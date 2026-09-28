Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Štai kaip propaganda veikia mūsų psichiką: prieš dalijantis naujiena būtina savęs paklausti 3 dalykų

Laida „Sveikatos DNR“, ciklui „Žurnalisto darbas iš arti“
2026-09-28 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuo metu gyvename turbūt didžiausiame informaciniame sraute, kokiame yra kada nors gyvenusi žmonija. Visos naujienos yra pasiekiamos per akimirką, jų nereikia ieškoti, nes pranešimai patys mus suranda. Dėl to tokioje informacinėje gausoje svarbu prabilti apie propagandą, jos poveikį žmogui ir sveikatai.

Šiuo metu gyvename turbūt didžiausiame informaciniame sraute, kokiame yra kada nors gyvenusi žmonija. Visos naujienos yra pasiekiamos per akimirką, jų nereikia ieškoti, nes pranešimai patys mus suranda. Dėl to tokioje informacinėje gausoje svarbu prabilti apie propagandą, jos poveikį žmogui ir sveikatai.

REKLAMA
2

Šįkart laidoje „Sveikatos DNR“ ciklui „Žurnalisto darbas iš arti“ svečiavosi psichologas, psichologas-psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turiningo pokalbio metu pašnekovas prabilo apie tai, kaip propaganda veikia žmogaus psichiką ir ką turėtumėte daryti kiekvienas prieš pasidalindamas naujiena.

REKLAMA
REKLAMA

Propaganda – kaip ji veikia mus?

Laidoje pašnekovas pasakojo, kad dažniausiai propaganda skelbia tokius teiginius, kurių žmogus negali patikrinti. Vienas iš pavyzdžių – mūsų planetos buvimas plokščia.

REKLAMA

E. Šidlauskas nurodė, kad ši teorija tikrai neturėtų tiek pasekėjų, jeigu žmonės galėtų įlipti į automobilius, išskristi į kosmosą ir patys apžiūrėti žemės.

„Kartais [propaganda] taikoma į kažkokias nuoskaudas. Pavyzdžiui, dabar pakilusios degalų kainos ir mes galime mesti degtuką į tą pusę, nes yra daug nepasitenkinusių žmonių, kurie važiuoja į darbą, dar kažką veikia ir kaupia nuoskaudas.

REKLAMA
REKLAMA

Propaganda galėtų tuo pasinaudoti ir sakyti, kad štai kur jus valstybė atvedė, kaip jums tai nenaudinga, jeigu prisijungtumėte pas mus, tai jau būtų pieno upės ir nafta nemokamai. Tai būtų propagandos pavyzdys – priversti žmogų kažkaip elgtis, prisivilioti“, – pasakojo jis.

Vis tik pašnekovės pridėjo, kad kartais propaganda taiko į mums artimas ir rūpimas, pozityvias temas. T. y., pasitelkia vadinamuosius trigerius, kad lengviau prieitų prie žmogaus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Gali būti, kad mėgina užčiuopti patriotizmo jausmą, humanizmą, bet ką, kas yra mūsų vertybės. Galima manipuliuoti žmogaus vertybėmis, pavyzdžiui, sakyt, kad va žiūrėk, jeigu tu patriotas, jeigu myli vaikus, savo vyrą ar žmoną, jei esi tikintis, tai tada šitaip ir šitaip turi daryti.

O jeigu nedarai, tai jau tu nesi toks žmogus, tada išduodi savo vertybes, idealus. Jeigu žmogus tuo patiki, jis automatiškai yra ant kabliuko, turi kažkam kažką įrodinėti, ko jis šiaip nedarytų“, – dalijosi pašnekovas.

REKLAMA

3 klausimai sau prieš pasidalijant informacija

Laidos metu taip pat pasiteiravome, kaip turėtų elgtis žmogus prieš pasidalindamas informacija. E. Šidlauskas patarė pirmiausia savęs paklausti – kaip mane tai veikia.

