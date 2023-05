Sumažinkite sąnarių skausmą: rinkitės šiuos produktus

Ekspertas pasidalijo, kokius maisto produktus reikėtų įtraukti į savo mitybą, jei sergate artritu ar turite sąnarių problemų, rašo express.co.uk.

Viso grūdo produktai

„Dėl savo priešuždegiminių savybių kukurūzų spragėsiai yra puikus užkandis, jei sergate reumatoidiniu artritu, – sakė Thomas Applebee, mobilumo specialistas ir judėjimą palengvinančios įrangos tiekimo įmonės „Fenetic Wellbeing“ įkūrėjas. – Pusryčiams galite valgyti avižinius dribsnius ar viso grūdo dribsnius arba baltus ryžius pakeisti rudaisiais.“

Šiuose maisto produktuose gausu polifenolių, priešuždegiminių antioksidantų, kurie padeda sumažinti skrandžio problemas, susijusias su reumatoidiniu artritu.

Spalvingos uogos

„Užkandžiaukite braškėmis ir avietėmis, įdėkite jų į jogurtą desertui arba į mėlynių ir gervuogių kokteilį, – patarė jis. – Antocianinas, suteikiantis raudonoms uogoms spalvą, yra maistinė medžiaga, dėl kurios artrito pažeisti sąnariai tampa mažiau sustingę ir ne tokie skausmingi.“

Raudonųjų vyšnių sultys taip pat gali sumažinti podagros paūmėjimą ir palengvinti osteoartritinį sąnarių skausmą – kodėl gi nepasimėgavus šiuo gaiviu gėrimu?

Česnakai

„Česnakuose yra dialilo disulfido, kuris mažina kremzles žalojančius fermentus ir kovoja su uždegimu – tai padės apsaugoti sąnarius nuo artrito“, – sakė jis.

Riebi žuvis

„Virtos lašišos, skumbrės, upėtakiai ir tunai yra žuvys, kuriose gausu omega-3 riebalų rūgščių, kovojančios su sąnarių uždegimais, mažinančios patinimą ir skausmą, – sakė T. Applebee. – Žuvies ruošimas garuose yra sveikiausias būdas, bet jūs taip pat galite ją kepti ant grotelių, jei norite įspūdingesnio skonio.“

Stenkitės žuvies neperkepti. Jei nesate žuvies gerbėjas, jus išgelbės sojos pupelės, tofu ir edamame pupelės – tai puikūs natūralūs omega-3 šaltiniai.

Ciberžolė

„Šis prieskonis gali sumažinti sąnarių skausmą ir patinimą blokuodamas citokinus ir suardydamas fermentus, – sakė jis. – Geriausia ciberžolę naudoti kartu su juodaisiais pipirais, nes tai padeda organizmui geriau juos pasisavinti.“

Žaliosios daržovės

„Klasikinėse žaliose daržovėse gausu sulforafano, kuris, kaip žinoma, padeda išvengti ar sulėtinti sąnarių kremzlėms osteoartrito daromą žalą, – sakė T. Applebee. – Į maistą galite pridėti šiek tiek brokolių, Briuselio kopūstų ir kopūstų – jie skanūs kepti ar salotose.“

Aštrūs citrusiniai vaisiai

„Vitaminas C vaidina svarbų vaidmenį gaminant kolageną, kuris yra gyvybiškai svarbus kremzlės komponentas, – sakė T. Applebee. – Kremzlės amortizuoja ir apsaugo jūsų sąnarius, todėl vitaminu C praturtinta mityba gali padėti išlaikyti sąnarių audinių vientisumą ir sveikatą bei sumažinti uždegimą ir sąnarių skausmą. Vitaminas C taip pat yra antioksidantas, kovojantis su uždegimais organizme.“

Alijošiaus sultys

„Sumaišykite alijošiaus sultis, o ne sulą (ji yra silpnesnė, ne tokia maistinga) su šaukštu obuolių sidro acto ir imbiero – nors tai ir neskamba viliojančiai, bet šis naminis vaistas yra puiki natūrali priemonė, palengvinanti artritinių sąnarių skausmą, – sakė ekspertas. – Alijošiuje yra junginių, mažinčių sąnarių uždegimą, taip pat yra antioksidantų, kurie gali apsaugoti sąnarių audinius nuo pažeidimų.“