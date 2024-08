Smogs dar viena magnetinė audra: apsibraukite 2 dienas

Magnetinių audrų metu yra svarbu pasirūpinti savo sveikata.

Pakils iki 6 balų

Meteoagent.com duomenimis, rytoj magnetinių audrų intensyvumas pasieks 6 balus. Yra žinoma, kad 5-iais ir daugiau balų vertinamos magnetinės audros gali tiesiogiai paveikti sveikatą.

Prognozuojama, kad tokia intensyvi magnetinė audra tęsis dvi dienas, t. y., ir rugpjūčio 10-ąją. Tad penktadienį ir šeštadienį raginama joms pasiruošti.

Magnetinių audrų metu yra svarbu pasirūpinti savo savijauta ir pajutus nemalonius simptomus skirti dėmesio savo sveikatai. Tokiu būdu galima efektyviai pasirūpinti savimi ir atsižvelgti į organizmo poreikius.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos duomenys taip pat liudija rugpjūčio 9-10 dienomis sustiprėsiančias magnetines audras.

Pasak jų, rugpjūčio 9 dieną intensyviausias magnetinių audrų poveikis jausis nuo 15 valandos iki vidurnakčio, nes tuomet jis laipsniškai didės nuo penkių balų iki šešių.

O štai rugpjūčio 10 dieną stipriausias magnetinio lauko poveikis bus nuo vidurnakčio iki vidurdienio. Intensyviausias laikas, kurio metu magnetinės audros sieks 6 balus bus nuo 3 valandos ryto iki 9 valandos ryto.

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Magnetinės audros, dar vadinamos geomagnetinėmis audromis, Saulės audromis, kyla, kai Saulės plazmos srautas pajuda Žemės link ir ją pasiekęs suspaudžia magnetosferą.

Į ją skverbiasi didelės energijos dalelės, kurios pasiekę aukštuosius atmosferos sluoksnius sukuria sūkurines elektros sroves. Šios sukelia magnetinio lauko trikdžius.

Smogus stiprioms Saulės audroms, galimi radijo ryšio, telekomunikacijų trikdžiai, be to, gali būti stebimos gan ryškios šiaurės pašvaistės.

Nors mokslininkai vienbalsiai nesutaria, koks magnetinių audrų poveikis sveikatai, teigiama, kad jų poveikį gali pajusti, ypač jautresni, lėtinėmis ligomis segantys asmenys, o vyraujant stiprioms magnetinėms audroms, tai gali paveikti ir sveikų asmenų savijautą.

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašoma europeantimes.news.

Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.

Kaip saugotis magnetinių audrų?

Magnetinių audrų laikotarpiu hipertenzija sergantys žmonės turėtų gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.

Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.

Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.

Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.

Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.