Pasak jo, dažniausiai ne faktai, o savijauta būna pirmoji, kuri išduoda, jog informacija yra skirta mus paveikti.

„Reikia savęs paklausti – kaip mane tai veikia, ką man tai duoda, ar aš tai galiu patikrinti. Jeigu negaliu, jeigu išbalansuoja, nieko gero neduoda – viso gero tokiai informacijai“, – tikino jis.

REKLAMA

Taip pat pašnekovas nurodė, kad pastebi džiuginančią tendenciją Lietuvoje. Anot jo, vis daugėja emociškai neutralios arba pozityviai žmogų veikiančios informacijos, kuri padeda pasisemti įkvėpimo ir motyvacijos.

Tokia informacija, anot E. Šidlausko ne tik galima dalintis, bet ir reikia, kad kuo mažiau žmonių matytų propagandinį turinį.

Kaip propaganda gali paveikti sveikatą? Kaip atrasti dialogą su propagandos paveiktu žmogumi? Koks yra psichologiškai sveiko žmogaus santykis su informacija? Į visus šiuos klausimus atsakymus rasite laidoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. Rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Apie ką kalbėjome laidoje:

00.00 Laidos ir pašnekovo pristatymas

01.40 Propaganda – kas tai?

05.15 Propagandos veikimo principas naudojant neigiamas emocijas

08.45 Propagandos veikimo principas naudojant teigiamas emocijas

10.45 Informacinio burbulo reikšmė propagandai

12.50 Propagandos poveikis žmogui

14.20 Propagandos požymiai

19.20 Kliento istorija: anūko bendravimas su propagandos paveikta senele

21.30 Propagandos poveikis fizinei sveikatai

22.30 Santykis su propagandos paveiktu žmogumi – ar įmanoma išgelbėti?

27.00 Psichologiškai sveiko žmogaus santykis su informacija

29.15 Svarbiausi klausimai prieš dalijantis informacija

Rugsėjo 28 d. SVEIKATOS DNR. Štai kaip propaganda veikia mūsų psichiką: prieš dalijantis naujiena būtina savęs paklausti 3 dalykų
Rugsėjo 21 d. SVEIKATOS DNR. Treneris apie dažniausias jaunimo klaidas: nori sportuoti, bet tai daro netaisyklingai
Rugsėjo 14 d. SVEIKATOS DNR. Lietuviai pornografiją žiūri dažniau, nei lankosi „Instagram“: smalsumas priveda prie kraupių kraštutinumų
Rugsėjo 7 d. SVEIKATOS DNR. Ginekologė prabilo apie 1 nematomą nevaisingumo priežastį: to neaptinka jokie tyrimai
Rugpjūčio 31 d. SVEIKATOS DNR. Po darbo grįžtate namo ir „šluojate“ viską, kas yra šaldytuve? Specialistė turi liūdnų žinių
Rugpjūčio 24 d. SVEIKATOS DNR. Profesorė atskleidė, ar astma gali pradingti visam laikui: kiti mano neteisingai
Rugpjūčio 17 d. SVEIKATOS DNR. Specialistas prabilo apie lytiškai plintančių ligų simptomus: 1 iš jų – ypač aiškus
Rugpjūčio 10 d. SVEIKATOS DNR. Dirbate sėdimą darbą ir nuolat jaučiate skausmus? Specialistės patarimai ir pratimai, kurie jums nieko nekainuos
Rugpjūčio 3 d. SVEIKATOS DNR. Miego eksperimentą atlikęs Vitalijus ragina išbandyti šį triuką: užmigsite akimirksniu
