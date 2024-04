Startuoja projektas „Plaukti gali visi“: šeši dalyviai pasiryžo iššūkiui

Ketvirtadienio vakarą projekto dalyviai – 35-erių Eglė Balčiūnaitė, 38-erių Nerijus Venckus, 57-erių Asta Bizevičienė, 56-erių Remigijus Burneika, 32-ejų Laima Bieliauskaitė ir 27-erių Matas Daunys – susirinko į pirmąją savo treniruotę baseine.

Nors jų veiduose – motyvacija ir ryžtas, dalyviai neslepia, kad yra ir kiek nerimo, nes nežinia, kas laukia per iššūkių ir darbo kupinus penkis mėnesius truksiantį pasiruošimą Vilniaus plaukimo maratonui, kuris įvyks rugpjūčio 25 dieną.

Tikslas – įrodyti, kad plaukti gali visi

Projekto „Plaukti gali visi“ koordinatorė Monika neslepia nuostabos, kad sulaukta per 500 paraiškų – tai, jos teigimu, tik įrodo, kad žmonės yra drąsūs, nebijo mesti sau iššūkių ir nori įveikti baimes.

„Vilniaus plaukimo maratono šūkis kiekvienais metais buvo „Plaukti gali visi“, galvojome, o kaip tai įrodyti? Šis projektas ir yra realus įrodymas – tai šeši skirtingi herojai su labai skirtingomis patirtimis, išvaizdomis, amžiais ir baimėmis, kai kurie turi ir vandens baimę ir manau, kad jie per šį projektą įrodys, kad tikrai gali plaukti visi – ir tie, kurie stebės, ir tie, kurie bijo.

Labai įdomu, kaip jie pasieks savo tikslus. Žinoma, esmė yra nuplaukti distanciją, bet kiek kalbame su herojais, jie visi turi gilesnę misiją ir tai yra labai gražu. Jie visi neša savo žinutę, manau, jas pamatysime ir galėsime pajausti“, – pasakojo Monika.

Į projektą susirinko išties skirtingi ir įvairialypiai žmonės. Viena iš projekto herojų L. Bieliauskaitė sako dirbanti biure, aštuonias valandas praleidžianti prie kompiuterio ir neturinti jokių aktyvių hobių, bet mėgsta vandens pramogas, tad pamačius skelbimą apie projektą tai buvo tarsi ženklas iš aukščiau.

„Pagalvojau: visada galima sugalvoti priežasčių, kodėl nedalyvauti, nes lengviau sugalvoti, kodėl ne, bet skaitydama sąlygas supratau, kad aš čia tinku – man vanduo patinka, kodėl nepamėginti kartą gyvenime?“ – šypsodamasi kalbėjo Laima.

Nors vandens pramogas ir mėgsta, ji sako mokanti išsilaikyti vandens, pasipliuškenti, kiek paplaukti, bet vietose, kur jau nebesiekia dugno, gali paplaukti metrą kitą ir jau sukasi atgal, nes nesijaučia saugi, be to, neturi žinių, kaip plaukti taisyklingai, techniškai.

Laimai motyvacijos netrūksta, dar daugiau jos suteikia ir didelė palaikymo komanda – kam tik pasako, kad dalyvaus projekte, visi džiaugiasi, kad tam pasiryžo. Tačiau paklausta, koks, jos nuomone, bus didžiausias iššūkis, ji sakė:

„Turbūt didžiausias iššūkis – kad tai sportinis renginys, nes pati esu sportuojanti arba kažkada pamėginau, bet niekur nedalyvavau ir kitas iššūkis vien per tuos penkis mėnesius pasiruošti didžiajam plaukimui.

Nežinau, kas laukia, o laukia penkių mėnesių didelis iššūkis ir darbas. Svarbiausia nebijoti peržengti savo ribų, o dabar tikrai per jas žengiu.“

Į projektą – ryžtingai nusiteikus

Kad būtina žengti iš savo komforto zonos, paantrina ir kitas herojus – R. Burneika. Socialiniuose tinkluose pamatęs skelbimą jis nė nesudvejojo ir užpildė paraišką.

„Pats save skatinu, bėgu nuo rutinos, ieškau iššūkių – tada įdomiau gyventi. Nelabai tikėjausi patekti, užpildžiau, o toliau tai kaip laimėti loteriją, bet labai smagu, kad pavyko – nerealu tiesiog“, – džiaugėsi vyras.

Remigijus sako, kad mėgsta buvimą vandenyje, jame jaučiasi gerai, vis nueina į baseiną, plaukioja ežeruose – tai itin prisideda prie geros savijautos, bet plaukia tik mėgėjiškai. Pašnekovas šypsosi dar negalvojęs, kokį atstumą bandys įveikti maratone – viskas dar priešakyje.

