Sportiškai apsirengusį Landsbergį sukritikavo dizaineris Statkevičius: „Žmona, matyt, nepasirūpino“

Socialiniame tinkle „Twitter“ akimirka iš susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasidalino pats Lietuvos užsienio reikalų ministras. Visgi, daugumai žmonių akį patraukė Gabrieliaus Landsbergio aprangos detalės.

Internautai socialiniuose tinkluose ministrą išjuokė dėl per mažo sportinio megztinio pasirinkimo, o kiti tikina, kad toks aprangos pasirinkimas yra visiškai nemandagus.

Meeting with the President @ZelenskyUA made it clear - we should not lose sight of the main task - Ukraine has to win on the battlefield. Tanks, air defence systems, other heavy weaponry will bring Ukrainian victory faster. pic.twitter.com/stsFKdujz8