš manevrą gali padėti išvengti nelaimių.
„Važiuojant motociklu, jeigu tavęs vairuotojas per veidrodėlį nepamatė, bet jis parodė posūkį, tai galvojantis motociklistas prisistabdys pamanęs, kad galbūt jo nepamatė.. Vis tik, kai vairuotojas nerodo posūkio, labai sunku tai prognozuoti.
Važiuojant su motociklu yra toks puikus pasakymas – turi galvoti apie save ir visus kitus eismo dalyvius, norint maksimaliai išvengti nelaimingų atsitikimų. Tad posūkio rodymas, atstumo laikymasis, dažnesnis dairymasis į veidrodėlius gali padėti visiems būti saugesniais kelyje“, – paaiškino L. Navickas.
Mirtimi pasibaigusi kelionė
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jonavos gatvė gegužės 3 dieną Kaune buvo uždaryta – čia įvyko skaudi avarija.
Salako gatve nusileidęs 20-metis vairavo „Toyota Yaris“, nuomotą iš automobilių dalijimosi platformos, jis suko kairėn į Jonavos gatvę ir nepraleido tiesiai važiavusio motociklo. Vairuotojas sakė, kad prieš pradėdamas manevrą apsidairė, bet esą motociklininko kely nematė.
Susidūrimas buvo itin stiprus. Smarkiai suknežintas prekinis dešinys automobilio „Toyota Yaris“ kampas. O į mašiną įsirėžęs motociklas virto ant šono ir čiuožė gatve, dar kliudė ir automobilį „Renault“, kurį vairavo 35-erių vyriškis.
Motociklininkas čiuoždamas asfaltu patyrė daugybinius kūno sužalojimus, į nelaimės vietą atskubėję greitosios medikai dar gaivino vos 19 sulaukusį jaunuolį, tuomet skubiai vežė į Kauno klinikas. Deja, prieš vidurnaktį atskriejo skaudi žinia – vaikinas mirė.
Tyrimas dėl motociklininko žūties buvo nutrauktas
Kaip šiandien išplatintame pranešime rašė Kauno apylinkės prokuratūra, šių metų gegužės 3 dieną, Kauno mieste, Jonavos g., nereguliuojamoje sankryžoje kilo eismo įvykis, kurio metu buvo mirtinai sužalotas vaikinas, vairavęs motociklą. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, jaunuolis važiuodamas ant galinio rato ir viršydamas leistiną greitį, prarado techninę galimybę išvengti susidūrimo su į sankryžą išvažiavusiu automobiliu.
Po susidūrimo motociklo vairuotojas slydo važiuojamąją kelio dalimi ir kliudė dar vieną automobilį. Eismo įvykio metu oro ir matomumo sąlygos buvo geros.
Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, surinkta ir išanalizuota informacija bei kiti reikšmingi duomenys, peržiūrėti įvykio vietoje esančių vaizdo kamerų įrašai, apklausti liudytojai.
Įvertinęs visus tyrimo metu surinktus duomenis, prokuroras konstatavo, kad asmuo, neturėdamas atitinkamos vairuotojo kategorijos vairuoti tokio galingumo motociklą, viršijo leistiną greitį, važiavo pavojingai manevruodamas, dėl to susidūrė į sankryžą iš dešinės išsukusiu automobiliu.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad, jeigu motociklo vairuotojas būtų laikęsis Kelių eismo taisyklių reikalavimų, t. y. važiavęs saugiu ir leistinu greičiu (motociklo greitis buvo viršytas daugiau nei dvigubai už leistiną greitį), eismo įvykis nebūtų įvykęs.
Atliktus ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad eismo įvykis kilo dėl motociklininko neatsargaus vairavimo, saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių nesilaikymo ir tai lėmė jo paties žūtį. Prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d., požymių.
