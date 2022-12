Skelbia laimingiausius 2023 metų kinų horoskopo ženklus: sužinokite, ar tai jūs

Kiekvienų metų pabaigoje yra be galo įdomu sužinoti, ką mums atneš nauji metai. Kinų horoskopą sudarantys astrologai teigia, kad juodojo vandens triušio metai daugumai mūsų bus kupini pakilimų ir nuosmukių.

Tačiau nosies nukabinti neverta, kadangi kai kuriems ženklams kaip niekada pasiseks. Pranešama, kad net 3 ženklai pagal kinų horoskopą galės mėgautis didžiausia sėkme, kuri suteiks ne tik malonę, tačiau ir palaimą visais aspektais.

Žiurkė (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984)

Juodojo vandens triušio metai Žiurkės ženklo atstovams atneš sėkmę ir laimę. Sužydės ir meilės reikalai. Vienišiai gali tikėtis, kad naujaisiais metais jiems pasiseks sutikti gyvenimo meilę.

Šio ženklo atstovams taip pat 2023 m. seksis ir karjeroje. Teigiama, kad nauji metai bus palankus laikotarpis ieškoti tikrosios savo aistros, pomėgių. Klestės ir finansinė sritis, o taip pat ir finansinis raštingumas. 2023-aisiais Žiurkių nepaves taip pat sveikata.

REKLAMA

Triušis (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2023-ieji bus šaunūs Triušio ženklo atstovams! Galima tikėtis puikiausių rezultatų įvairiausiose gyvenimo srityse. Pirmąjį metų ketvirtį klestės romantinis gyvenimas. Tačiau susituokusios poroms gali tekti susidurti ir su tam tikrais išbandymais...

Karjeros požiūriu metai bus sėkmingi, kadangi visos žvaigždės bus išsidėsčiusios Triušio naudai. Norintys kardinaliai keisti savo profesiją turės palaukti metus, kadangi 2023-ieji nebus palankūs naujiems vėjams.

REKLAMA

Be to, nors finansinė situacija bus puiki, tačiau gali kilti iššūkis dėl neatsakingo pinigų leidimo. Dėl to astrologai įspėja Triušio ženklo atstovus pagal kinų horoskopą būti atidiems. Sveikata bus puiki, tačiau teks susilaikyti nuo nuotykių, kadangi artėjantys metai pasižymės traukų rizika, rašoma astrosage.com.

Kiaulė (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Meilės santykiai Kiaulės ženklo atstovams kitais metais bus itin sėkmingi. Romantinėje srityje klestėsite ne tik jūs, tačiau ir jūsų partneris. Svarbiausia nepamirškite, kad kiti taip pat nori jaustis ypatingi ir mylimi lygiai taip pat kaip ir jūs. Vienišiams taip pat neteks nuobodžiauti – jiems pasiseks įžengti į romantiškos pasakos pradžią.

Profesiniu požiūriu Kiaulėms metai bus naudingi, kadangi sunkus darbas pagaliau atsipirks. Visgi, verslininkams teks būti atsargesniems, mat galima susidurti su nuostoliais. Dėmesio juodojo triušio metais Kiaulėms pareikalaus sveikata, teks mažinti įtampą ir stresą.