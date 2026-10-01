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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokias jautrias laidotuves Lietuvoje išvysite retai: išlydėjo tuos, kurių vietoje nenorėtų atsidurti niekas

2026-10-01 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 09:20
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Per paskutinį atsisveikinimą su mirusiais esame pripratę matyti pilnas sales artimųjų, draugų ir giminaičių, atėjusių ištarti paskutinio „sudie“. Vis tik vakar, rugsėjo 30 dieną, Vilniaus Karveliškių kapinėse įvyko kitokios laidotuvės – jose į vienu metu vykstančias 12 žmonių laidotuves atėjo tik svetimi.

Per paskutinį atsisveikinimą su mirusiais esame pripratę matyti pilnas sales artimųjų, draugų ir giminaičių, atėjusių ištarti paskutinio „sudie“. Vis tik vakar, rugsėjo 30 dieną, Vilniaus Karveliškių kapinėse įvyko kitokios laidotuvės – jose į vienu metu vykstančias 12 žmonių laidotuves atėjo tik svetimi.

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Vakar Vilniuje buvo palaidoti vieniši, neatpažinti mirusieji, o taip pat žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės.

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FOTOGALERIJA. Vienišų žmonių laidotuvės 2026 m. rugsėjo 30 d.

Vilniuje vyko išskirtinės laidotuvės

Kiekvieną metų ketvirtį Vilniuje vyksta tokios jautrios laidotuvės. Skaičiuojama, kad šiemet palaidoti jau 46 vieniši žmonės. Šia žinia socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi „Laidojimo paslaugų centras“.

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„Paskutinėje kelionėje – ne vieni.

Šiandien Karveliškių kapinėse atsisveikinome su 12 vienišų žmonių, mirusių Vilniaus mieste per trečiąjį šių metų ketvirtį.

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Kartu amžinojo poilsio atgulė ir urna su žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės palaikais.

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Vilniuje palaidoti 46 vieniši žmonės. Pernai per tą patį laikotarpį – 48.

Už skaičių – kiekvieno žmogaus gyvenimas ir jo istorija, kad ir kokia skaudi ji būtų...

Šiandien mirusiųjų palydėtuvėse dalyvavo Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Edvard Rynkevič, Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstovai, broliai joanitai – Šv. Jono broliai, Šventojo Jono Pauliaus II Didžiojo riterių ordino nariai, šv. Motinos Teresės seserys, Eucharistinio Jėzaus seserys, Karveliškių kapinių administracija, Laidojimo Paslaugų Centras darbuotojai, kiti geros valios žmonės. Ceremoniją jautrino Renatos Muzika atliekami kūriniai.

UAB „Laidojimo paslaugų centras“ vienišų, neatpažintų ir mirusiųjų, kurių dėl įvairių priežasčių nelaidoja artimieji, kremavimu bei laidojimu Vilniaus mieste rūpinasi nuo 2021 metų.

Telydi šiuos žmones Dangaus malonė ir mūsų maldos“, – buvo rašoma įraše.

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