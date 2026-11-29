Reikės:
- 3 kg nuvalytų bulvių;
- 0,5 l pieno;
- 2 kiaušinių;
- Rūkytos antienos filė;
- Kelių svogūnų;
- Norimų prieskonių.
Kugelio receptas
Gamyba:
Į keptuvę pilame aliejaus ir jame apkepiname smulkintą rūkytą antieną ir svogūnus. Bulves sutarkuojame, mušame kiaušinius, pilame virintą pieną, sudedame kepintą rūkytą antieną, pagardiname prieskoniais. Gerai išmaišome ir supilame į kepimo skardą.
Kugelio paviršių truputį pašlakstome aliejumi. Kepame 180 laipsnių karščio orkaitėje apie 1,5val.
P. S. Su šiuo kiekiu pieno kugelis bus tvirtesnis, jeigu norite skysto, kabinamo šaukštu tuomet pilkite 1 l pieno.
Kad kugelis nepriliptų prie skardos, tai skardą ištepkite sviestu ir pabarstykite džiūvėsėliais.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
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