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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sūnaus netekusi mama liko priblokšta „Ryanair“ sprendimu: „Tai buvo smūgis...“

2026-09-20 18:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-20 18:00
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Sūnaus netekusi mama tikėjosi, kad dėl tragiškų aplinkybių galės atšaukti suplanuotą kelionę ir atgauti už skrydį sumokėtus pinigus. Tačiau kreipusis į oro linijų bendrovę „Ryanair“, jos laukė atsakymas, kuris, kaip teigia moteris, dar labiau apsunkino ir taip skaudų gedėjimo laikotarpį.

Sūnaus netekusi mama liko priblokšta „Ryanair“ sprendimo atšaukiant skrydį: „Tai buvo smūgis...“ (nuotr. soc. tinklų, 123rf.com)
GALERIJA (7)

Sūnaus netekusi mama tikėjosi, kad dėl tragiškų aplinkybių galės atšaukti suplanuotą kelionę ir atgauti už skrydį sumokėtus pinigus. Tačiau kreipusis į oro linijų bendrovę „Ryanair“, jos laukė atsakymas, kuris, kaip teigia moteris, dar labiau apsunkino ir taip skaudų gedėjimo laikotarpį.

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45-erių Tina McDermott teigia buvusi šokiruota sužinojusi, kad pinigų grąžinimas jai nepriklauso dėl bendrovėje galiojančios 10 dienų netekties politikos, rašoma mirror.co.uk.

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„Niekada nebūčiau galėjusi išvykti“

Jos 18-metis sūnus Billy žuvo likus 11 dienų iki suplanuoto skrydžio. Moteris sako, kad bendrovės sprendimą laiko nežmogišku ir ragina tokias išskirtines situacijas vertinti individualiai, 

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Tina su vyru rugpjūčio 30 dieną buvo suplanavusi keturių dienų kelionę į Ispaniją. Pora turėjo skristi reisu iš Niukaslio į Alikantę.

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Tačiau rugpjūčio 19 dieną, likus 11 dienų iki išvykimo, tragiškoje avarijoje žuvo moters sūnus Billy, kuriam buvo ką tik sukakę 18 metų. Moteris pasakojo, kad sūnaus mirtis jai buvo milžiniškas sukrėtimas, todėl apie suplanuotą kelionę ji net negalėjo galvoti.

„Billy mirtis buvo didžiulis šokas. Jam ką tik sukako 18 metų. Niekada nebūčiau galėjusi keliauti ir išvykti į užsienį. Norėjau tiesiog būti namuose su šeima aplink mane“, – pasakojo Tina.

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Ji teigė tuo metu organizavusi sūnaus laidotuves ir todėl nusprendusi atšaukti kelionę.

„Kai susisiekiau su skrydžių bendrove, pamaniau, kad problemų nekils“, – sakė ji.

Vis dėlto, anot moters, oro linijų bendrovė paaiškino, kad jos situacijai netaikoma bendrovės numatyta pinigų grąžinimo politika.

Sūnus žuvo likus 11 dienų iki skrydžio

Tina pasakojo, kad bendrovė paprašė pateikti sūnaus mirties liudijimo kopiją. Moteris tikėjosi, kad už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai bus grąžinti ir juos ji galės skirti sūnaus laidotuvėms.

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Tačiau vėliau ji sužinojo, kad pagal „Ryanair“ netekties politiką keleiviai gali kreiptis dėl kelionės kredito tik tuomet, jei artimo šeimos nario mirtis įvyksta likus ne daugiau kaip 10 dienų iki numatyto skrydžio. Kadangi Billy žuvo likus 11 dienų iki kelionės, moteriai ši išimtis nebuvo pritaikyta.

„Maniau, kad atgausime tuos pinigus ir paaukosime juos Billy laidotuvėms, o tada susidūriau su šiomis kliūtimis dėl šios 10 dienų politikos, apie kurią nežinojau. Tai buvo smūgis“, – pasakojo ji.

