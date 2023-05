Skelbia naujas detales Vilniuje dingusio 46-erių vyro paieškoje

Socialiniame tinkle „Facebook“ prieš porą dienų paplito skubus prašymas padėti surasti prieš daugiau nei dvi savaites dingusį Sužionių gyventoją. Teigiama, kad vyras išvyko iš Sužionių į Vilnių. Nuo to karto šeima iš jo nebegirdėjo jokių žinių.

„Dėmesio! Dingo žmogus! Lešek (Ruslan) Leščevski, 46 metų.

Paskutinį kartą matytas antradienį, gegužės 9 dieną. Važiavo autobusu 14 val. Sužionys-Vilnius. Apie 15-16 val. lankėsi pas gydytoją Antakalnio poliklinikoje. Tą pačią dieną, 19:45 val. pranešė telefonu, kad jį guldo į ligoninę, po pokalbio išjungė telefoną. Ligoninėse jo nėra.

<...> Reikalinga bet kokia informacija. Jeigu kas matėte, prašau praneškite Hubert (brolis) +37065640895 arba Reginą +37065294760. Bet kokia informacija yra svarbi. Policija informuota“ – rašoma įraše, kuris plinta socialiniuose tinkluose.

Šiandieną įrašas buvo papildytas ir naujomis svarbiomis detalėmis. Teigiama, kad dingęs vyras serga sunkia diabeto forma, todėl bet kuriuo momentu gali prarasti sąmonę.

Nurodyta, kad jis buvo apsirengęs juodą striukę, mėlynus tamsius džinsus, kepurę su snapeliu, su savim turėjo rankinę per petį.

Nei poliklinikoje, nei ligoninėje svainio nerado

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su dingusiojo broliene Regina, vakar ši pasakojo, kad toks svainio dingimas – netikėtas. Ji teigia, kad prieš daugiau nei dvi savaites giminaičio iki šiol nepavyko rasti, į paieškas įsitraukė ir policija:

„Kiek galime, bandome patys įsitraukti, tačiau be policijos daug informacijos negauname. Kaip tik vakar sulaukėme vienos moters skambučio, kuri teigė, kad matė jį išvykstantį iš vietos, bet jo brolis pašnekėjo su žmonėmis, kurie gyvena prie to kelio, sakė, kad niekas nieko nematė.“

Paskutinė žinoma vyro vieta ir yra būtent stotelė, iš kurios jis turėjo pajudėti į Vilnių. Be to, dar prieš išvykdamas jis užėjo į šalia buvusią parduotuvę, kurioje kaip tik ir dirba Regina:

„Mačiau parduotuvėje, jis nieko nepasakė. Kadangi jis dažnai važinėja pas daktarus, nuėjo į stotelę.“

Nerimą kelia ir tai, kad jokioje poliklinikoje vyras taip ir neapsilankė. Be to, anot brolienės, vėliau paaiškėjo, kad konsultacija su gydytoju turėjo vykti nuotoliniu būdu.

„Kiekvieną mėnesį jam buvo išrašoma ampulė, kadangi sirgo, ją turėjo pasiimti. Tačiau vakar žiūrėjome, kad dar ji nebuvo paimta iš vaistinės“, – pridūrė Regina.

Be to, kiek anksčiau dingęs vyras buvo informavęs namiškius, kad turi gultis į ligoninę atlikti tyrimų, tačiau kaip teigia Regina, to jis labai nenorėjo, kadangi namuose gyvena kartu su savo motina, kuriai virš aštuoniasdešimties, todėl turi prižiūrėti namų ūkį, šildyti namą.

„Beje, tą patį antradienį prieš 20 val. jis paskambino savo motinos anūkui, pranešė, kad tikriausiai šiandien nebegrįš į namus, liepė sumokėti už šviesą ir pranešė, kad tikriausiai guldys į ligoninę. Tai buvo paskutinis skambutis, nes po jo telefonas tapo išjungtas.“

Apskambinus visas Vilniaus ligonines nėra jokios žinios, kad vyras būtų bent kažkurioje iš jų. Regina pasakoja, kad toks svainio dingimas pirmas: „Jis niekur nevažiuodavo, neturėjo draugų, viskas kas buvo, tai kompiuteris, daktarai ir namai.“

Kad paskelbta vyro paieška naujienų portalui tv3.lt patvirtino ir Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.

Turinčius informacijos, kur gali būti dingęs vyras arba pastebėję panašų žmogų kreipkitės telefonu 112 arba į vyro giminaičius – brolį Hubertą, tel. nr: +37065640895 arba brolienę Reginą, tel. nr.: +37065294760.