Liepos 27 d. SVEIKATOS DNR. Dažnai pametate raktus ir vėluojate į susitikimus? Štai kada tai rodo sutrikimą
Liepos 20 d. SVEIKATOS DNR. Baimė, nerimas ir kiti smegenų spąstai: neuromokslininkė dalijasi, kaip to išvengti
Liepos 13 d. SVEIKATOS DNR. Diagnozė, griaunanti svajones apie nėštumą ir liekną kūną: gydytoja ragina nenusivilti
Liepos 6 d. SVEIKATOS DNR. Vilnietis Aleksandras 2 kartus sirgo Laimo liga: pajutę šiuos simptomus nedelskite nė sekundės
Birželio 29 d. SVEIKATOS DNR. Specialistė įvardijo 1 dažną tėvų klaidą: tas pats, kas įduoti į rankas peilį
Birželio 22 d. SVEIKATOS DNR. Nutukimas, genetika ir virusai: kas iš tiesų didina moterų onkologinių ligų riziką?
Birželio 15 d. SVEIKATOS DNR. Atsistojus svaigsta galva ir daužosi širdis? Gydytoja paaiškino, kada tai gali signalizuoti ligą
Birželio 8 d. SVEIKATOS DNR. Onkologas įspėja mėgstančius išgerti: ne tik sukelia vėžį, bet ir trukdo gydymui
Birželio 1 d. SVEIKATOS DNR. Specialistė atskleidė, kas padeda sumažinti nugaros skausmą: įsidėmėkite
Gegužės 25 d. SVEIKATOS DNR. Klaikūs skenduolių Lietuvoje skaičiai ir kodėl aplinkiniai gali net nesuprasti, kad prieš jų akis miršta žmogus?
Gegužės 18 d. SVEIKATOS DNR. Ko galime pasimokyti iš Lietuvos šimtamečių? Genetikas pasidalijo jų ilgo gyvenimo paslaptimi
Gegužės 11 d. SVEIKATOS DNR. „Gyvenimą keičianti trauma“: kineziterapeutas apie Roką Jokubaitį ir kitus krepšininkus patiesusį siaubą
Gegužės 4 d. SVEIKATOS DNR. Alytiškei Daivai kepenų cirozę išdavė vos 1 simptomas: įspėja nenumoti ranka
Balandžio 27 d. SVEIKATOS DNR. „Nėščia moteris gali tik sėdėti ir melstis“: nėštumo mitai ir auksiniai patarimai būsimoms mamoms
Balandžio 20 d. SVEIKATOS DNR. Kankina sausa oda, niežulys, bėrimai, pleiskanos? Odos ligų specialistas atsakė, ką daryti
Balandžio 13 d. SVEIKATOS DNR. „Pacientas užsirūkė konsultacijos metu“: šeimos gydytoja apie rūkymą, kurio nepastebi pats rūkorius
Balandžio 6 d. SVEIKATOS DNR. Šių maisto produktų profesorius Arūnas Emeljanovas neperka: jie – tikra cholesterolio bomba
Kovo 30 d. SVEIKATOS DNR. Gero žmogaus turi būti daug? Gydytoja įspėja: nutukimas didina vėžio riziką
Kovo 23 d. SVEIKATOS DNR. Nekalta grožio procedūra gali baigtis nemaloniomis komplikacijomis: specialistė įspėja visus
Kovo 16 d. SVEIKATOS DNR. Odos ligų specialistas apie liguistą norą būti rudam: ateina jaunos pacientės jau su komplikacijomis
Kovo 9 d. SVEIKATOS DNR. Pilvo preso kubeliai – tikslas ar mitas? Pilateso trenerė paaiškino, kas iš tiesų svarbu sportuojant
Kovo 2 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja išklojo visą tiesą apie lieknėjimui skirtus vaistus: „Pavojingi visokie tokie užsiėmimai“
Vasario 23 d. SVEIKATOS DNR. Jaunas vyras mirė nuo ūmaus pankreatito: gastroentorologės paciento istorija atima žadą
