Skubiai įspėja keliaujančius lėktuvu: 1 įpročio reikia atsisakyti nedelsiant

Optometristas Neilas Lairdas iš „Pure Optical“ ragina keliautojus labai atidžiai įvertinti, kaip jie rūpinasi akimis kelionės metu, rašoma express.co.uk.
„Žmonės rizikuoja savo regėjimu to nesuvokdami – ir jums reikia dabar atsikratyti šio blogo įpročio“, – įspėja jis.
Sausas lėktuvo oras – pavojus kontaktinių lęšių nešiotojams
Pasak eksperto, vienas didžiausių pavojų kyla dėl itin sauso lėktuvo salono oro.
„Kontaktiniams lęšiams reikalinga drėgna aplinka, kad jie jaustųsi patogiai ir apsaugotų jūsų akis. Jų nešiojimas ilgų skrydžių metu gali sukelti sausumą, dirginimą, paraudimą ir, sunkiais atvejais, net ragenos įbrėžimus ar infekciją“, – aiškina N. Lairdas.
Jis rekomenduoja skrydžių metu rinktis akinius. Jei vis dėlto prireiktų lęšių, patariama naudoti vienkartinius ir reguliariai drėkinti akis specialiais lašais.
Kodėl miegoti su lęšiais lėktuve – itin pavojinga?
Jei planuojate pamiegoti skrydžio metu, lęšius būtina išsiimti.
„Dideliame aukštyje jūsų akys ir taip gauna mažiau deguonies. Kontaktinių lęšių nešiojimas miegant, ypač lėktuve, gali sukurti idealią aplinką bakterijoms daugintis, todėl padidėja rimtų infekcijų, tokių kaip mikrobinis keratitas, rizikas“, – sako Lairdas.
Dėl to ekspertas pataria turėti kelioninio dydžio lęšių dėklą ir šviežią tirpalą, kad galėtumėte juos saugiai laikyti, kol ilsėsitės.
Vanduo ir lęšiai – pavojingas derinys po skrydžio
Dar vienas svarbus perspėjimas susijęs su atostogomis prie baseino ar jūros.
„Ežerai, baseinai ir vandenynai kelia mikrobinės taršos riziką. Lęšių nešiojimas maudantis smarkiai padidina infekcijos, ypač akantamebinio keratito, retos, bet sunkios ir sunkiai gydomos ligos, riziką“, – pabrėžia optometristas.
Norint išvengti pavojaus, būtina prieš maudantis lęšius išsiimti arba rinktis specialius plaukimo akinius su dioptrijomis. Taip pat negalima pakartotinai naudoti lęšių, kurie lietėsi su bet kokiu vandeniu.
N. Lairdo teigimu, kelionės lėktuvu akims yra tikras išbandymas: „Dėl sauso salono oro, prasto miego ir kitų kelionės stresų jie gali lengvai sudirgti ar net būti pažeisti, tačiau šiek tiek pasiruošę galite mėgautis kelione nerizikuodami savo regėjimu.“
Tad jei skrendate su kontaktiniais lęšiais, prisiminkite kelias taisykles: rinkitės akinius, drėkinkite akis, nemiegokite su lęšiais lėktuve ir niekada neplaukiokite su jais baseine ar jūroje. Tai paprasti, bet regėjimą išsaugoti galintys įpročiai.