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Tina taip pat teigė susidūrusi su sunkumais bandydama pateikti prašymą bendrovės svetainėje. Anot moters, susisiekus su bendrove jai buvo pasiūlyta neatvykti į skrydį ir kreiptis į savo kelionių draudimo bendrovę dėl galimo pinigų susigrąžinimo.

„Atidariau pokalbių langą programėlėje ir jie man pasakė neatvykti, kad galėčiau gauti iš jų laišką ir galėčiau kreiptis į savo kelionių draudimo bendrovę ir pateikti jai prašymą grąžinti pinigus. Pagalvojau: „Tai atsakomybės perkėlimas“, – kalbėjo ji.

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Jaučiasi itin įžeista

Moteris teigė, kad negali susitaikyti su tuo, jog viena diena nulėmė bendrovės sprendimą. Pasak jos, jei sūnus būtų žuvęs diena vėliau, ji būtų turėjusi teisę į kelionės kreditą. Tina teigė, kad už skrydžius buvo sumokėjusi apie 350 svarų (maždaug 409 eurus).

„Jei jis būtų miręs diena vėliau, būčiau atgavusi pinigus. Tai šlykštu ir menka. Tai buvo tarsi antausis per veidą“, – sakė ji.

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Moteris mano, kad tokios situacijos turėtų būti vertinamos individualiai.

„Tai turėtų būti daroma kiekvienu atveju atskirai. Tai bendra politika, bet tai nežmogiška. Jaučiausi labai įžeista. Jam nebuvo lemta mirti. Tai buvo tragiška nelaimė, tad tikrai turėtų būti ypatingų aplinkybių“, – kalbėjo gedinti mama.

Ji pridūrė, kad bendravimas su oro linijų bendrove dar labiau apsunkino gedėjimo laikotarpį.

„Buvau sugniuždyta. Visi, su kuriais teko bendrauti, buvo užjaučiantys, išskyrus juos. Jie godūs“, – teigė Tina.

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„Esmė ne piniguose“

Nors moteris siekė susigrąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, ji pabrėžė, kad jai svarbiausia – ne pati pinigų suma.

„Esmė ne piniguose. Tai yra principo reikalas. Tiek pinigų tokiai didžiulei bendrovei kaip „Ryanair“ – tai vištų pašaras“, – sakė ji.

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Pasak moters, bendrovės sprendimas jai paliko itin skaudų įspūdį. Po šios patirties Tina ragina skrydžių bendrovę peržiūrėti savo netekties politiką ir numatyti galimybę išskirtinius atvejus vertinti individualiai.

„Jie turi pakeisti savo politiką. Reikia numatyti ypatingų aplinkybių sąlygą artimiems giminaičiams, pavyzdžiui, vaikams. Turėkite šiek tiek širdies ir užuojautos“, – sakė ji.

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Moteris tikino, kad po šios patirties su šia oro linijų bendrove daugiau nebeskristų.

„Ryanair“ laikosi savo politikos

„Ryanair“ savo sprendimo nepakeitė ir nurodė, kad pagal bendrovės galiojančią netekties politiką Tina neturėjo teisės į kelionės kreditą.

Bendrovės atstovas spaudai teigė, kad keleiviai gali kreiptis dėl kelionės kredito tuomet, kai artimo šeimos nario mirtis įvyksta per 10 dienų iki numatyto skrydžio.

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„Ryanair“ netekties politika leidžia keleiviams kreiptis dėl kelionės kredito, kai artimiausio šeimos nario mirtis įvyksta per 10 dienų nuo numatyto skrydžio išvykimo.

Kadangi ši netektis įvyko ne per šį laikotarpį, ši keleivė neturėjo teisės į kelionės kreditą.

Jai buvo pateikti dokumentai, reikalingi prašymui pateikti per jo kelionių draudimo teikėją“, – teigė „Ryanair“ atstovas.

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