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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis gėrimas padidina insulto riziką net 35 proc.: kuo greičiau jo atsisakykite

2026-11-10 15:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Insultas – tai ūminė būklė, kai sutrinka kraujo tekėjimas į tam tikrą smegenų dalį. Insulto riziką didina ne tik netinkama mityba ar fizinio aktyvumo stoka. Specialistai atkreipia dėmesį ir į vieną dažnai vartojamą gėrimą, kuris, tyrimų duomenimis, gali net 35 proc. padidinti šios pavojingos būklės riziką.

Insultas – tai ūminė būklė, kai sutrinka kraujo tekėjimas į tam tikrą smegenų dalį. Insulto riziką didina ne tik netinkama mityba ar fizinio aktyvumo stoka. Specialistai atkreipia dėmesį ir į vieną dažnai vartojamą gėrimą, kuris, tyrimų duomenimis, gali net 35 proc. padidinti šios pavojingos būklės riziką.

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Insultas pakerta vis jaunesnius asmenis, o viena dažniausių insulto priežasčių yra per aukštas kraujospūdis. O dar labiau insulto riziką padidina vienas gėrimas.

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Alkoholis didina insulto riziką

Remiantis „The Lancet“ atliktu didelės apimties tyrimu, net silpnas ar vidutinio stiprumo alkoholis padidina kruajospūdį ir insulto riziką.

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Tyrime dalyvavo Jungtinės Karalystės ir Kinijos mokslininkai, kurie dešimtmetį stebėjo 500 tūkst. kinų sveikatos rodmenis. 

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Gauti duomenys rodo, kad jei 100 alkoholio nevartojančių žmonių grupėje kiekvienas žmogus pradėtų per dieną išgerti po taurę ar dvi alkoholio, insultas ištiktų du žmones, rašo express.co.uk.

Pasak profesoriaus Davido Spiegelhalterio iš Kembridžo universiteto, per dieną išgeriant maždaug pusę butelio vyno insulto rizika padidėja net 38 proc.

Dar vienas neseniai atliktas tyrimas parodė, kad vienas ar du gėrimai per dieną gali padidinti insulto riziką 10–15 proc. Tiems, kurie išgeria keturis ar daugiau vienetų alkoholinių gėrimų per dieną, insulto rizika padidėja 35 proc.

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Alkoholio vartojimas didina insulto riziką dėl šių priežasčių:

  • didina kraujospūdį;
  • didina svorį;
  • didina diabeto riziką;
  • didina kepenų pažeidimų riziką;
  • didina prieširdžių virpėjimo riziką.

Tyrimo metu nerasta įrodymų, kurie pagrįstų teiginius, kad alkoholis gali suteikti apsauginį poveikį ir mažinti pavojingų būklių riziką.

Kalbėdami apie alkoholio įtaką insulto rizikos padidėjimui, mokslininkai teigė, kad poveikis dar nėra iki galo ištirtas ir reikia surinkti daugiau duomenų.

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„Teiginiai, kad vynas ir alus turi magišką apsauginį poveikį, yra nepatvirtinti“, – sakė tyrimo autorius Richardas Peto, medicinos statistikos ir epidemiologijos profesorius iš Oksfordo universiteto.

Kuo daugiau alkoholio žmogus vartoja, tuo didesnė insulto rizika. Be to, tyrimai parodė, kad net ir saikingas alkoholio kiekis gali padidinti insulto riziką.

Remiantis kai kuriais tyrimais, nėra saugaus alkoholio kiekio, kurį vartojant sumažėtų insulto riziką. Vienas vienetas alkoholinių gėrimų apibrėžiamas kaip viena maža taurė vyno, butelis alaus ar atitinkamas stipriųjų gėrimų kiekis.

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