„Reikia pasižiūrėti, kokie bus rezultatai praėjus, tarkim, mėnesiui, kaip tas vanduo, ar dar labiau susidraugausime, nes jeigu gerai pagauni ritmą, kaip sako, slysti vandens paviršiumi. Jeigu pradėsiu slysti, galima ir didesnę kartelę užsikelti.

Nežinai, ką sutiksi, nežinai, kas tavęs laukia – viskas prieš akis, bet noriu išmokti gerai plaukti ir kad pasikeistų rutina. Ir kitiems siūlau neužsibūti per daug namuose, o judėti kuo daugiau“, – palinkėjimą siunčia R. Burneika.

Mesti sau iššūkių nesibaimina ir 38-erių Nerijus Venckus – po prieš maždaug 15 metų įvykusio autoįvykio jis juda neįgaliojo vežimėliu ir sako, kad jau tada teko pereiti ir šilto, ir šalto, todėl nesibaimina iššūkių.

Tad ir sulaukęs Vilniaus „Atramos“ klubo prezidento pasiūlymo sudalyvauti iššūkyje, svarstė tik vieną – ar nori įsipareigoti tokiam laikui, bet galiausiai suprato, kad pabandyti išties verta. Juolab, kad nors ir mėgsta plaukimą, niekad nėra to daręs profesionaliai.

N. Venckus priduria, kad juk visada svarbiausia nebijoti pabandyti, tačiau neslepia, kad kyla įvairių minčių, kaip seksis pasiruošimas.

„Didžiausias iššūkis – ar išeis, pavyks, yra dvejonių, ar sugebėsiu taisyklingo plaukimo išmoki, nes su mano situacija yra niuansų, nesu bandęs nieko panašaus, paprasčiausiai įdomu, ar pavyks.

Kad užteks kantrybės aš žinau, bet kyla klausimai, kurių atsakymų nežinau. Turbūt po šių penkių mėnesių ir galėsiu atsakyti. Pusė žemaičio iš manęs yra, užsispyrimo pas mane, atrodo, netrūksta, bet tai bus iššūkis sau“, – šypsodamasis kalbėjo Nerijus.

Ieškos aistros sportui

Dar viena projekto dalyvė, visiškai netikėtai priėmusi šį iššūkį, yra 57-erių gydytoja A. Bizevičienė. Vanduo Astai visada buvo šalia širdies – moteris užaugo prie ežero, jame nardydavo ir plaukiodavo, tačiau šiuo metu jos lūkestis yra išmokti plaukti profesionaliau.

„Pastaruoju metu bandžiau eiti į baseiną, tačiau plaukiojant be trenerio pagalbos mano kaklas dažnai paskausta, nemoku ir taisyklingai kvėpuoti. Pakalbėjus su drauge, ji mane ragino pradėti mokytis plaukti su treneriu.

Ir vieną dieną, visai netikėtai, socialiniuose tinkluose pamačiau skelbimą, kad vyks šis projektas. Pagalvojau, kaip smagu, būtinai reikia užpildyti anketą. Tai padariusi daug vilčių neturėjau, kad mane atrinks, todėl galiausiai pamiršau, iki kol vieną dieną nesulaukiau skambučio, kad esu priimta. Tai buvo labai netikėta ir smagu“, – džiaugiasi Asta.

Motyvacijos moteriai tikrai netrūksta, ji pasiryžusi uoliai dirbti ir siekti savo tikslų, o didžiausias motyvatorius yra begalinis noras išmokti plaukti, juolab, kad kartu mokytis susirinko labai graži kompanija. Tačiau siekti tikslų nebus taip paprasta. Asta tikina, kad labiausiai bijo vieno dalyko:

„Sunkiausia bus rasti laiko, nes treniruotės vyks net keturis kartus per savaitę. Tai man bus didžiausias iššūkis – suplanuoti savo laiką, kad spėčiau viską.“

Jauniausias šio projekto herojus yra 27-erių projektų specialistas M. Daunys, kuris apie projektą taip pat sužinojo per socialinius tinklus. Pagrindinis vaikino tikslas per šiuos keletą mėnesių vėl rasti aistrą sportui ir jį iš naujo pamilti.

„Pastaraisiais metais buvau aptingęs. Anksčiau sportuodavau, tačiau nusiplėšiau raištį, teko operuoti, po to sekė reabilitacija ir bedirbdamas ofise taip ir nebeišbėgau į aikštelę ir nešokau į baseiną.

Tačiau kai sužinojau apie šią galimybę supratau, kad man tai bus neblogas „spyris į užpakalį“, nes dirbsime su treneriais, turėsime įsipareigojimų. Su plaukimu esu susidūręs tik vaikystėje, mokyklos laikais, tačiau treniruočių pavidalu plaukimu po to neužsiimdavau.

Manau bus labai įdomu palyginti, koks jausmas būdavo treniruotis vaikystėje ir koks dabar, kai jau esi suaugęs žmogus ir į viską žiūri kitaip“, – ryžtingai nusiteikęs šypsosi Matas.

