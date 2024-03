Plaukikas Edgaras Matakas iškovojo sidabrą pasaulio serijos varžybose

Lietuvis sėkmingai pasirodė 100 m plaukime krūtine. E.Matakas A finale distanciją įveikė per 1 min. 16.87 sek. ir iškovojo 2-ą vietą.

Taip pat E.Matakas plaukė 50 m laisvuoju stiliumi, kur pateko į B finalą ir finišavo 5-as (26.79 sek.).

Varžybose dalyvavo ir dar du lietuviai. Danielius Mikalauskas 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 31.90 sek. (44 vieta iš 98 dalyvių), o 50 m laisvu stiliumi – per 35.29 sek. (115 vieta iš 172 dalyvių). Karolina Voiciukaitė 100 m nugara įveikė per 1 min. 39.61 sek. ir buvo 56-a tarp 81 dalyvės.