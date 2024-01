Šis įrenginys gali apsaugoti jūsų vaiką: štai, ką reikia žinoti

Klasikinius vaikiškus laikrodžius pakeitė daug naujesni prietaisai su daugybe papildomų funkcijų – išmanieji laikrodžiai. Iki smulkmenų apgalvoti laikrodžiai pradžiugins mažuosius technologijų mėgėjus. Spalvingi, su įvairiomis funkcijomis ir patrauklios formos ir stilingo dizaino, jie taps idealia dovana mažyliui bet kokia proga.

Išmanus laikrodis užtikrins vaiko saugumą

Jeigu ieškote modernios ir kokybiškos, bet tuo pačiu vaikui įdomios dovanos, prekybos centro internete „Varlė.lt“ produkto vadovo Martyno Plyčiuraičio Plyčiaus teigimu, verta pagalvoti apie išmanųjį laikrodį su GPS funkcija.

Pažangios technologijos, kuriomis aprūpinti išmanieji laikrodžiai, skirtos ne tik kasdienėms pramogoms. Vaikiški išmanieji laikrodžiai buvo sukurti siekiant užtikrinti aukštą vaikų saugumo lygį.

Kiekviename iš šių išmaniųjų laikrodžių įmontuotas GPS lokatorius, kuris leidžia tėvams beveik akimirksniu nustatyti savo mažylio buvimo vietą. Viduje esančiame siųstuve naudojama moderni navigacijos sistema, todėl lengva sužinoti kur bet kuriuo metu yra jūsų vaikas.

„Išmanusis laikrodis taip pat užtikrina nuolatinį ryšį su jūsų mažyliu. Įsitikinti, kad jūsų mažylis be problemų atvyko pas draugą ar į papildomas anglų kalbos pamokas – tai neįkainojamos žinios visiems tėvams ar globėjams, rašoma pranešime spaudai.

Tokiame laikrodyje yra patogi skambinimo funkcija, todėl susisiekti su savo mažyliu užtruksite vos akimirką. O dėl integruoto žadintuvo jūsų vaikas daugiau niekada nevėluos į pamokas“ – privalumus vardina M.Plyčiuraitis Plyčius.

Patogus, funkcionalus ir madingas įrenginys

Išmanusis laikrodis su GPS, užtikrinantis mažylio saugumą, o tėvų ramybę, kad jiems negresia pavojus, yra įtaisas, apie kurį tikrai verta pagalvoti, jei tokio dar neturite. Vaikas neabejotinai apsidžiaugs tokia dovana ir iškart užsidės išmanųjį laikrodį ant riešo, nenorėdamas su juo atsisveikinti ilgesnį laiką.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis išmanųjį laikrodį vaikams? Pasak „Varlė.lt“ ekspertų, norint įsigyti išties kokybišką išmanųjį laikrodį vaikams, būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių parametrų ir aspektų.

Pagaminimo kokybė

Atkreipkite dėmesį į medžiagą, iš kurios pagamintas išmanusis laikrodis. Gerai, jei plastikas yra atsparus vandeniui – tai gerokai padidins prietaiso patogumą. Būtinybė nusiimti jį nuo riešo norint nusiplauti rankas gali būti tikras vargas jūsų vaikui.

Laikrodžio dydis

Išmanusis laikrodis vaikams neturėtų būti nei per didelis, nei per mažas, jis tiesiog turėtų tikti žmogui, kuris jį naudos. Taip pat akivaizdu, kad prietaisas neturi būti per sunkus. Dėvėjimo patogumas yra itin svarbus aspektas.

Spalvotas liečiamas ekranas

Ne paslaptis, dizainas ir jo patogumas daro didžiulę įtaką norui nešioti laikrodį.

Galimybė skambinti ir priimti skambučius

Svarbiausia palaikyti ryšį su artimaisiais, todėl rekomenduojama rinktis modelį, kuris turi skambinimo funkciją. Be to, atkreipkite dėmesį į garsiakalbio ir mikrofono kokybę – nuo to labai priklauso telefoninių pokalbių kokybė.

SOS mygtukas

Būtinai atkreipkite dėmesį, ar išmaniajame laikrodyje, kurį ketinate pirkti savo vaikui, yra įmontuotas SOS mygtukas. Paspaudus šį mygtuką, jums bus išsiųstas perspėjimas, informuojantis, kad jūsų artimajam reikia pagalbos. Ši funkcija ne tik gerokai padidina naudotojo komfortą (prietaisą naudojantis asmuo būna daug ramesnis, kai žino, kad bet kada gali išsikviesti pagalbą sunkioje situacijoje), bet ir suteikia jums garantijos jausmą, kad prireikus reaguosite nedelsiant.

Integruoti vietos nustatymo moduliai, tokie kaip GPS, GSM, Wi-Fi ir BTS

Tokie moduliai užtikrina tikslų vietos nustatymą.

Intuityvi sąsaja

Vaikams skirti išmanieji laikrodžiai paprastai būna mažiau sudėtingi ir paprastesni naudoti nei suaugusiesiems skirti įrenginiai. Tačiau įsitikinkite, kad sąsaja iš tiesų aiški, o prieiga prie programėlių greita ir paprasta.

Baterija

Pasidomėkite, kiek laiko veikia laikrodžio baterija. Priklausomai nuo jos talpos ir naudojimo intensyvumo, išmaniųjų laikrodžių baterijos energijos atsargų gali pakakti nuo kelių valandų iki kelių dienų.

Vandeniui atsparus korpusas

Visada ant rankos esantis įrenginys bus veikiamas oro sąlygų, gali sušlapti lietuje, todėl rekomenduojama rinktis išmanųjį laikrodį, kuris pasižymi atspariu vandeniui korpusu.

Papildomos išmaniųjų laikrodžių vaikams funkcijos

Išmanusis laikrodis vaikui su vietos nustatymo funkcija – tai ne tik GPS sistema, telefono ar žadintuvo funkcija. Brangesniuose išmaniųjų laikrodžių modeliuose taip pat galima rasti tokias funkcijas: