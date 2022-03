Skruzdėlių atsikratysite be vargo: tereikia 1 gudrybės

Atšilus orui ir pabudus skruzdėlėms jos ieško kelių, kaip patekti į žmonių sodus ar namus. Mrs Hinch gerbėjai pasidalijo triuku, kaip atbaidyti skruzdėles nenaudojant pavojingų chemikalų. Mrs Hinch išpopuliarėjo, kai socialiniuose tinkluose pradėjo dalintis valymo, tvarkymo ir sodininkystės patarimais.

Dabar ji turi daugiau nei 4,3 milijonų sekėjų „Instagram“ ir yra kelių knygų autorė. Jos fanai yra susibūrę į „Facebook“ grupes, kur tarpusavyje dalijasi geriausiai tvarkymosi ir sodininkystės patarimais, rašoma exspress.co.uk.

Patarė išbandyti kūno talką

Viena iš „Facebook“ grupės narių, Bev Louise, kreipėsi į kitus sakydama, kad „skruzdėlės yra problema, su kuria ji susiduria kiekvienais metais“. Pasak moters, net jos vaikai nenori žaisti lauke dėl šios priežasties.

„Šiemet bandau kuo anksčiau tuo pasirūpinti. Galbūt turite paprastų patarimų be karšto vandens ir acto? Pastebėjau, kad skruzdėlės jau traukia į mano kiemą iš po kaimyno konteinerio. Manau, kad ten ir yra didžiausias problemos šaltinis. Niekada anksčiau nebuvau pastebėjusi“, − rašė moteris.

Šis įrašas sulaukė daugiau nei 50 komentarų, kuriuose buvo siūlomos įvairios išeitys. Visgi vienas patarimas pasirodė dažniau nei kiti.

„Apelsino žievelę palaikykite acte dvi savaites. Vėliau tą skystį supilkite į purškiamą buteliuką. Tai skruzdėlių nenužudys, bet joms nepatinka tas kvapas. Taip pat naudoju ir kūno talką, skruzdėlės jo neperžengia“, − patarė viena narė.

„Kūno talkas! Skruzdėlės ateidavo į musu virtuvę. Suradome per kur jos patekdavo į nämmus ir pabarstėme ten talko. Jos daugiau nebeatėjo. Aišku, lauke tai padaryti gali būti sunkiau. Tiesiog gausiai paberkite talko kieme, kur skruzdžių daugiausia. Be to, tai saugu vaikams ir augintiniams“, − pasakojo kitas.