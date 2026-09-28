Skaudi žinia: mirė tūkstančius lietuvių sujaudinęs vėžiu sirgęs Markas

Apie sūnaus mirtį mama pranešė pati. Vos prieš kelias dienas Gražina dar buvo šalia savo dvejų metų sūnaus ir bandė susitaikyti su gydytojų pasakytais žodžiais, kad vilčių išgelbėti Markutį nebėra.
„Aš nežinau, ar sugebėsiu“, – verkdama fondo „Tuk Tuk Širdele“ vadovei Alinai Šiaulevičiūtei tuomet sakė Gražina.
Mama pagalbos paprašė, kai Markas dar buvo šalia
Marko istorija buvo ypač skaudi ir dėl to, kad šeimai tai – ne pirmoji vaiko netektis. Gražinai jau anksčiau teko atsisveikinti su vos gimusiu savo kūdikiu.
Šįkart šeimos gyvenimą pakeitė Marko liga. Dvejų metų berniukas sirgo kraujo vėžiu, šeima kartu su juo ėjo per gydymą ir iki paskutinio momento laukė geresnių žinių. Tačiau galiausiai iš medikų išgirdo tai, ko nenori išgirsti nė vieni tėvai – gydymo galimybės buvo išsemtos.
Tuo metu, kai Markas dar buvo šalia, jo mamai teko galvoti ne tik apie kiekvieną su sūnumi likusią akimirką, bet ir apie tai, kaip šeima pajėgs su juo atsisveikinti.
Žinodama, kad finansiškai viena su tuo nesusidoros, Gražina pati ryžosi kreiptis pagalbos. Jos prašymas buvo labai paprastas ir kartu be galo skaudus – padėti šeimai pasirūpinti tuo, apie ką nė viena mama neturėtų būti priversta galvoti, kol jos vaikas dar gyvas.
Žmonės neliko abejingi – surinkta visa reikalinga suma
Į šeimos istoriją žmonės sureagavo akimirksniu. Fondo „Tuk Tuk Širdele“ kvietimas padėti Markučiui ir jo artimiesiems sulaukė didžiulio visuomenės palaikymo – buvo surinkta visa šeimai šiuo sunkiu metu reikalinga suma.
Fondas pasirūpins viskuo, ko reikės šeimai atsisveikinant su Marku. Kadangi žmonių paaukota suma viršijo būtiniausias su atsisveikinimu susijusias išlaidas, likusi parama bus skirta šeimai ir jos kasdieniams buitiniams poreikiams palengvinti.
Fondo „Tuk Tuk Širdele“ vadovė Alina Šiaulevičiūtė sako, kad ši istorija dar kartą parodė, kiek daug gali žmonių susitelkimas pačią sunkiausią akimirką.
„Norime iš visos širdies padėkoti kiekvienam žmogui, kuris perskaitė Markučio istoriją, pasidalijo ja, parašė palaikymo žinutę ar paaukojo. Reikalingą sumą surinkome. Dabar pasirūpinsime viskuo, ko reikia šeimai atsisveikinant su Markučiu, o likusias lėšas skirsime tam, kad bent šiek tiek palengvintume šeimos buitį artimiausiu metu. Jūsų pagalba leido
mamai paskutinėmis dienomis mažiau galvoti apie pinigus ir daugiau būti šalia savo vaiko. Už tai neįmanoma pakankamai padėkoti“, – sako A. Šiaulevičiūtė.
Paskutinės dienos buvo skirtos Markučiui
Kai šeima kreipėsi pagalbos, svarbiausias noras buvo vienas – kad mamai nereikėtų paskutinių akimirkų su sūnumi skirti skaičiavimams, išlaidoms ir baimei, kaip reikės pasirūpinti tuo, kas laukia.
Visuomenės pagalba šią naštą bent iš dalies nuėmė. Sekmadienį Marko kova baigėsi. Šiandien šeimai prasideda kitas, ne mažiau sunkus kelias – gyvenimas po vaiko netekties. Fondas žada ir toliau likti šalia šeimos bei pasirūpinti, kad artimiausiu metu jai nereikėtų vienai spręsti bent jau finansinių ir buitinių rūpesčių.
„Tuk Tuk Širdele“ komanda dėkoja visiems, kurie neliko abejingi. Kiekviena auka, kiekvienas pasidalijimas ir palaikymo žodis tapo realia pagalba šeimai tuo metu, kai jos reikėjo labiausiai.
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