Vasario 16 d. SVEIKATOS DNR. Sportuojant įvertinkite savo galimybes: perspaudimo traumos yra sunkiau gydomos
Vasario 9 d. SVEIKATOS DNR. Trečdalis paauglių Lietuvoje yra vartoję raminamuosius vaistus: gauna iš mamos, tetos, močiutės
Vasario 2 d. SVEIKATOS DNR. Papasakojo, kaip veikia ekranų priklausomybė: pamiršta į tualetus nueiti, pavalgyti
Sausio 26 d. SVEIKATOS DNR. Tarp meilės ir savidestrukcijos: ar reikia gelbėti priklausomą žmogų?
Sausio 19 d. SVEIKATOS DNR. Ar egzistuoja priklausomybė cukrui? Dietologas atsakė, kaip yra iš tiesų
Sausio 12 d. SVEIKATOS DNR. Su priklausomais žmonėmis dirbantis mentorius: pagalbos dažniau kreipiasi moterys
Sausio 5 d. SVEIKATOS DNR. Akušerė papasakojo, ką patyrė darbe nėštumo metu: pagalbos paprašyta studentė krapštė nagus
Gruodžio 29 d. SVEIKATOS DNR. Pagauti apsvaigusius paauglius lengva iš kvapo? Pamirškite, rimti pavojai tampa nematomi
Gruodžio 22 d. SVEIKATOS DNR. Kardiologas negalėjo patikėti, kaip atrodo jauno paciento širdis: jo gyvenimo prognozė yra visai kitokia
Gruodžio 15 d. SVEIKATOS DNR. Akušerė apie priklausomybių turinčias gimdyves: sunkiausia yra matyti abstinenciją išgyvenančius naujagimius
Gruodžio 8 d. SVEIKATOS DNR. Kaip alkoholis veikia kraujagysles – gydytojas papasakojo apie vaizdą iš vidaus
Gruodžio 1 d. SVEIKATOS DNR. Šventės be alkoholio – neįsivaizduojama? Kunigas Dvareckas apie priklausomybes ir norą „išjungti“ save
Lapkričio 24 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja: ilgalaikis nepakankamas valgymas išsekina organizmą ir gali baigtis mirtimi
Lapkričio 17 d. SVEIKATOS DNR. Negatyvios mintys ir sapnai: ten dažnai galime pamatyti, ką ignoruojame realybėje
Lapkričio 10 d. SVEIKATOS DNR. Insultas ir kitos ligos gali priversti žmogų badauti: kaip atgauti apetitą gyvenimui?
Lapkričio 3 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja primena visiems: nuo 30-ies pradeda mažėti raumenų masė – patarimai, kaip tai sustabdyti
Spalio 27 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja dietologė – apie mitybos nepakankamumą: „Žmonėms sutvarkius maitinimąsi, akys nušvinta“
Spalio 20 d. SVEIKATOS DNR. Dažną moterį kamuojantys gerybiniai navikai – gydytojas papasakojo apie naują jų naikinimo būdą
Spalio 13 d. SVEIKATOS DNR. Koronavirusui guldant lietuvius gydytojas įspėja: galime pasiekti epideminį sergamumo lygį
Spalio 6 d. SVEIKATOS DNR. Plaukų slinkimas – kaip sau padėti ir kada kreiptis į gydytoją
Rugsėjo 29 d. SVEIKATOS DNR. Naktį tirpstantys pirštai gali įspėti apie rimtą problemą: štai kada kreiptis pagalbos
Rugsėjo 22 d. SVEIKATOS DNR. Kaip hormonai veikia moteris: gydytoja siūlo įsidėmėti šiuos dalykus
Rugsėjo 15 d. SVEIKATOS DNR. Gydytojas apie perdėtą tėvų norą vaikus užkrauti būreliais: „Grįžta devintą valandą ir krenta kryžiumi į lovą“
