Sukasi pomidorų lapai? Išvardijo galimas priežastis ir ką daryti

Pradėjus suktis pomidorų lapams, daugelis ima nerimauti, tačiau gera žinia ta, kad tai dar nebūtinai reiškia, kad augalai pasmerkti.

Pomidorų lapai gali suktis dėl įvairių priežasčių ir daugelį jų galima ištaisyti, rašo gardendesign.com.

Kodėl sukasi pomidorų lapai?

Štai dažniausios priežastys, kodėl pomidorų lapai sukasi, ir siūlomi sprendimai:

Per daug saulės

Tiesioginė saulė paprastai yra naudinga pomidorams, tačiau kartais ji gali būti per daug intensyvi, jei UV spindulių lygis yra aukštas. Patikrinkite UV indeksą savo vietovėje.

Kai UV spindulių lygis yra ypač aukštas, galite pastebėti, kad pomidorai ima geltonuoti, džiūti. Taip pat sukasi pomidorų lapai, kad sumažintų paviršiaus plotą, veikiamą karštų spindulių.

Norėdami sumažinti saulės žalą, naudokite šešėlinį audinį arba tinklą. Nors tai visiškai neapsaugos augalo nuo saulės, tačiau sumažins poveikį.

Nepakankamas laistymas

Pomidorams reikia daug vandens, kad jie duotų sultingus vaisius. Jei dirvožemyje nėra pakankamai vandens dėl aukštos temperatūros ir / ar per daug saulės, lapai susisuka, taip bandydami sulaikyti vandenį ir išgyventi.

Augalai vazonuose yra labiausiai pažeidžiami dėl nepakankamo laistymo, nes jie paprastai greičiau išdžiūsta. Dirvožemis šiltnamyje ar lauke gali ilgiau išlaikyti vandenį, tačiau tai nereiškia, kad dirvoje auginami pomidorai negali susidurti su vandens trūkumu.

Akivaizdus sprendimas yra laistyti gausiau ir dažniau, patikrinus, ar tai jau reikia daryti, ar dirva dar drėgna, ar jau trūksta vandens.

Ekspertai primena, kad geriausia pomidorus laistyti ryte, kai yra vėsiau – taip augalai spėja pasisavinti daugiau drėgmės, ji ne taip greitai išgaruoja.

Maistinių medžiagų trūkumas

Norint patikrinti maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje, rekomenduojama išsitirti dirvožemį. Vis tik pomidorai dažnai patys parodo, kokių medžiagų trūksta.

Jei jūsų dirvožemyje nėra pakankamai kalio ar fosforo, tai gali stabdyti augalo augimą, sumažinti derlių, dėl šių medžiagų trūkumo gali geltonuoti ir suktis lapai.

Be to, jei dirvožemyje per daug azoto, augalas išaugins itin daug lapų, bet dirvožemyje nebus pakankamai maistinių medžiagų ir vandens juos toliau auginti – dėl to lapai gali susisukti ir nusvirti žemyn.

Jei augalams trūksta maistinių medžiagų, patręškite juos, tačiau pasirinkite tinkamos sudėties trąšas, kurios padėtų spręsti kilusias problemas. Taip pat patariama dar prieš sodinant pomidorus pagerinti dirvožemį, įterpiant komposto.

Pomidorų virusai

Deja, yra nemažai pomidorų ligų ir virusų, kurie gali pakenkti pomidorams. Keli iš jų sukelia lapų susisukimą bei prastą augimą. To priežastis gali būti, pavyzdžiui, pomidorų mozaikos geltonasis virusas.

Šio viruso pažeistų augalų lapų kraštai nugelsta, sukasi į viršų, taip pat ant lapų gali atsirasti dėmės.

Taip pat dažna priežastis yra lapų garbanojimosi virusas. Dėl jo lapai sustorėja, sukasi, gelsta, atsiranda violetinės gyslos.

Jei pastebite pomidorų ligų požymių, patikrinkite visus aplinkinius augalus. Pažeistus augalus reikia išrauti ir sunaikinti.