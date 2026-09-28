Štai kaip propaganda veikia mūsų psichiką: prieš dalijantis naujiena būtina savęs paklausti 3 dalykų

Šįkart laidoje „Sveikatos DNR“ ciklui „Žurnalisto darbas iš arti“ svečiavosi psichologas, psichologas-psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas.
Turiningo pokalbio metu pašnekovas prabilo apie tai, kaip propaganda veikia žmogaus psichiką ir ką turėtumėte daryti kiekvienas prieš pasidalindamas naujiena.
Propaganda – kaip ji veikia mus?
Laidoje pašnekovas pasakojo, kad dažniausiai propaganda skelbia tokius teiginius, kurių žmogus negali patikrinti. Vienas iš pavyzdžių – mūsų planetos buvimas plokščia.
E. Šidlauskas nurodė, kad ši teorija tikrai neturėtų tiek pasekėjų, jeigu žmonės galėtų įlipti į automobilius, išskristi į kosmosą ir patys apžiūrėti žemės.
„Kartais [propaganda] taikoma į kažkokias nuoskaudas. Pavyzdžiui, dabar pakilusios degalų kainos ir mes galime mesti degtuką į tą pusę, nes yra daug nepasitenkinusių žmonių, kurie važiuoja į darbą, dar kažką veikia ir kaupia nuoskaudas.
Propaganda galėtų tuo pasinaudoti ir sakyti, kad štai kur jus valstybė atvedė, kaip jums tai nenaudinga, jeigu prisijungtumėte pas mus, tai jau būtų pieno upės ir nafta nemokamai. Tai būtų propagandos pavyzdys – priversti žmogų kažkaip elgtis, prisivilioti“, – pasakojo jis.
Vis tik pašnekovės pridėjo, kad kartais propaganda taiko į mums artimas ir rūpimas, pozityvias temas. T. y., pasitelkia vadinamuosius trigerius, kad lengviau prieitų prie žmogaus.
„Gali būti, kad mėgina užčiuopti patriotizmo jausmą, humanizmą, bet ką, kas yra mūsų vertybės. Galima manipuliuoti žmogaus vertybėmis, pavyzdžiui, sakyt, kad va žiūrėk, jeigu tu patriotas, jeigu myli vaikus, savo vyrą ar žmoną, jei esi tikintis, tai tada šitaip ir šitaip turi daryti.
O jeigu nedarai, tai jau tu nesi toks žmogus, tada išduodi savo vertybes, idealus. Jeigu žmogus tuo patiki, jis automatiškai yra ant kabliuko, turi kažkam kažką įrodinėti, ko jis šiaip nedarytų“, – dalijosi pašnekovas.
3 klausimai sau prieš pasidalijant informacija
Laidos metu taip pat pasiteiravome, kaip turėtų elgtis žmogus prieš pasidalindamas informacija. E. Šidlauskas patarė pirmiausia savęs paklausti – kaip mane tai veikia.
Pasak jo, dažniausiai ne faktai, o savijauta būna pirmoji, kuri išduoda, jog informacija yra skirta mus paveikti.
„Reikia savęs paklausti – kaip mane tai veikia, ką man tai duoda, ar aš tai galiu patikrinti. Jeigu negaliu, jeigu išbalansuoja, nieko gero neduoda – viso gero tokiai informacijai“, – tikino jis.
Taip pat pašnekovas nurodė, kad pastebi džiuginančią tendenciją Lietuvoje. Anot jo, vis daugėja emociškai neutralios arba pozityviai žmogų veikiančios informacijos, kuri padeda pasisemti įkvėpimo ir motyvacijos.
Tokia informacija, anot E. Šidlausko ne tik galima dalintis, bet ir reikia, kad kuo mažiau žmonių matytų propagandinį turinį.
Kaip propaganda gali paveikti sveikatą? Kaip atrasti dialogą su propagandos paveiktu žmogumi? Koks yra psichologiškai sveiko žmogaus santykis su informacija? Į visus šiuos klausimus atsakymus rasite laidoje.
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Apie ką kalbėjome laidoje:
00.00 Laidos ir pašnekovo pristatymas
01.40 Propaganda – kas tai?
05.15 Propagandos veikimo principas naudojant neigiamas emocijas
08.45 Propagandos veikimo principas naudojant teigiamas emocijas
10.45 Informacinio burbulo reikšmė propagandai
12.50 Propagandos poveikis žmogui
14.20 Propagandos požymiai
19.20 Kliento istorija: anūko bendravimas su propagandos paveikta senele
21.30 Propagandos poveikis fizinei sveikatai
22.30 Santykis su propagandos paveiktu žmogumi – ar įmanoma išgelbėti?
27.00 Psichologiškai sveiko žmogaus santykis su informacija
29.15 Svarbiausi klausimai prieš dalijantis informacija