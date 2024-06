REKLAMA

Šiemet festivalio melomanus džiugins grupės „Solo Ansamblis“, „Baltic Balkan“, „Šventinis Bankuchenas“, „Garbanotas“, Rūta MUR, „Sisters on wire“, Lukas Pilkauskas su grupe, „Free Finga“, „Hiparikai“ ir kiti. Visa renginio programa bus atskleista artimiausiu metu.

„Aludarių dienos festivalis kasmet augo, tobulėjo ir tapo puikiu vasaros akcentu. Sunku patikėti, bet šiemet jau švenčiame dešimtą kartą. Festivalis – kasmet vis įspūdingesnis ir džiugu, kad renginys praturtina pajūrio kultūros sceną, pritraukiant ne tik gėrimų ir maisto gurmanus, bet ir melomanus. Šiemet renginio lankytojų lauks ne mažiau įspūdinga muzikinė programa. Be to, lankytojų šiemet nepaliksime be staigmenų: šiais metais švenčiame kartu su „Švyturys Brewery“ 240 metų jubiliejumi, tad veiklų ir emocijų nestigs. Daugiau – sužinosite netrukus“, – sako renginio organizatoriai.

Aludarių dienos festivalis tapo privalomu aplankyti vasaros renginiu ne tik šio miesto gyventojams – paskanauti geros muzikos, gardaus gatvės maisto ir prisisotinti nepakartojamų emocijų Klaipėdoje kasmet susirenka tūkstančiai lankytojų iš visų šalies kampelių.

„Švyturys Brewery" Klaipėdoje vyks jubiliejinė Aludarių diena – skelbiami pirmieji atlikėjai

Kaip ir įprasta, vienos dienos festivalis vyks „Švyturys Bhouse“ teritorijoje, adresu Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje, kur išdygs kelios muzikos scenos. Jose savo gyvus pasirodymus surengs keliolika garsių grupių ir atlikėjų. O tarp pasirodymų dalyvių lauks degustacijos bei kitos pramogos ir staigmenos. Lankytojai taip pat raginami apsilankyti ekskursijose po alaus daryklą „Švyturys Brewery“, stebinančią ne tik tradicinių stilių alumi, tačiau ir įvairiais „Raudonų plytų alaus dirbtuvių“ eksperimentais.

Šiais metais Aludarių dienos festivalio svečius pasitiks ir pilna skonių gama – lankytojų gomurius džiuginsiantys šefai taip pat bus paskelbti artimiausiu metu. Organizatorių teigimu, kasmet veiklų ir partnerių skaičius gerokai ūgteli, kadangi į festivalį sugrįžta vis daugiau žmonių.

„Kasmet renginiu siekiame kelti alaus kultūrą ir skatinti pažinti šį gėrimą ir jo istoriją. Pavyzdžiui, pernai į renginį atvyko seserinių daryklų atstovai iš Niujorko, Stokholmo, Tronheimo ir Londono. Ne išimtis ir šie metai – ir šįkart kviesime susipažinti su alaus meistryste. Renginio kartelė kasmet keliama, todėl sekite naujienas!“, – kviečia „Švyturys Brewery“ daryklos aludaris Mažvydas Matukas.

Bilietus jau galite įsigyti čia: https://kakava.lt/renginys/aludariu-diena-2024/8289/15265 Į bilieto kainą įskaičiuoti „Aludarių dienos“ marškinėliai. Daugiau informacijos – Facebook renginyje „Aludarių diena 2024“.