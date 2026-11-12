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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Sunkiai sergančių pacientų mityba po ligoninės: kokie iššūkiai laukia medikų ir artimųjų?

2026-11-12 06:44 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 06:44
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 Minint Mitybos nepakankamumo savaitę, specialistai atkreipia dėmesį, kad dalis sunkiai sergančių pacientų, tarp kurių ir vaikai, grįžę iš ligoninės namo nebegauna gyvybiškai būtino enterinio ar perenterinio maitinimo.

Santaros klinikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

 Minint Mitybos nepakankamumo savaitę, specialistai atkreipia dėmesį, kad dalis sunkiai sergančių pacientų, tarp kurių ir vaikai, grįžę iš ligoninės namo nebegauna gyvybiškai būtino enterinio ar perenterinio maitinimo.

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Šalies gydytojai ir įstaigos „Kauno hospiso namai“ vadovė Kristina Krasko ketvirtadienį diskutuos, kaip spręsti šią problemą ir sudaryti sąlygas pacientams tęsti specialų maitinimą namuose.

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Remiantis Europos klinikinės mitybos ir metabolizmo draugijos (ESPEN) duomenimis, mitybos nepakankamumas nustatomas 20–50 proc. ligoninėse gydomų pacientų. 

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Su šia problema susiduria onkologinėmis, neurologinėmis, sunkiomis virškinamojo trakto ir kitomis ligomis sergantys žmonės, kuriems dėl sveikatos būklės gali būti sunku įprastai maitintis arba pasisavinti pakankamai maistinių medžiagų. 

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Tokiais atvejais pacientams gali būti skiriama enterinė mityba, kai specialūs mišiniai tiekiami per zondą, arba parenterinė mityba, kai maistinės medžiagos patenka per veną.

Nuo 2025 metų Lietuvoje enterinės mitybos mišinių bazinė kaina kompensuojama 100 proc., tačiau, pasak problemą keliančių specialistų, ne visi pacientai reikiamą pagalbą gauna laiku.

Jų teigimu, pacientams tenka laukti savaites ar mėnesius specialistų konsultacijų. Tuo metu dalis parenterinės mitybos pacientų, grįžę iš ligoninės namo, tokio maitinimo apskritai nebegauna. 

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