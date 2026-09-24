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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Su tragiškai žuvusia 9-mete Šiauliuose atsisveikina visa bendruomenė: mokykloje – 1 jautri detalė

2026-09-24 11:19 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-24 11:19
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Tragiškai praėjusį sekmadienį Kelmės rajone pasibaigęs pasivažinėjimas keturračiais sukrėtė ne tik žuvusios devynerių mergaitės artimuosius, bet ir jos mokyklos bendruomenę. Mažametė savaitgalį žuvo, kai, bagiu apsisukant aikštelėje, iškrito iš transporto priemonės ir pateko po jos ratais. Šią savaitę su mergaite atsisveikino šeima ir artimieji, o mokykloje stovi ir itin jautri detalė – jai skirta atminimo lenta. 

Tragiškai praėjusį sekmadienį Kelmės rajone pasibaigęs pasivažinėjimas keturračiais sukrėtė ne tik žuvusios devynerių mergaitės artimuosius, bet ir jos mokyklos bendruomenę. Mažametė savaitgalį žuvo, kai, bagiu apsisukant aikštelėje, iškrito iš transporto priemonės ir pateko po jos ratais. Šią savaitę su mergaite atsisveikino šeima ir artimieji, o mokykloje stovi ir itin jautri detalė – jai skirta atminimo lenta. 

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Mergaitė važiavo kartu su savo krikšto tėčiu, o greta keturračiu važiavo jos tėtis. Apie sekmadienį įvykusią tragediją TV3 Žinioms pasakojo netoliese gyvenantis Algirdas. Būtent į jo kiemą po nelaimės pagalbos atvyko kviesti vyras, vairavęs bagį. Pasak Algirdo, prieš nelaimę pro jo namus pravažiavo bagis ir keturratis.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Gyvybės išgelbėti nepavyko

Įvykio vietoje nebuvo ryšio, todėl pagalbos išsikviesti užtruko daugiau nei pusvalandį. Atvykę medikai dar apie valandą bandė gaivinti po bagio ratais patekusią mergaitę, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

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„Su mergaite važiavo, kaip vėliau paaiškėjo, krikšto tėtis tos mergaitės, o tėtis važiavo ne su bagiu, o su keturračiu“, – kalbėjo Algirdas.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Netektis sukrėtė visą mokyklos bendruomenę

Žuvusios devynerių mergaitės progimnazija, kurioje ji mokėsi, taip pat sureagavo į skaudžią netektį ir pasidalijo jautriu įrašu. Mokyklai teko ne tik pranešti vaikams apie tragediją, bet ir pasirūpinti, kad mokiniai bei jų šeimos gautų reikiamą pagalbą.

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Naujienų portalui tv3.lt Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė sako, kad tokia netektis mokyklai yra didelė krizė, o šioje situacijoje ji labiausiai palietė žuvusios mergaitės klasę.

„Mes krizės atveju turime algoritmus: kreipiamės, perduodame informaciją Švietimo skyriui, suderiname su pedagogais, psichologais. Būtent reikia labai jautriai perduoti informaciją ir vaikams, ir šeimoms. Tai tas ir buvo padaryta TAMO dienyno būdu“, – teigia ji.

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Anot R. Tamašauskienės, vėliau, suderinus veiksmus, šeimoms ir vaikams, kuriems buvo reikalinga pagalba, buvo suteikta psichologinė pagalba.

„Buvo suderinta, turėjo susitikimą, nes šiuo laiku mes turime įvairių situacijų. Vieni tėveliai labai saugo vaikus nuo tokių žinių, kiti kaip tik tas patirtis ir vaikus augina, ir brandina“, – sako progimnazijos direktorė.

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Mergaitės atminimą pagerbė mokykloje

Progimnazijos direktorė pasakoja, kad po tragedijos mokyklos bendruomenė stengėsi sudaryti galimybę vaikams ir jų šeimoms pasirinkti jiems priimtiną atsisveikinimo būdą.

Vieni mokiniai ir jų tėveliai nuėjo į mergaitės šermenis, aplankė ją ir atsisveikino gyvai, kiti nusprendė pasilikti namuose.

„Vieni ėjo į atsisveikinimą, aplankė ir atsisveikino gyvai šermenyse, o kiti tiesiog pasiliko namuose. Tai buvo labai individualu, įvairu“, – pažymi R. Tamašauskienė.

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Mokykloje taip pat buvo pasirūpinta, kad mergaitės atminimas būtų pagerbtas ir pačioje progimnazijoje.

„Mokykloje taip pat pasidarėme atminimo lentą, kur vaikai galėjo uždegti žvakutę. Mokinių savivalda skyrė laiko ir tylos minute paminėjo išėjusią mergaitę. Tai viską padarėme, kas pagal lietuvių papročius ir tradicijas yra įprasta ir būtina“, – jautriai pokalbį užbaigė ji.

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NA!
NA!
2026-09-24 11:55
Kas per bendruomenė ? Keturratininkų ar gyventojų ? Antraštes normalias rašykite. Jauno vaiko labai gaila.
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nu
nu
2026-09-24 12:18
rase ,nebuvo ..
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GINTAS
GINTAS
2026-09-24 13:03
Kam čia skleidžiate. Palikite artimuosius ramybėje. Stiprybės Jiems.!!!P.s.žemas žurnaliūgų lygys. gėda,
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