Sumažinkite skrandžio rūgštingumą: gydytojas išdavė, kas padės

Naujienų portalui tv3.lt medicinos centro „Antėja“ gydytojas, gastroenterologas Artūras Jacinavičius atskleidžia, kokie yra rūgščių refliukso valdymo būdai ir ko reikėtų atsisakyti, norint išvengti skrandžio rūgštingumo.

Pagrindiniai skrandžio refliukso simptomai

Gydytojas atskleidžia, kad tipiniai gastroezofaginio refliukso ligos, arba GERL, simptomai yra rėmens graužimas (deginantis pojūtis už krūtinkaulio) ir rūgštingo turinio atpylimas. Tačiau taip pat gali pasireikšti rijimo sutrikimas, kąsnio pojūtis gerklėje, pagausėjęs seilėtekis.

„Netipinės formos GERL pasireiškia krūtinės skausmu, balso užkimimu, krenkštimu, lėtiniu kosuliu, dantų atšipimu, kartais pasireiškia net astma“, – teigia specialistas.

Pasireiškus šiems simptomams gali sutrikti miegas, fizinis aktyvumas. Negydomas ir nekontroliuojamas GERL gali sukelti ilgalaikius, negrįžtamus pakitimus stemplėje, gerklose, kas gali sukelti balso pasikeitimus.

Dėl šių priežasčių yra rekomenduojama stengtis pasiekti ir išlaikyti optimalų kūno svorį, valgyti nedideliais kiekiais, nuo 45 iki 60 min., po valgio negulėti, nesilankstyti, nevalgyti naktį, vengti ankštų, juosmenį spaudžiančių drabužių, miegoti ant aukštesnės pagalvės.

Pasak gydytojo, maistas yra vienas iš tiesioginių stemplės ir skrandžio dirgiklių, galinčių žaloti gleivinę, paryškinti simptomus, todėl reikėtų vengti maisto produktų, mažinančių apatinio stemplės rauko tonusą: kava, gazuoti gėrimai, arbata, šokoladas, mėta, pipirmėtė (mėtų skonio kramtomoji guma, mėtų arbatos, mėtų skonio gėrimai ir pan.), pomidorų padažas, česnakai, svogūnai, cinamonas.

„Taip pat rekomenduojama sumažinti riebalų kiekį maiste - rinkitės maisto produktus be matomų riebalų (liesa mėsa), liesus pieno produktus, venkite riebių padažų, riebaluose virtų, keptų patiekalų.

Draustinų vaisių nėra, tačiau refliuksą gali paūminti citrusiniai vaisiai, granatai, kriaušės, ananasas, todėl juos vartoti rekomenduojama saikingai. Būtina atsisakyti alkoholio, stengtis mesti rūkyti“, – pažymi gydytojas.

Kaip numalšinti skrandžio refliukso simptomus?

Visgi kai kurie augalinės kilmės preparatai, pasak A. Jacinavičiaus, gali padėti numalšinti simptomus, pavyzdžiui alavijų sultys, linų sėmenų kisielius, tačiau esant refliuksui tikrai nereikėtų vartoti rūgštinių produktų.

Į rūgštinius produktus patenka actas, citrinos rūgštis. Tai gali pabloginti būklę, sudaryti sąlygas atsiverti žaizdoms. Taip pat nerekomenduojama gerti sodos, nederėtų refliukso ir skrandžio bėdų gydyti etanolio pagrindu pagamintomis užpiltinėmis, nuovirais, trauktinėmis ir pan.

„Refliukso simptomų valdymui galima vartoti įvairius aliuminio ir magnio turinčius preparatus, padengiančius apsaugine plėvele stemplę, skrandį, dėl ko maistas ir rūgštys mažiau dirgina gleivinę. Šie preparatai naudingi greitam „gaisro gesinimui”.

Gydant refliuksą gali būti skiriama ilgalaikė protonų pompos inhibitorių terapija, tačiau tą būtina daryti prižiūrint šeimos gydytojui arba gydytojui gastroenterologui.

Vaistai yra saugūs, nepageidaujamos reakcijos retos, tačiau vartojant vaistą ilgus metus ir jo nekeičiant gali atsirasti pakitimų skrandžio gleivinėje, gali sutrikti kalcio, magnio, vitamino B12 įsisavinimas, gali padidėti žarnyno infekcijų rizika, ypač vyresniame amžiuje“, – pažymi specialistas.

Visgi, gydytojas pabrėžia, kad ši rizika atsiranda ilgą laiką vartojant vaistą, pavyzdžiui, kelis metus. Vartojant vaistus kelių mėnesių kursais pagal gydytojo paskyrimus komplikacijų rizika minimali.

Galimos komplikacijos

Gydytojo teigimu, negydant ir nekontroliuojant refliukso, galimos komplikacijos ir ilgalaikiai sveikatos sutrikimai.

„Gali vystytis ilgalaikis uždegimas stemplėje, atsiverti žaizdos, pasireikšti kraujavimai, rijimo sutrikimai. Esant netipinei GERL formai gali ryškėti balso problemos, varginti ilgalaikis sausas kosulys, net išsivystyti astma, dantų problemos“, – atskleidžia jis.

Be to, per 10-15 metų negydomas GERL gali sukelti stemplės gleivinės priešvėžinius pakitimus, kurie, jeigu yra negydomi ir nesekami, gali pereiti į stemplės vėžį.

Būtent todėl į specialistą reikėtų kreiptis jeigu simptomai užsitęsia – negerėja ar neišnyksta vartojant šeimos gydytojo paskirtą gydymą.

„Į gydytoją gastroenterologą reikėtų kreiptis nedelsiant jei atsiranda aliarmo simptomai: svorio kritimas, juodos, raudonos išmatos, vėmimas krauju, rijimo sutrikimas, dažnas pykinimas, vėmimas, skausmas ryjant“, – pažymi specialistas.

Siunčia patarimą

Norint sumažinti skrandžio rūgštingumą, pasak gydytojo, rekomenduojama vengti aktyvaus fizinio krūvio, didelių svorių kilnojimo, lankstymosi, bėgiojimo. Tai gali paskatinti refliukso paūmėjimą.

Taip pat siekiant sumažinti palankias sąlygas GERL paūmėjimui tikslinga atlikti fizinius pratimus, skirtus stiprinti pilvo sieną, diafragmą.

„Kovojant su GERL gali padėti alavijų sultys, linų sėmenų kisielius, ramunėlių arbata, imbieras, gausesnis skaidulų vartojimas. Gydant GERL svarbu nepasikliauti vien tik liaudies medicina, kuri gali išties padėti sumažinti simptomus“, – sako gydytojas ir priduria, kad tai priežasties dažnai negydo, o nukelia komplikacijas vėlesniam laikui.

Specialistas teigia, kad siekiant išvengti GERL, svarbu kontroliuoti streso lygį, koreguoti mitybos įpročius. Dienos metu ir prieš miegą geriau neužkandžiauti, nes tuomet suaktyvinama skrandžio veikla ir sulčių išsiskyrimas, kurios ir sukelia GERL simptomus.