Matas yra tvirtai nusiteikęs vandenyje ieškoti aistros šiai sporto šakai ir tikisi, jog tai bus puikus nuotykis: „Tai bus didžiulis paskatinimas laikytis rutinos, klausyti, ką sako treneriai ir mokytis įveikti savo distanciją. Manau su tinkamu pasiruošimu rugpjūtis bus tik šventimui.“

Plaukti mokysis ir olimpietė

Tarp projekto „Plaukti gali visi“ herojų yra ir buvusi vidutinių nuotolių bėgikė, olimpietė 35-erių E. Balčiūnaitė. Nors Eglė yra profesionalė bėgime, tačiau plaukimas jai yra tikras iššūkis:

„Paradoksalu, nemoku plaukti, bet bėgti – moku. Sausumoje galiu daryti viską. Kai turėjau traumą, treniruotes atlikdavau baseine, tačiau aš ne plaukiodavau, o tiesiog bėgdavau vandenyje.

Man bus didžiulis iššūkis išmokti plaukti, taisyklingai kvėpuoti, tačiau man galvoje visada kirbėjo mintis, kad noriu tai mokėti ir dabar pasitaikė labai puiki proga.“

Paklausta apie tai, ar turi vandens baimę, Eglė akimirkai sudvejoja, tačiau tikslaus atsakymo į šį klausimą neturi.

„Negaliu teigti, kad turiu vandens baimę, nes nėra buvę tokių situacijų. Tačiau esu šokusi į atvirą jūrą iš laivo. Turiu pripažinti, kad kojytės šiek tiek drebėjo“, – šypsosi.

Olimpietė neslepia, sunkiausia jai bus techniškai išmokti dėlioti rankas, kojas, taisyklingai kvėpuoti. Sausumoje mes esame komforte, o vandenyje – visiškai kitaip. „Vanduo neatleidžia taip paprastai už netaisyklingus judesius ir iškvėpimus.

Tačiau turiu daug motyvacijos ir manau, kad plaukimas man padės tiek fiziškai, tiek psichologiškai sustiprėti. Labai noriu išmokti plaukti ir kartu su draugu palenktyniauti“, – priduria šypteldama.

Laukia intensyvus penkių mėnesių pasirengimas

Projekto dalyvių laukia intensyvus penkių mėnesių pasiruošimas, jie treniruosis keturis kartus per savaitę – tris kartus vyks treniruotės baseine ir kartą – bendrojo fizinio pasirengimo treniruotė, be to, dalyviams įsteigti partnerių baseino ir sporto salės abonementai, tai jie galės ruoštis pagal planą asmeniškai.

Su herojais dirba stipri trenerių komanda. Baseine juos treniruoja buvęs olimpietis, plaukikas Giedrius Titenis, plaukikas, daugelio šalies olimpiečių treneris Žilvinas Ovsiukas, plaukimo trenerė Miglė Banytė, bendrojo fizinio pasirengimo treniruotes veda olimpietis, buvęs imtynininkas Mindaugas Mizgaitis.

„Bus iššūkis ir patiems treneriams susidirbti, nes visi naudoja skirtingas metodikas. Tai bus abipusiai naudingas projektas ir nauji iššūkiai prasidės, greičiausiai, birželio mėnesį, kai visi iškeliaus treniruotis į atvirą vandenį.

Ir treneriai nė vienas atvirame vandenyje netreniravę, ir plaukikai nesitreniravę – ten ir prasideda daugumos psichologiniai barjerai. Bus tikrai įdomu, manau, ten ir bus pagrindinės nesuvaidintos emocijos“, – kalbėjo Vilniaus plaukimo maratono organizatorius Mantas Marcinkevičius, renginio idėją parsivežęs iš tolimosios Australijos.

Kaip teigia projekto koordinatorė, svarbiausias tikslas yra paskatinti kuo daugiau žmonių dalyvauti, išbandyti savo jėgas net ir mažiausioje 200 metrų distancijoje.

Kad plaukti gali visi, rodo patirtis – jauniausiems maratono dalyviams nėra nė metų, jie dalyvauja „Splash & Run“ rungtyje, kurioje reikia susišlapinti veiduką ir nubėgti trumpą distanciją – savarankiškai ar prilaikomiems už rankos mamos ar tėčio. O štai vyriausiam dalyviui buvo 83-eji.

„Plaukti gali visi žinutę bandome išnešti kuo plačiau, nes iš tikrųjų nesvarbu, kokio tu sudėjimo, amžiaus, fiziškai esi tobulas ar ne – visi gali plaukti, tik atstumas, greitis skiriasi, bet mes už tai, kad tai nėra svarbiausi dalykai, svarbiausia – įveikti“, – sako M. Marcinkevičius.

