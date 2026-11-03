Toks klampus metas buvo jau seniai: skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus

Pašnekovė įvardijo 4 Zodiako ženklus, kurie šią savaitę turėtų save pasaugoti.
Delčia sugrąžins jėgas
Lapkričio pradžią ir delčią pašnekovė pokalbio metu siejo su padidėjusiu aktyvumu. Anot jos, tie, kurie dirba fizinį darbą arba aktyviai leidžia savo laisvalaikį, pajus jėgų antplūdį ir norės veikti.
„Nuo lapkričio 7 dienos aktyvumas dar labiau sustiprės žmonėms, dirbantiems produktyvų, intelektinį darbą. Šiuo metu palanku mokytis, laikyti egzaminus, imtis naujų užduočių ir siekti užsibrėžtų tikslų“, – dalijosi ji.
Nepaisant to, spalio mėnesį lydėjusi įtampa kol kas dar nežada trauktis ir tęsis visu delčios periodu. V. Budraitytė aiškino, kad tai atsispindės sveikatoje.
Pasak jos, daug kas gali susidurti su peršalimu, nuovargiu, dėl to šiuo periodu vertėtų stengtis save stiprinti ir neignoruoti organizmo siunčiamų ženklų.
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