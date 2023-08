Sodininkas Antanas išdavė geriausias trąšas pomidorams: derlius garantuotas

Pomidorai kaip tikri karaliai, tik kas nepatinka, žiūrėk, galiukas parudavęs, lapai pageltę. Per tuos metus visko esu matęs, bet kai pradėjau naudoti mielių trąšas, pomidorai auga kaip pasiutę.

Esu gaminęs įvairius raugus, ištraukas, išbandęs pirktines trąšas, bet labiausiai, visgi, pasiteisino paprasčiausiai pagaminamos naminės trąšos. Iškart pasakau – pamatysite, veikia geriau nei visos kitos, parduodamos sodininkų parduotuvėse.

Derlius niekad nenuvilia

Gaminu mielių trąšas paprastai: pats naudoju trijų litrų talpos stiklainį, bet galima naudoti ir didesnį ar mažesnį, tik reikės apsiskaičiuoti proporcijas. Pilu į jį apie du su puse litro šilto vandens, pabrėžiu – šilto, ne drungno ir ne karšto.

Paimu gyvų mielių, apie šimtą gramų jų ištirpinu vandenyje ir įberiu cukraus – tiksliai gramais tikrai neskaičiuoju, pilu apie pusę stiklinės.

Na ir ką, viskas – uždengiam stiklainį lininiu ar kitokiu orui pralaidžiu rankšluosčiu, statom mišinį į šiltą vietą ir laukiam, kol susifermentuos. Karts nuo karto dar ir pamaišom ar pajudinam.

Praeis kelios dienos ir viskas, trąšos pagamintos. Į kibirą pilu stiklinę trąšų, pamaišau ir lieju pomidorus po litrą vienam krūmui, tik prieš tręšimą juos gerai palaistau.

Jau eilę metų taip tręšiu ir patikėkit, dar niekada derliumi neteko nusivilti. Duodu žodį, kad tai pačios geriausios trąšos. Jos puikiai pamaitina augalą, tad ir pomidorai auga kaip išprotėję.

Tik atminkit – nereikia laistyti per dažnai. Gerai paliekit trąšomis pasodinę pomidorą į šiltnamį ar lauką, o tada kartą per dvi savaites ar per mėnesį. Dar ir dabar galite laistyti – derlių skinsite ilgiau.

Autorius: skaitytojas Antanas