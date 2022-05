To dar nesate girdėję: 12 įdomiausių faktų apie kavą

REKLAMA

1. Kavos gėrimas atsirado 800 metais po Kristaus

Legenda byloja, kad IX amžiuje ožkų ganytojai pastebėjo kofeino poveikį ožkoms, kurios, suvalgiusios kavos augalo vaisių imdavo „šokti“. Tuomet vietinis vienuolis pagamino gėrimą iš kavos pupelių ir pastebėjo, kad gėrimas suteikia jam jėgų ir neleidžia užmigti naktį.

2. Tirpioji kava išrasta gerokai vėliau

Tirpios kavos išradimo laurai priklauso japonų mokslininkui Satori Kato. Tirpią kavą jis sukūrė dar 1899 metais, tačiau pasiekti, kad tokia kava būtų pradėta gaminti pramoniniu būdu jam nepavyko. Masinė jos gamyba prasidėjo tik 1938 metais.

3. Kavos pupelės iš tiesų nėra pupelės

Priešingai nei sako pavadinimas, kavos pupelės iš tikrųjų nėra pupelės. Veikiau tai kauliukas (arba sėkla), esantis kavos uogos viduje. Kavos pupelės iš vaisiaus pašalinamos nuimant derlių.

Dėl savo formos ir dydžio kavos sėklos paprastai vadinamos pupelėmis, tačiau, jei tik yra tinkamos sąlygos, jas galima pasodinti ir iš jų gali išaugti visiškai naujas kavamedis.

4. Kavos uogas galima valgyti

Anksčiau žmonės kavos uogas maišydavo su riebalais, kad sukurtų energijos suteikiantį užkandį. Iš kavos uogų taip pat galima pagaminti vyną.

5. Egzistuoja dvi pagrindinės rūšys: arabikos ir robusta

Kavos augintojai daugiausia augina arabikos rūšį. Robusta yra mažiau populiari, o jos skonis šiek tiek kartesnis ir joje yra daugiau kofeino.

6. Tirpiai kavai gaminti paprastai naudojamos robusta rūšies kavos pupelės

Tirpi kava gaminama taip: fabrikuose kavos pupelės paskrudinamos, sumalamos ir užplikomos didžiuliuose kubiluose. Po to skystis išgarinamas ir, priklausomai nuo to, kokiu būdu tai daroma, gaunama įvairaus pavidalo kava. Ant mūsų prekystalių būna trijų rūšių tirpios kavos: miltelinės, granuliuotos ir sublimuotos. Brangiausia – pastaroji, ją galima atpažinti iš plokščių, šiek tiek blizgančių granulių. Ši kava geriausiai išlaiko kavos pupelių savybes.

7. Kava sustiprina vaistų poveikį

Išgėrus kavos padidėja skrandžio rūgštingumas, ir tabletės intensyviau tirpsta, sustiprėja vaistų, o ypač aspirino poveikis. Nerekomenduojama kavą gerti tiems, kurie serga chroniškomis virškinamojo trakto ligomis.

8. Kavos gėrimą bandyta uždrausti

Kavos gėrimui ėmus populiarėti, pasaulyje atsirado daugybė grupių, kurios norėjo kavą uždrausti. Paprastai buvo argumentuojama tuo, kad kava per stipriai stimuliuoja, be to kavos namai tapo laisvai mąstančių žmonių susibūrimų vieta, o tai trikdydavo konservatyvesnių pažiūrų gyventojus.

9. Espresso ar Expresso?

Teisingas espresso kavos pavadinimas – tai dalykas, dėl kurio kavos entuziastai ginčijasi jau daugelį metų.

Itališkas terminas „espresso“ reiškia „išreikštas“ arba „išspaustas“. Espresso kavos gėrimas gaminamas per smulkiai sumaltas kavos pupeles dideliu slėgiu pilant labai karštą vandenį. Manoma, kad expresso tarimas kilo dėl to kaip greitai paruošiama kava, tačiau taisyklingas espresso kavos pavadinimas turėtų būti tariamas ES-presso.

10. Kavos galima perdozuoti

Nors įprastomis sąlygomis tai padaryti beveik neįmanoma, tačiau yra nustatyta, kad per trumpą laiko tarpą išgėrus 30 puodelių kavos, pasiekiamas mirtinas kofeino kiekis žmogaus organizme.

11. Suomija – kavos mėgėjų šalis

Tarptautinės kavos organizacijos duomenimis, suaugęs suomis vidutiniškai kasmet išgeria 12 kg kavos, kai tuo tarpu lietuvis per metus išgeria apie 4 kg kavos.

12. Kava prailgina gyvenimą

„Harvard Health Publishing“ teigimu, kava mažina širdies ligų, antro tipo diabeto ir Parkinsono ligos riziką.