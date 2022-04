Sunku sulaikyti ašaras: išplatino 9-metės laišką, kurį ji parašė nužudytai mamai

„Mama. Šis laiškas – tai dovana tau kovo 8–osios proga. Kad negalvotum, jog mane užauginai veltui. Ačiū tau už geriausius devynerius mano gyvenimo metus“, – savo dienoraštyje rašė mergaitė. – „Aš tau dėkinga už savo vaikystę.

Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.



"Mom!



You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!