Rugsėjo 8 d. SVEIKATOS DNR. Pasitikrinti, ar turi šią tyliąją žudikę, nutįsta eilės: gydytojas papasakojo, ką svarbu žinoti
Rugsėjo 1 d. SVEIKATOS DNR. Pasidalijo ilgaamžiškumo taisykle: „Nestatykime visų savo kortų vien ant mitybos“
Rugpjūčio 25 d. SVEIKATOS DNR. Masažas namuose: specialistė pataria, ką daryti turėtų kiekvienas
Rugpjūčio 18 d. SVEIKATOS DNR. Dietologas apie celiakiją: žmogus, kuris neserga šia liga, tikrai nesupranta
Rugpjūčio 11 d. SVEIKATOS DNR. Ar mus beria spuogais tol, kol esame jauni – gydytojas atsako, kaip gydyti odą
Rugpjūčio 4 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja paaiškino, kaip galima lėčiau senti: šie patarimai padės ir pasijausti geriau
Liepos 28 d. SVEIKATOS DNR. Šie simptomai išduoda, kad artėja menopauzė: „Nereikia laukti, kol mėnesinių visai nebebus“
Liepos 21 d. SVEIKATOS DNR. Sutrikus skydliaukės veiklai – slenkantys plaukai ir augantis svoris: šie pacientai itin dažnai kreipiasi į endobiogenikus
Liepos 14 d. SVEIKATOS DNR. Ginekologė apie dažną jaunų moterų problemą: lytiniai santykiai ankstyvėja, o atsakomybės trūksta
Liepos 7 d. SVEIKATOS DNR. Mažakraujystė gali būti mirtinai pavojinga: gydytojas papasakojo apie matytą kritinį atvejį
Birželio 30 d. SVEIKATOS DNR. Stuburo išvarža ir nugaros traumos: kineziterapeutas įspėja apie pojūčius, kada skubėti pas gydytoją
Birželio 23 d. SVEIKATOS DNR. Gydytojas Morozovas įvardijo pavojus metant svorį: tai dažniausiai baigiasi reanimacijoje
Birželio 9 d. SVEIKATOS DNR. Gydytojas papasakojo apie lietuvių tykančius pavojus: perpjauto arbūzo pats nebeperka
Birželio 9 d. SVEIKATOS DNR. Psichologas apie būtinybę išsikalbėti – tai tarsi iš per stipriai pripūstos padangos išleisti orą
Birželio 2 d. SVEIKATOS DNR. Gydytoja atvira: kiekvienas medikas turi istorijų, kaip diagnozuoja vėžį
Gegužės 26 d. SVEIKATOS DNR. Skauda galvą ar pečius? Gydytoja atkreipia dėmesį į dažnai pamirštamą temą
Gegužės 19 d. SVEIKATOS DNR. Kraujo vėžys – klastingas: kaip atpažinti ir kodėl kartais pakanka jį tik stebėti
Gegužės 12 d. SVEIKATOS DNR. Artritas – liga, kuri gali prasidėti bet kuriuo gyvenimo etapu: atpažinkite laiku
Gegužės 5 d. SVEIKATOS DNR. Auksiniai kineziterapeuto patarimai: kaip sustiprėti ir nepersitempti sportuojant
Balandžio 28 d. SVEIKATOS DNR. Kenksmingi priedai kosmetikoje žaloja organizmą – profesorė paaiškino kaip
Balandžio 14 d. SVEIKATOS DNR. Dešimtmečius manyta, kad tai – tik vyrų liga: atlikite testą – dabar aktyviai ieškoma sergančių moterų
Balandžio 7 d. SVEIKATOS DNR. Žmonės iki šiol jaučia pakeisto laiko pasekmes: jau žinoma tokių pokyčių žala sveikatai
Kovo 31 d. SVEIKATOS DNR. Plastikos chirurgas Darius Radzevičius kiekvieną savaitę operuoja vaikų plaštakas: pasidalino jautriomis akimirkomis
Kovo 24 d. SVEIKATOS DNR. Šios ligos požymiai – tinstančios kojos ir dusulys: neignoruokite
Kovo 17 d. SVEIKATOS DNR. Šis vėžys – vienas dažniausių Lietuvoje: žmonėms baisu apie jį kalbėti
Kovo 10 d. SVEIKATOS DNR. Imunitetas – ginklas prieš vėžines ląsteles: ką gali padaryti kiekvienas
Kovo 3 d. SVEIKATOS DNR. Kai kurios dietos – rimtas pavojus: gali ištikti ir miokardo infarktas
Vasario 24 d. SVEIKATOS DNR. Atrodo lyg peršalimas, o baigiasi ligoninėje – užsirašykite, ką turėtų žinoti visi tėvai
Vasario 17 d. SVEIKATOS DNR. Skrandžio vėžys – klastingas ir be simptomų pradinėse stadijose: chirurgas vardija, ką reikia žinoti
Vasario 10 d. SVEIKATOS DNR. Naudinga žinoti: jei užgniaužiate pyktį ar gyvenate baimėje – laukite ligos
Vasario 3 d. SVEIKATOS DNR. Klastingieji plaučių uždegimai: įsidėmėkite, kas rodo, kad jau turite ligos komplikaciją
Sausio 20 d. SVEIKATOS DNR. Urologas – apie vazektomiją, erekcijos sutrikimus ir vyrų ligas: žmonės ne visų dalykų drįsta paklausti
Sausio 20 d. SVEIKATOS DNR. Apie šį virusą kalbama per mažai: manoma, kad dabar JAV itin sparčiai plinta per pieną
Sausio 13 d. SVEIKATOS DNR. Dietologė apie protarpinį badavimą: atskleidė, kada tikrai nepadeda
Sausio 6 d. SVEIKATOS DNR. Gydytojas apie geležies trūkumą: tai gali būti slapto kraujavimo požymis
Gruodžio 30 d. SVEIKATOS DNR. Psichiatrė pastebi: jei žmogus gali išgerti daug alkoholio – tai jau nėra geras ženklas
Gruodžio 23 d. SVEIKATOS DNR. Laima – pirmoji tokia Lietuvoje: „Atrodė, man 27, o visas gyvenimas žlugo“
Gruodžio 16 d. SVEIKATOS DNR. Prostatos vėžys – be simptomų: su tuo kovojantis vyras pasakoja, ką turėtų žinoti kiekvienas
Gruodžio 9 d. SVEIKATOS DNR. Kardiologas įspėja mėgstančius žaisti krepšinį: širdinės mirtys čia – ganėtinai dažnos
Gruodžio 2 d. SVEIKATOS DNR. Andrius sirgo sinusitu kelis dešimtmečius – reikėjo dviejų operacijų: štai, ką pataria įsidėmėti kitiems
Lapkričio 25 d. SVEIKATOS DNR. Šią bakteriją skrandyje gali turėti kiekvienas: negydant gresia ir vėžys
Lapkričio 18 d. SVEIKATOS DNR. Tai žino ne kiekvienas: kaip apžiūrėti apgamus ir kada vykti pas gydytoją
Lapkričio 11 d. SVEIKATOS DNR. Paprasta angina Brigitai baigėsi prarastais inkstais: žmonėms turi ne vieną svarbią žinią
Lapkričio 4 d. SVEIKATOS DNR. Profesorius prisimena žaibišką infekciją: ryte vaikas sveikas, vakare – miręs
Spalio 28 d. SVEIKATOS DNR. Lietuvos gydytojai per savo atostogas vyksta į Ukrainos pafrontę: laimėjimas, jei žmonės užmiega be košmarų
REKLAMA
ccc
ccc
2026-09-28 19:32
bevertis straipsnis. nei vieno realaus propagandos pavyzdžio. neaišku apie ką eina kalba ir ką autoriai vadina propaganda. propaganda nebūtinai dezinformacija ir varo ja visi kas netingi iš visų barikados pusių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų